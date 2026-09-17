Finnvera ja Euroopan komissio allekirjoittivat sopimuksen – 240 miljoonan euron rahoitusmahdollisuus Ukrainan jälleenrakentamiseen
27.10.2026 17:01:00 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Finnvera ja Euroopan komissio ovat allekirjoittaneet 27.10.2026 SISU-takaussopimuksen, joka mahdollistaa enintään 240 miljoonan euron rahoituksen Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vahvistaviin investointeihin. Sopimus parantaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen. Rahoitusta voidaan kohdentaa esimerkiksi energiaan, digitaaliseen infrastruktuuriin, logistiikkaan ja kriittisiin raaka-aineisiin liittyviin hankkeisiin. Tavoitteena on tukea myös puolustus- ja kaksikäyttöalan hankkeita.
SISU on ulkoministeriön ja Finnveran yhteinen aloite, jonka tavoitteena on saada erityisesti yksityinen sektori mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen. Nyt allekirjoitettu sopimus on aloitteessa merkittävä etappi: kesäkuussa 2026 allekirjoitettu sitoumus on edennyt varsinaiseksi takaussopimukseksi, jonka myötä Finnvera voi alkaa myöntää takausohjelman mukaisia takauksia. EU:n takausta voidaan hyödyntää Finnveran ostajaluottotakuissa, investointitakuissa ja suorissa luotoissa.
EU:n takaus vahvistaa Finnveran mahdollisuuksia rahoittaa vientiä Ukrainaan
Sopimus on osa Euroopan komission Ukraine Investment Framework (UIF) -takausohjelmaa. Sen mukaan Euroopan komissio myöntää 75 prosentin takauksen Finnveran Ukrainan-vientiin kohdistuviin rahoitushankkeisiin. Rahoituksen enimmäismäärä on 240 miljoonaa euroa.
EU:n takaus laajentaa Finnveran mahdollisuuksia tukea suomalaisyritysten vientiä ja investointeja Ukrainaan. Tavoitteena on edistää Ukrainan jälleenrakentamista ja saada yksityistä rahoitusta maan kriittisen infrastruktuurin vahvistamiseen.
– Euroopan vahvuus syntyy kyvystä toimia yhdessä. Finnvera tekee laajasti yhteistyötä eurooppalaisten instituutioiden kanssa ja kasvattaa vienninrahoitusta Ukrainassa. Uusi SISU-sopimus Euroopan komission kanssa mahdollistaa entistä enemmän vientikauppoja markkinalla, jolla on jo nyt huomattavaa potentiaalia suomalaisyrityksille. Samalla vahvistamme Ukrainan elinvoimaa ja rakennamme turvallisempaa Eurooppaa, toteaa Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
Myöhemmin käynnistyvä ulkoministeriön täydentävä osuus takausohjelmasta on 36,6 miljoonaa euroa, mikä pitää sisällään suoraa tukea ukrainalaisille startup-yrityksille, sekä teknisen avun tukea ukrainalaisprojekteille, joissa on suomalainen toimittaja.
Lisätiedot:
Valtteri Vento, EU-rahoituksen johtava asiantuntija, Finnvera, puh. 029 460 2531
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Yhteyshenkilöt
Valtteri Vento, EU-rahoituksen johtava asiantuntija, Finnvera, puh. 029 460 2531
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Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
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