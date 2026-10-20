EU:n ilmastokestävyyskehys auttaa Eurooppaa varautumaan ja suojautumaan

EU esittelee uuden arktisen alueen strategian 20.10.2026 16:31:32 EEST | Tiedote

Euroopan komissio sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittelivät tänään uuden arktista aluetta koskevan strategian. Strategiassa luodaan samanmielisten kumppaneiden poliittiselle yhteistyölle uusi kehys, jonka keskiössä ovat ihmiset, turvallisuus, ilmasto ja vauraus. Strategiassa on neljä painopistettä: turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn vahvistaminen, ilmastonmuutokseen vastaaminen arktisella alueella, vauraus sekä mahdollisuudet arktisen alueen ihmisille ja yhteisöille. EU on osa arktista aluetta: alueella asuu yli puoli miljoonaa EU:n kansalaista. Suomi, Ruotsi ja Tanskan kuningaskunta ovat unionin arktisia jäsenmaita. Lisäksi Norja, Islanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja Yhdysvallat ovat tiiviissä yhteydessä arktiseen alueeseen. Siksi arktisen alueen kehitys vaikuttaa suoraan Euroopan turvallisuuteen, ilmastoon ja vaurauteen. Arktisen alueen sidosryhmiä kuultiin laajasti, ja kuulemisten pohjalta strategiassa ehdotetaan konkreettisia toimia, j