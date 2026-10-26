Kokoomuksen Kauma SDP:lle: Avoimesta keskustelusta puuttuu enää avoimuus

– Räsänen pitää hyvänä, että talouden vaikeista ratkaisuista keskustellaan avoimesti. Olen samaa mieltä. Avoimuuden voisi aloittaa kertomalla, mitä SDP itse esittää. Koko lähetys oli yhtä pyörittelyä, Kauma sanoo.

Kauman mukaan SDP:n puheiden ja poliittisen toiminnan väliin jää toistuvasti aukko.

– Nyt SDP sanoo, että myös ensi kaudella hyvinvointialueiden menojen kasvua tulee hillitä. Silti kaikkia hallituksen sote-menojen kasvua hillitseviä uudistuksia vastustetaan.

Myös maahanmuuttopolitiikassa Kauma vaatii johdonmukaisuutta. SDP on puhunut kotoutumisen velvoitteiden vahvistamisesta, mutta vastustaa siihen liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi SDP vastusti kotihoidon tuen kolmen vuoden asumisaikavaatimusta.

– Jos hallituksen keinot eivät kelpaa, kertokaa omanne. Suomalaisten pitää voida tietää, näkyykö SDP:n tiukentunut puhe myös silloin kun päätöksiä pitäisi tehdä.

Eläkekeskustelussa SDP sanoo, ettei se leikkaisi eläkkeistä, mutta eläkeläisten tulisi kuitenkin osallistua sopeutustalkoisiin.

– Jos eläkeläisten osallistuminen tarkoittaa SDP:lle veronkorotuksia, sanokaa suoraan, kenen verotus kiristyisi ja kuinka paljon. Eläkeläisen kukkarossa tuntuu myös veronkorotus. Eläkeläiselle on lopulta samantekevää leikkaisiko SDP eläkkeistä, vai verottaisiko se niitä lisää. Käteen jäävä summa ratkaisee, saako kauppalaskut maksettua.

Kauman mukaan SDP ei voi loputtomasti vaatia muilta yksityiskohtaisia vastauksia ja tyytyä itse puhumaan reiluudesta.

– Reiluutta olisi kertoa suomalaisille ennen vaaleja, mistä säästetään, mitä muutetaan ja kenelle lasku lähetetään. Avoimen keskustelun seuraava puheenvuoro voisi viimein olla SDP:n oma vaihtoehto.