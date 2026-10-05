Mikko R. Ijäksen kirjan Zen ja muumit valloittaa maailmaa – käännösoikeudet myyty jo kolmeen maahan

Teoksella katsotaan olevan suurta potentiaalia, sillä japanilaiset ja puolalaiset kustantamot kävivät teoksesta kiivasta huutokauppaa ennen oikeuksien myynnin ratkeamista. Kiinnostus on herännyt myös muissa maissa.

Kansainväliset kustantamot edustavat alansa huippua

Teoksen julkaisuoikeudet hankkineet kustantamot toimivat omilla markkinoillaan monipuolisesti eri kirjallisuudenlajien parissa. Japanilainen Diamond, Inc. on vuonna 1913 perustettu kustantamo, joka tunnetaan erityisesti talouteen, johtamiseen ja käytännönläheiseen tietokirjallisuuteen keskittyvistä julkaisuistaan. Yli satavuotisen historiansa aikana yhtiö on laajentanut toimintaansa kirjoista aikakauslehtiin ja digitaaliseen mediaan. Puolalainen Grupa Wydawnicza Foksal on merkittävä kustantajaryhmä, jonka julkaisutoiminta kattaa useita kirjallisuudenlajeja. Sen kustantamoihin kuuluu muun muassa W.A.B., joka julkaisee kaunokirjallisuuden ohella reportaaseja, elämäkertoja ja tietokirjoja.

Virolainen Kirjastus Tänapäev on vuonna 1999 perustettu yleiskustantamo, jonka valikoimaan kuuluu muun muassa historiaa, ajankohtaisaiheita, elämäkertoja ja yleistajuista tietokirjallisuutta sekä kauno- ja lastenkirjallisuutta.

Teos saadaan myös englanniksi pian, sillä alkuperäisen suomenkielisen painoksen julkaissut Atena julkaisee kirjasta englanninkielinen laitoksen keväällä 2027.

”On hienoa nähdä, että laadukas ja omaperäinen suomalainen tietokirjallisuus kiinnostaa myös kansainvälisiä kustantajia ja lukijoita. Teoksen saama vastaanotto osoittaa, että suomalaisilla näkökulmilla ja tarinoilla on mahdollisuuksia löytää yleisöä myös kansainvälisesti”, toteaa kirjan käännösoikeuksia myyvän Rights and Brandin kirjallisuusagentti Tuomas Sorjamaa.

Helsinkiläinen zen-opettaja ja -pappi Mikko R. Ijäs valottaa kirjassaan Zen ja muumit oivaltavia yhtymäkohtia itämaisen ajattelun ja Muumilaakson asukkaiden välillä.

Lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä teos avaa zenin ydinkäsitteitä. Se puhuttelee kaikkia, jotka suhtautuvat elämän suuriin kysymyksiin avoimesti ja lapsenmielellä.

Lisätiedot kansainvälisiin oikeuksiin liittyen: tuomas.sorjamaa@rightsandbrands.com