Pimeä kausi houkuttelee kaivamaan kausivalot ja -koristeet esiin – vältä paloturvallisuusriskit

Paristokäyttöisistä kausivaloista voi syntyä yhden talven aikana yllättävän paljon paristojätettä. Jos kolmea AA-paristoa käyttävää valosarjaa käytetään viiden kuukauden ajan kahdeksan tuntia vuorokaudessa, käyttöaikaa kertyy noin 1 200 tuntia. Jos yksi paristosarja kestää esimerkiksi 72–100 tuntia, voi yhteen valosarjaan näillä oletuksilla kulua kauden aikana jopa 36–51 kertakäyttöparistoa. Todellinen kulutus riippuu valosarjasta, paristojen laadusta ja käyttöolosuhteista. Kausivalojen käytöstä kertyvät paristot on tärkeää käsitellä ja kierrättää oikein, sillä käytettyinäkin ne voivat muodostaa paloturvallisuusriskin.

Tyhjäksi luultu paristo tai akku ei ole vaaraton. Käytännössä niissä on aina jäljellä jonkin verran varausta, jonka vuoksi ne voivat herätä uudelleen henkiin niin kutsuttuina zombiakkuina. Mikäli zombiakku vaurioituu esimerkiksi kolhun, puristuksen, putoamisen tai oikosulun seurauksena, voi se pahimmillaan räjähtää tai syttyä palamaan. Zombiakku-ilmiö ei ole vain kauhutarina: Suomessa raportoidaan pelastusviranomaisille keskimäärin yksi käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen aiheuttama tulipalo kuukaudessa jätehuollon eri vaiheissa*. Todellinen määrä on kuitenkin suurempi, sillä läheskään kaikki vaaratilanteet eivät päädy tilastoihin.

”Ihmiset eivät välttämättä tunnista akkulaitteita eivätkä hahmota, että niitä voi olla kotona jopa sata. Moni ei tule ajatelleeksi, että esimerkiksi sähköpotkulauta, älykello tai kaiutin ovat akkulaitteita, joiden lataus, säilytys ja kierrätys kannattaisi hoitaa oikein. Paloturvallisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää lisätä tietoisuutta akkujen turvallisesta käytöstä”, kertoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön paloturvallisuuden asiantuntija Lauri Lehto.

Kausivalot tuovat koteihin runsaasti paristoja – muista turvallinen käsittely

Syksyn myötä alkaa vuoden pimein aika, jolloin kausivalot ja muut paristo- ja akkukäyttöiset koristeet kaivetaan esiin varastosta. Samalla moni rikkinäinen valosarja tai koriste saattaa päätyä kaapin perukoilta virheellisesti suoraan sekajätteeseen paristoineen tai akkuineen.

"Kausivalot ja muut paristokäyttöiset koristeet unohtuvat helposti varastoon vuodeksi kerrallaan. Kun ne lopulta otetaan käyttöön tai heitetään pois, niiden sisältämiä paristoja ei aina muisteta käsitellä turvallisesti. Paristoja ja akkuja ei saa heittää sekajätteeseen. Esimerkiksi teippaamaton paristo voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon, jos se joutuu kosketuksiin metalliesineen kanssa", sanoo paristojen ja akkujen kierrätystä Suomessa organisoivan Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.

Kausivalojen ja muiden paristo- tai akkukäyttöisten koristeiden käyttöönoton yhteydessä kannattaa samalla kierrättää rikkinäiset ja käytöstä poistetut laitteet.

Laki velvoittaa kuluttajaa kierrättämään akut ja paristot

EU:n akkuasetus tuli voimaan vuonna 2023, ja sen jätehuoltoa koskevia velvoitteita alettiin soveltaa elokuussa 2025. Paristojen ja akkujen erilliskeräys ei ole uusi asia, mutta asetus tekee kuluttajan lajitteluvelvollisuudesta aiempaa selkeämmän: käytöstä poistetut akut ja paristot on lajiteltava erilleen muusta jätteestä ja toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Kyse ei siis ole vain suosituksesta vaan lakisääteisestä velvollisuudesta.

”Velvollisuus on helppo täyttää; käytetyt paristot ja pienakut voi palauttaa maksutta mihin tahansa niitä myyvään kauppaan. Syksyn kaappi- ja varastosiivous on hyvä hetki viedä myös käytöstä poistetut akkulaitteet asianmukaiseen keräykseen”, Stenbäck summaa.

*) Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronto-tietokanta

Näin käsittelet ja kierrätät akut ja paristot turvallisesti

Tarkista kausivalojen ja paristokäyttöisten koristeiden kunto ennen käyttöä. Vie rikkinäiset laitteet asianmukaiseen keräykseen.

Poista tyhjentyneet paristot ja akut laitteista ja teippaa niiden navat. Säilytä ne lasten ja lemmikkien ulottumattomissa muovipussissa tai -rasiassa ja vie ne keräykseen mahdollisimman pian.

Älä laita akkuja tai paristoja sekajätteeseen, metallinkeräykseen tai muiden jätteiden joukkoon.

Palauta paristot ja pienakut maksutta niitä myyvään kauppaan. Vie suuret akut ja suuremmat määrät alueelliseen keräyspisteeseen: kierrätys.info.

Vie sähkölaitteet SER-keräykseen: irrota helposti irrotettavat paristot ja akut, mutta palauta kiinteän akun sisältävä laite sellaisenaan. Lisätietoa: serkierratys.fi.

Pakkaa vuotava tai vaurioitunut akku tai paristo tiiviiseen muovipussiin ja ilmoita siitä keräyspisteen henkilökunnalle.

Tiedote on osa Zombiakku-viestintäkampanjaa, jossa alan asiantuntijaorganisaatiot kampanjoivat yhdessä paristojen ja akkujen turvallisen kierrätyksen puolesta. Lisätietoa ja toimintaohjeet: zombiakku.fi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ohjeet akkulaitteiden turvalliseen käyttöön ja lataamiseen: Akkulaitteiden paloturvallisuus.