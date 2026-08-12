90 % tekstiviestin vastaanottajista klikkaa linkkiä, kun lähettäjätunnus on suojattu

Tekstiviestien luotettavuuden eteen on tehty paljon hyvää työtä viime vuosina. Maanantaisen Traficomin tiedotteen mukaan viimeisin tekstiviestien luotettavuutta parantava muutos astuu voimaan ensi viikolla. 2.11.2026 alkaen tekstiviestin lähettäjänimenä (lähettäjätunnuksena) näkyy “Roskaposti”, jos viestin lähettäjän käyttöoikeutta lähettäjätunnukseen ei ole vahvistettu. Tällä hetkellä lähettäjätunnuksen luvitus- ja suojauskäytäntö on muuten vastaava, mutta tunnukset muutetaan muotoon “Tuntematon”, jos viestin lähettäjän käyttöoikeutta ei ole vahvistettu. Lähettäjänimen suojaus ei vaikuta yksityishenkilöiden toisilleen lähettämiin viesteihin.