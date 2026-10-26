SDP:n Suhonen: Kuluttajien luottamusindikaattori kertoo Orpon ja Purran pelottelun menneen perille

Tilastokeskuksen tiistaina julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori osoittaa, että suomalaisten odotukset tulevaisuudesta ovat synkistyneet entisestään. 60 prosenttia suomalaisista katsoo, että talouden tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Talouden heikkenemistä ennakoivia on 40 % vastaajista, eli kaksi kertaa enemmän kuin myönteiseen käänteeseen uskovia. Lähes puolet kuluttajista uskoo työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.

“Tarvitaan melkoisia optimismikampanjoita peittämään alleen valtiovarainministeri Purran (ps.) tuomiopäivän pasuunan jatkuvat törähdykset ja eläkkeitä lähestyvien suurten saksien kilinä”, SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen sanoo.

“Orpon-Purran hallitus ei pääse pakoon sitä, että heidän oma synkistelynsä ja omat päätöksensä ovat saaneet ihmiset epävarmoiksi tulevaisuudestaan. Seuraavan hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on palauttaa ihmisten toivo paremmasta ja palauttaa horjunut luottamus tulevaan. Siihen tarvitaan reiluja tekoja arjen kustannusten alentamiseksi todellisuudesta vieraantuneen tsemppipuheen sijaan.”

Suhonen nostaa SDP:n vaihtoehdosta esiin muun muassa arjen kustannuksiin tehtävät helpotukset työmatkavähennyksen omavastuun alarajaa laskemalla, työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat palauttamalla, terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistamalla ja kohdentamalla ansiotuloverotuksen kevennykset pieni- ja keskituloisille. Yksinyrittäjien ja pienyritysten tilannetta SDP helpottaisi nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajan 30 000 euroon.