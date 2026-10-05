Mikko R. Ijäksen kirjan Zen ja muumit valloittaa maailmaa – käännösoikeudet myyty jo kolmeen maahan
28.10.2026 09:55:42 EET | Atena | Tiedote
Keväällä julkaistu Mikko R. Ijäksen tietokirja Zen ja muumit (Atena, 2026) on herättänyt poikkeuksellista kansainvälistä kiinnostusta. Teoksen käännösoikeudet on myyty jo Japaniin, Puolaan ja Viroon.
Teoksella katsotaan olevan suurta potentiaalia, sillä japanilaiset ja puolalaiset kustantamot kävivät teoksesta kiivasta huutokauppaa ennen oikeuksien myynnin ratkeamista. Kiinnostus on herännyt myös muissa maissa.
Kansainväliset kustantamot edustavat alansa huippua
Teoksen julkaisuoikeudet hankkineet kustantamot toimivat omilla markkinoillaan monipuolisesti eri kirjallisuudenlajien parissa. Japanilainen Diamond, Inc. on vuonna 1913 perustettu kustantamo, joka tunnetaan erityisesti talouteen, johtamiseen ja käytännönläheiseen tietokirjallisuuteen keskittyvistä julkaisuistaan. Yli satavuotisen historiansa aikana yhtiö on laajentanut toimintaansa kirjoista aikakauslehtiin ja digitaaliseen mediaan. Puolalainen Grupa Wydawnicza Foksal on merkittävä kustantajaryhmä, jonka julkaisutoiminta kattaa useita kirjallisuudenlajeja. Sen kustantamoihin kuuluu muun muassa W.A.B., joka julkaisee kaunokirjallisuuden ohella reportaaseja, elämäkertoja ja tietokirjoja.
Virolainen Kirjastus Tänapäev on vuonna 1999 perustettu yleiskustantamo, jonka valikoimaan kuuluu muun muassa historiaa, ajankohtaisaiheita, elämäkertoja ja yleistajuista tietokirjallisuutta sekä kauno- ja lastenkirjallisuutta.
Teos saadaan myös englanniksi pian, sillä alkuperäisen suomenkielisen painoksen julkaissut Atena julkaisee kirjasta englanninkielinen laitoksen keväällä 2027.
”On hienoa nähdä, että laadukas ja omaperäinen suomalainen tietokirjallisuus kiinnostaa myös kansainvälisiä kustantajia ja lukijoita. Teoksen saama vastaanotto osoittaa, että suomalaisilla näkökulmilla ja tarinoilla on mahdollisuuksia löytää yleisöä myös kansainvälisesti”, toteaa kirjan käännösoikeuksia myyvän Rights and Brandin kirjallisuusagentti Tuomas Sorjamaa.
Helsinkiläinen zen-opettaja ja -pappi Mikko R. Ijäs valottaa kirjassaan Zen ja muumit oivaltavia yhtymäkohtia itämaisen ajattelun ja Muumilaakson asukkaiden välillä.
Lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä teos avaa zenin ydinkäsitteitä. Se puhuttelee kaikkia, jotka suhtautuvat elämän suuriin kysymyksiin avoimesti ja lapsenmielellä.
Lisätiedot kansainvälisiin oikeuksiin liittyen: tuomas.sorjamaa@rightsandbrands.com
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Yhden vakoojan ratkaisu muutti koko Lähi-idän historian suunnan5.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Ben Macintyren uusin tietotrilleri Koodinimi Redwood kertoo kylmän sodan erikoisimman vakoojan, Vladimir Kuzitškinin tarinan. Loikatessaan länteen hänellä ei ollut aavistustakaan, miten laajamittaiset ja tuhoisat seuraukset sillä oli.
Mikko Porvali: Putinin pelikirja kirjoitettiin jo tsaarin Ohranassa18.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Kremlin näkymätön sota on ensimmäinen länsimaissa kirjoitettu kokonaisesitys Venäjän tiedusteluviranomaisten historiasta. Teos kattaa venäläisen ulkomaantiedustelun ja turvallisuuspalveluiden pitkän kaaren yli viiden vuosisadan ajalta.
Rutger Bregman haastaa autoritaariset johtajat ja luo uskoa muutokseen.11.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Bestseller-kirjailijan ajankohtainen ja toiveikas teos osoittaa, miten moraalinen kunnianhimo ja yhteinen päämäärä voivat kääntää historian suunnan.
Emerituspiispan avoin puheenvuoro urastaan ja kirkon murroskohdista25.8.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Emerituspiispa Samuel Salmi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon merkittävimpiä uudistajia ja hengellisiä johtajia. Elämäkerrassa Salmi kertoo, millaista vastustusta ja henkilökohtaisia seurauksia hän kohtasi ajaessaan kirkossa muutoksia sekä ottaessaan julkisesti kantaa naispappeuteen, ympäristöasioihin, kaivostoimintaan ja saamelaisten oikeuksiin.
Millaista oli sodan keskellä seksi, rakastuminen, pelko tai ilo? Näitä pohtii historioitsija Jenni Kirves uutuuskirjassaan Ihmisenä sodassa24.8.2026 08:33:00 EEST | Tiedote
Tietokirjailija ja historioitsija Jenni Kirves tarkastelee uutuuskirjassaan suomalaisten sotilaiden monipuolista tunne-elämää rintamalla. Kauheuksien keskellä lohtua ja iloa löytyi muun muassa musiikista, saunomisesta ja huumorista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme