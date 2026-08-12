90 % tekstiviestin vastaanottajista klikkaa linkkiä, kun lähettäjätunnus on suojattu
27.10.2026 14:20:43 EET | Carecode Oy | Tiedote
Tekstiviestien luotettavuuden eteen on tehty paljon hyvää työtä viime vuosina. Maanantaisen Traficomin tiedotteen mukaan viimeisin tekstiviestien luotettavuutta parantava muutos astuu voimaan ensi viikolla. 2.11.2026 alkaen tekstiviestin lähettäjänimenä (lähettäjätunnuksena) näkyy “Roskaposti”, jos viestin lähettäjän käyttöoikeutta lähettäjätunnukseen ei ole vahvistettu. Tällä hetkellä lähettäjätunnuksen luvitus- ja suojauskäytäntö on muuten vastaava, mutta tunnukset muutetaan muotoon “Tuntematon”, jos viestin lähettäjän käyttöoikeutta ei ole vahvistettu. Lähettäjänimen suojaus ei vaikuta yksityishenkilöiden toisilleen lähettämiin viesteihin.
Carecode Oy on tarjonnut Tunnistaja™ palvelua useamman vuoden
Tunnistaja™ on palvelu, jonka avulla käyttäjäorganisaatio voi tunnistaa omat asiakkaansa puhelinpalvelussaan. Tunnistajassa tunnistautuminen tehdään vahvalla sähköisellä tunnistamisella, eli pankkitunnistautumisella tai Mobiilivarmenteella. Tunnistaja™ lähettää tunnistautumispyynnön tekstiviestillä, jossa on linkki tunnistuspalveluun. Viimeisen kuukauden aikana 90 % prosenttia tekstiviestillä lähetettyjen tunnistamispyyntöjen vastaanottajista on klikannut tekstiviestin linkkiä. Tunnistaja™ lähettää tekstiviestit aina suojatulla (rekisteröidyllä) lähettäjätunnuksella.
Tekstiviestillä lähetetty linkki on hyvä ja turvallinen asiointitapa, kunhan lähettäjätunnus on suojattu
Traficom kehottaa tiedotteessaan varmistamaan tekstiviestin lähettäjän luotettavuuden, jos tekstiviesti saapuu lähettäjätunnuksella “Roskaposti”. Organisaatio voi lähettää tekstiviestin suojatulla lähettäjätunnuksella. Tällöin lähettäjätunnuksena näkyy organisaation valitsema merkkijono, johon lähettäjällä on yksinoikeus. Suojatut tunnukset voi tarvittaessa tarkistaa Traficomin sivuilta.
Tekstiviesti on usein ainoa käytännöllinen vaihtoehto älypuhelinsovellusten push-ilmoituksille. Nykyisellä suojaustasolla tekstiviestillä on myös selkeitä etuja verrattuna älypuhelinsovelluksiin:
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Tekstiviestien välittämiseen käytettävä televerkko on suomalaisten teleoperaattorien hallinnoima.
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Tekstiviestien suojausmääräyksistä päättää suomalainen viranomainen, eli Traficom.
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Tekstiviestien vastaanottaminen ei edellytä Android ja iPhone puhelinta, eikä Googlen tai Applen käyttöehtojen hyväksymistä.
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Tekstiviesti ei vaadi sovelluksen asentamista etukäteen.
Huijausohjeistuksia olisi syytä selkeyttää linkkien osalta
Kalasteluhuijaukset ovat edelleen iso ongelma. Yksi monesti toistettu ohje on välttää klikkaamasta tekstiviestillä saatua linkkiä. Tätä ohjetta olisi syytä päivittää, koska suojatulla lähettäjänimellä lähetetyn tekstiviestin lähettäjätietoon voi luottaa ja luvittamattomat tekstiviestit on helppo tunnistaa jatkossa “Roskaposti”-lähettäjänimestä.
Mahdollisen linkkien klikkaamattomuusohjeistuksen tulisi koskea ainoastaan organisaation itsensä nimissä lähetettyjä viestejä. Traficomin tiedotteen mukaan "Roskaposti" -lähettäjätunnus on varoitus tekstiviestin vastaanottajalle, jonka johdosta tekstiviestin mahdollisesti sisältämän linkin klikkaamisesta tulee pidättäytyä ennen kuin lähettäjän luotettavuus on varmistettu.
Yhteyshenkilöt
Magnus TöttermantoimitusjohtajaCarecode OyPuh:+358 40 712 2146magnus.totterman@carecode.fi
Linkit
Carecode Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus tietoturvallisten viestintäratkaisujen kehittämisestä.
Tunnistaja™ on Carecoden ratkaisu, joka mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistamisen hyödyntämisen soittajan tunnistamisessa. Tunnistaja™ toimii ilman erillistä sovellusta ja sen kanssa voi hyödyntää kaikkia luottamusverkoston kautta välitettäviä pankkien tunnistamisvälineitä sekä Mobiilivarmennetta. Julkisen puolen organisaatiot voivat halutessaan hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta Tunnistajan kanssa.
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