Loppuvuoden ostossesonki on huijareiden kulta-aikaa – petosten uhreista jopa kolme neljästä ei ilmoita rikoksesta

Loppuvuoden ostoshuumassa, erityisesti Black Fridayn ja joulun lähestyessä, on syytä olla valppaana petos- ja huijausyritysten varalta. Ostossesongin aikana huijarit voivat lähestyä kuluttajia esimerkiksi pakettitoimituksiin liittyvillä viesteillä, joissa pyydetään vahvistamaan toimitustietoja tai maksamaan lisämaksu viestissä olevan linkin kautta. Viime vuosina tekoälyn kehitys on helpottanut huijareiden toimintaa entisestään, sillä sen avulla voidaan tuottaa suuria määriä uskottavia ja kohdennettuja huijausviestejä.

”Huijausten tunnistaminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Rikolliset hyödyntävät taitavasti ajankohtaisia sesonkeja ja mukauttavat huijauksiaan niiden mukaan. Jos viestissä kehotetaan toimimaan kiireellisesti tai et tiedä odottavasi pakettia, tulisi viestin aitous tarkistaa suoraan kuljetusyrityksen omasta palvelusta sen sijaan, että avaisi viestissä olevan linkin”, kuvailee Mysafetyn Suomen maajohtaja Johanna Abgottspon.

Suomalaisia huolettaa eniten rahan menettäminen

Mysafetyn viime vuonna teettämä tutkimus osoittaa, että petosrikollisuus herättää suomalaisissa monenlaisia huolia. Petoksen mahdollisista seurauksista eniten huolettaa taloudellinen menetys: 90 prosenttia vastaajista pelkää ennen kaikkea rahojensa menettämistä. Lähes joka toinen (45 %) vastaaja on myös huolissaan siitä, että omat vanhemmat tai muu läheinen joutuu petosrikoksen kohteeksi.

Koskettipa petos itseä tai läheistä, Abgottspon korostaa rikoksesta ilmoittamisen tärkeyttä. Mysafetyn tutkimuksen mukaan peräti kolme neljästä (76 %) petoksen uhriksi joutuneista jättää rikoksen ilmoittamatta.

”Huijauksen kohteeksi joutumiseen voi liittyä häpeää ja itsesyytöksiä, mutta rikoksesta ilmoittaminen on lähtökohta sille, että tilannetta voidaan selvittää ja hakea korvauksia”, hän sanoo.

Henkilökohtainen asiantuntija-apu petostilanteen hoitamiseen

Petoksen seuraukset eivät välttämättä rajoitu menetettyihin rahoihin. Asian selvittäminen voi edellyttää yhteydenottoja pankkiin, viranomaisiin ja yrityksiin sekä rikosilmoituksen tekemistä, aiheettomien laskujen riitauttamista ja erilaisten asiakirjojen läpikäymistä. Vastaajista 72 prosenttia onkin huolissaan siitä, kuinka paljon aikaa ja vaivaa petoksen selvittäminen voi vaatia.

”Olemme Mysafetyllä seuranneet petosrikollisuuden kehitystä jo vuodesta 2015 ja kehittäneet Petosvakuutustamme vastaamaan yhä monimutkaisempiin petoksiin. Vakuutuksen kautta asiakas saa henkilökohtaista asiantuntija-apua, ja asiantuntijamme voivat tarvittaessa hoitaa asioita myös hänen puolestaan. Apua saa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen, aiheettomien laskujen ja sopimusten läpikäymiseen sekä asiointiin pankkien ja viranomaisten kanssa. Haluamme varmistaa, ettei petoksen uhriksi joutuneen tarvitse selvitä tilanteesta yksin”, Abgottspon kertoo.

Mysafetyn Petosvakuutus kattaa monipuolisesti yleisimmät petokset ja identiteettivarkaudet, kuten puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostipetokset sekä kortti- ja tilipetokset. Taloudellisen korvauksen lisäksi vakuutukseen sisältyy henkilökohtaista asiantuntija-apua petostilanteiden selvittämiseen sekä tarvittaessa oikeudellista neuvontaa ja oikeusturva. Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti ja kattaa samalla vakuutusmaksulla vakuutuksenottajan lisäksi hänen alaikäiset lapsensa ja vanhempansa.

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