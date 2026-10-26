Kaikkien aikojen myydyin Risto Räppääjä -kirja tulee vihdoin valkokankaalle – katso vauhdikas traileri
28.10.2026 10:00:00 EET | Nordisk Film | Tiedote
Koko perheen seikkailu Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö saa ensi-iltansa helmikuussa 2027. Vauhdikas tarina on tositapahtumien inspiroima.
Elokuvan virallinen traileri on nyt julkaistu. Trailerissa nähdään ensi kertaa, kuinka viimeisen keksijäätelötötterön metsästys vie Riston ystävineen vauhdikkaalle junaseikkailulle kohti Pohjois-Karjalan Höljäkkää.
Traileri on katsottavissa ja jaettavissa tästä.
Selkkaus kesämökillä synnytti suositun seikkailutarinan
”Idea tarinaan syntyi kesämökillämme Hämeessä, kun sisareni tarjosi vieraallemme vahingossa silloin 10-vuotiaan tyttäreni Emman keksijäätelöä, jota hän oli säästellyt koko kesän. Keksijäätelöpakkaukset olivat loppuneet kaikista kaupoista, mutta saimme selville, että yksi pakkaus olisi vielä ollut jäljellä, kaukana Kokkolassa. Siskoni Sinikka lupasi hakea sen ja pakkasi jo kylmälaukunkin mukaansa, kunnes Emma heltyi ja vapautti hänet vastuusta”, kertoo elokuvan käsikirjoittaja Tiina Nopola.
”Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on kertomus pienistä ja suurista unelmista ja niiden tavoittelusta. On ollut hauskaa nähdä, miten tarina jännittävine juonenkäänteineen ja salaperäisine hahmoineen herää eloon”, toinen käsikirjoittaja Emma Nopola sanoo.
Elokuva perustuu Tiina ja Sinikka Nopolan kirjoittamaan, vuonna 2007 ilmestyneeseen kirjaan. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on kaikkien aikojen myydyin Risto Räppääjä -kirja.
Uudet lapsinäyttelijät tähdittävät juhlavuoden elokuvaa
Ensimmäisen Risto Räppääjä -kirjan ilmestymisestä tulee vuonna 2027 kuluneeksi jo 30 vuotta, eli elokuvan ilmestymisen aikaan juhlitaan myös Räppääjän juhlavuotta. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on järjestyksessään jo 11. Risto Räppääjä -elokuva.
Elokuvassa Ristona nähdään 12-vuotias Emil Paloniemi ja Nellinä 13-vuotias Miisa Kivimäki. Muissa päärooleissa nähdään tutut Minka Kuustonen Rauha Räppääjänä, Ylermi Rajamaa Lennart Lindberginä ja Jenni Kokander Pakastaja-Elvinä. Rajamaalle ja Kokanderille kyseessä on jo viides Risto Räppääjä -elokuva. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö -elokuvan on ohjannut Niklas Lindgren.
Elokuvan tuottavat Anni Pänkäälä, Jukka Helle ja Markus Selin Solar Filmsiltä, ja osatuottajana on Ricky Rapper Oy. Elokuvan levityksestä vastaa Nordisk Film.
Elokuvan synopsis
Vauhdikas koko perheen seikkailukomedia alkaa, kun naapurin Lennart ahmaisee vahingossa viimeisen tötterön Riston lempijäätelöä. Pian selviää, ettei sitä ole enää saatavilla koko Euroopassa.
Onneksi pienestä Höljäkän kylästä löytyy vielä muutama tuutti, joita Risto, Nelli, Rauha-täti ja Lennart lähtevät metsästämään. Matkalla kohti Höljäkkää on luvassa yllättäviä käänteitä, epäilyttäviä matkustajia, naamioitumisia ja kesäistä seikkailumieltä.
Lehdistömateriaalit:
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Haastattelupyynnöt:
Suvi Salminen, tiedottaja
suvi.salminen@lmsomeco.fi
p. 050 414 5990
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Risto Räppääjä
Sinikka ja Tiina Nopolan vaiherikkaat, hauskasti kuvitetut Risto Räppääjä -kirjat ovat naurattaneet lukijoitaan jo liki 30 vuoden ajan. Idea rummuttavaan hahmoon syntyi Sinikan alle kouluikäisestä pojasta, joka rakensi rumpusettejä kattiloista ja ämpäreistä. Risto Räppääjä on valloittanut valkokankaat, teatterilavat ja on tuttu myös television animaatiosarjasta. Kirjoja on käännetty jo lähes 20 kielelle, ja Risto tunnetaan siis myös Japanissa, Turkissa, Espanjassa sekä Kiinassa.
Solar Films
Solar Films Inc. Oy (perustettu 1995) on johtava elokuva-alan tuotantoyhtiö Suomessa. Solarin tuottamat elokuvat ovat voittaneet yhteensä 56 Jussi-palkintoa ja 10 yleisö-Jussia. Ne ovat saavuttaneet noin 11 miljoonaa katsojaa elokuvateattereissa sekä yli 50 miljoonaa katsojaa suoratoistopalvelujen ja tv:n kautta. Solar Filmsin viimeisimpiä elokuvia vuodelta 2025 ovat Risto Räppääjä ja kaksoisolento, Häjyt 2 sekä Cancel. https://solarfilms.com/
Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
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