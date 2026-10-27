Veikkaus Oy

Vain yksi täysosuma - Vakio-pelistä 200 000 euron potti Helsinkiin

27.10.2026 13:47:14 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lauantain Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti ainoalla 13 -oikein tuloksella 200 000 euroa.

Lauantaina Vakio-kierroksella löytyi vain yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 200 000 euron potti.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Helsinkiin, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.

Kierroksen vaikein tulos veikkaajille oli Southamptonin vierasvoitto West Hamista. Southamptonia oli pelattu ainoastaan 13 prosenttia kohteen merkeistä. 

Myös Tottenhamin vierasvoitto (16 %) Chelseasta oli yllätystulos.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa 200 000 euron voittonsa suoraan pankkitililleen.

Helsinkiläinen nettipelaaja oli pelannut Vakio-kierrokselle useita yksittäisiä rivejä ja yhteen niistä osui Englannin jalkapallokohteista koostuneen kierroksen ainoa täysosuma.

Tulokset
Lauantaivakio 24.10.

1. Chelsea – Tottenham 0–2 2 16 %
2. Arsenal – Everton 2–0 1 77 %
3. Coventry C – Fulham 0–1 2 41 %
4. West Ham – Southampton 2–3 2 13 %
5. QPR – Swansea 5–0 1 33 %
6. Cardiff C – Birmingham 1–0 1 26 %
7. Preston – West Bromwich 1–1 X 19 %
8. Stoke – Bristol C 0–0 X 23 %
9. Blackburn – Wrexham 2–0 1 39 %
10. Wolverhampton – Watford 1–0 1 78 %
11. Lincoln C – Burnley 4–1 1 29 %
12. Cambridge U – Plymouth A 2–3 2 29 %
13. Oxford U – Bradford C 0–0 X 31 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 200 000 euroa
12 oikein 32 kpl 1 867 euroa
11 oikein 410 kpl 100 euroa
10 oikein 3193 kpl 21 euroa

Veikkauksen Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Lauantain Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi vuonna 1940.

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