EU:n ilmastokestävyyskehys auttaa Eurooppaa varautumaan ja suojautumaan
27.10.2026 13:21:08 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään ilmastokestävyyttä koskevan EU:n kehyksen, jolla vahvistetaan Euroopan kykyä ennakoida ilmastoriskejä, varautua niihin ja hallita niitä. Viime aikoina pitkittyneet helleaallot ja kuivuus ovat ruokkineet vaarallisia maastopaloja ja laskeneet joidenkin Euroopan suurimpien jokien vedenkorkeudet historiallisen alhaisiksi.
Ilmastokestävyyden vahvistaminen on strateginen investointi Euroopan kilpailukykyyn, turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Toimilla on vankat taloudelliset perusteet. Ilmastotuhoista on aiheutunut vuosina 2022–2025 arviolta noin 200 miljardin euron taloudelliset tappiot. Se tekee 50 miljardia euroa vuodessa.
Tiedonannossa ehdotetaan järjestelmätason muutosta: ilmastokestävyys sisällytettäisiin kaikkiin keskeisiin politiikan aloihin. Paikallis- ja alueviranomaisille tarjotaan tukea sopeutumiseen pilottihankkeiden ja neuvontapalvelujen avulla.
Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehtyjen investointien arvioitu tuotto voi olla yli kymmenkertainen, kun otetaan huomioon niiden avulla vältetyt menetykset ja vahingot. Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävien ratkaisujen maailmanmarkkinoiden ennustetaan nelinkertaistuvan 3,5 biljoonaan euroon vuoteen 2050 mennessä. Tämä on eurooppalaisille yrityksille loistava mahdollisuus innovoida, menestyä ja nousta ilmastokestävyyttä tukevien ratkaisujen teknologiajohtajiksi.
Ehdotetussa ilmastokestävyyttä koskevassa säädöksessä määritetään yhteinen viitekehitysura maapallon lämpenemiselle. Nykyisen tieteellisen näytön mukaan maapallon keskilämpötila nousee esiteolliseen aikaan verrattuna 1,5 astetta vuoteen 2030 mennessä, 2 astetta vuoteen 2050 mennessä ja 3 astetta vuoteen 2100 mennessä. Tämä kehityskulku on yhteinen lähtökohta, jonka perusteella jäsenmaat voivat arvioida tulevia ilmastoriskejä päätöksentekonsa tueksi.
Kansallisia suunnitteluvelvoitteita ja -välineitä yksinkertaistetaan ottamalla käyttöön yksi ainoa kansallinen strateginen suunnitelma.
Kehys tarjoaa viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille käytännön työkaluja ilmastoriskien torjuntaan. Eurooppalaiseen ilmastokestävyyttä koskevaan verkkoalustaan sisällytetään muun muassa uusi ilmastovaaroja ennakoiva European Climate Viewer -työkalu. Komission Destination Earth -aloitteen ansiosta työkaluun voidaan tulevaisuudessa integroida suurteholaskentaa.
Kuten puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti unionin tilaa käsitelleessä puheessaan, komissio vahvistaa edelleen Euroopan valmiuksia varautua ja reagoida ilmaston ääri-ilmiöihin. Tätä varten komissio laatii eurooppalaisen hellekausiin varautumisen suunnitelman, perustaa ilmastovakuutusallianssin ja käynnistää eurooppalaisen vesialoitteen. Komissio perustaa myös katastrofivalmiutta käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän PreparEU-aloitteen puitteissa sekä kartoittaa sata ilmastonmuutokselle haavoittuvinta Euroopan aluetta. Lisäksi komissio ehdottaa vuonna 2028 EU:n strategista ilmastokestävyyssuunnitelmaa, jotta EU:ssa voidaan ryhtyä määrätietoisiin toimiin ajoissa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2244
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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