Kokoomuksen Kauma SDP:lle: Avoimesta keskustelusta puuttuu enää avoimuus
27.10.2026 14:16:29 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma haastaa SDP:n kertomaan, millä konkreettisilla päätöksillä puolue vahvistaisi julkista taloutta. Kauma ihmettelee kansanedustaja Joona Räsäsen tämän aamun esiintymisiä Ylen televisiossa ja radiossa.
– Räsänen pitää hyvänä, että talouden vaikeista ratkaisuista keskustellaan avoimesti. Olen samaa mieltä. Avoimuuden voisi aloittaa kertomalla, mitä SDP itse esittää. Koko lähetys oli yhtä pyörittelyä, Kauma sanoo.
Kauman mukaan SDP:n puheiden ja poliittisen toiminnan väliin jää toistuvasti aukko.
– Nyt SDP sanoo, että myös ensi kaudella hyvinvointialueiden menojen kasvua tulee hillitä. Silti kaikkia hallituksen sote-menojen kasvua hillitseviä uudistuksia vastustetaan.
Myös maahanmuuttopolitiikassa Kauma vaatii johdonmukaisuutta. SDP on puhunut kotoutumisen velvoitteiden vahvistamisesta, mutta vastustaa siihen liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi SDP vastusti kotihoidon tuen kolmen vuoden asumisaikavaatimusta.
– Jos hallituksen keinot eivät kelpaa, kertokaa omanne. Suomalaisten pitää voida tietää, näkyykö SDP:n tiukentunut puhe myös silloin kun päätöksiä pitäisi tehdä.
Eläkekeskustelussa SDP sanoo, ettei se leikkaisi eläkkeistä, mutta eläkeläisten tulisi kuitenkin osallistua sopeutustalkoisiin.
– Jos eläkeläisten osallistuminen tarkoittaa SDP:lle veronkorotuksia, sanokaa suoraan, kenen verotus kiristyisi ja kuinka paljon. Eläkeläisen kukkarossa tuntuu myös veronkorotus. Eläkeläiselle on lopulta samantekevää leikkaisiko SDP eläkkeistä, vai verottaisiko se niitä lisää. Käteen jäävä summa ratkaisee, saako kauppalaskut maksettua.
Kauman mukaan SDP ei voi loputtomasti vaatia muilta yksityiskohtaisia vastauksia ja tyytyä itse puhumaan reiluudesta.
– Reiluutta olisi kertoa suomalaisille ennen vaaleja, mistä säästetään, mitä muutetaan ja kenelle lasku lähetetään. Avoimen keskustelun seuraava puheenvuoro voisi viimein olla SDP:n oma vaihtoehto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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