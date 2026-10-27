Vain yksi täysosuma - Vakio-pelistä 200 000 euron potti Helsinkiin
27.10.2026 13:47:14 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lauantain Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti ainoalla 13 -oikein tuloksella 200 000 euroa.
Lauantaina Vakio-kierroksella löytyi vain yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 200 000 euron potti.
- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Helsinkiin, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.
Kierroksen vaikein tulos veikkaajille oli Southamptonin vierasvoitto West Hamista. Southamptonia oli pelattu ainoastaan 13 prosenttia kohteen merkeistä.
Myös Tottenhamin vierasvoitto (16 %) Chelseasta oli yllätystulos.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa 200 000 euron voittonsa suoraan pankkitililleen.
Helsinkiläinen nettipelaaja oli pelannut Vakio-kierrokselle useita yksittäisiä rivejä ja yhteen niistä osui Englannin jalkapallokohteista koostuneen kierroksen ainoa täysosuma.
Tulokset
Lauantaivakio 24.10.
|1.
|Chelsea – Tottenham
|0–2
|2
|16 %
|2.
|Arsenal – Everton
|2–0
|1
|77 %
|3.
|Coventry C – Fulham
|0–1
|2
|41 %
|4.
|West Ham – Southampton
|2–3
|2
|13 %
|5.
|QPR – Swansea
|5–0
|1
|33 %
|6.
|Cardiff C – Birmingham
|1–0
|1
|26 %
|7.
|Preston – West Bromwich
|1–1
|X
|19 %
|8.
|Stoke – Bristol C
|0–0
|X
|23 %
|9.
|Blackburn – Wrexham
|2–0
|1
|39 %
|10.
|Wolverhampton – Watford
|1–0
|1
|78 %
|11.
|Lincoln C – Burnley
|4–1
|1
|29 %
|12.
|Cambridge U – Plymouth A
|2–3
|2
|29 %
|13.
|Oxford U – Bradford C
|0–0
|X
|31 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|200 000 euroa
|12 oikein
|32 kpl
|1 867 euroa
|11 oikein
|410 kpl
|100 euroa
|10 oikein
|3193 kpl
|21 euroa
Veikkauksen Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Lauantain Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi vuonna 1940.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Liigan Monivedosta 50 000 euron voitto porukkapeliin - Potin jakoi neljän porukka27.10.2026 08:57:17 EET | Tiedote
Jääkiekon Liigan Monivedosta osui perjantain 50 645 euron voitto neljän osuuden nettiporukkapeliin.
Loton potissa ensi viikolla 10 miljoonaa euroa24.10.2026 22:40:07 EEST | Tiedote
Lotosta ei löytynyt kierroksella 43/2026 täysosumia. Ensi viikolla potissa on tarjolla 10 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin perjantain arvonnassa osui reilun 3,1 miljoonan euron voitto Kemissä pelatulle porukkapelille23.10.2026 22:39:24 EEST | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina tarjolla on noin 16 miljoonan euron potti. Suomeen osui illan suurin voitto, kun Kemin Veikkaus Pelisalista ostetulla porukkapelillä voitettiin reilut 3,1 miljoonaa euroa.
Oulun Kärpät ennätysmäisessä tasapeliputkessa: "Kerran 60 vuodessa"23.10.2026 12:36:03 EEST | Tiedote
Oulun Kärpät on pelannut seitsemän edellistä kotimaisen jääkiekon Liigan ottelua tasan varsinaisella peliajalla. Lue Veikkauksen jääkiekon kertoimenlaskija Teemu Eirtovaaran arviot tapahtumasarjan todennäköisyyksistä ja kommentit Kärppien seuraavan ottelun todennäköisyyksistä.
Eurojackpotista lähes kolme miljoonaa euroa voittanut: ”Ei hötkäytä”22.10.2026 11:13:07 EEST | Tiedote
Tiistai 13. lokakuuta ei ollut ihan tavallinen tiistai sille miehelle, joka päätti ostaa Eurojackpot-pelin Valtimon S-marketista. Peli toi hänelle lopulta lähes kolmen miljoonan euron voiton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme