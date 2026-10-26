Kaikkien aikojen myydyin Risto Räppääjä -kirja tulee vihdoin valkokankaalle – katso vauhdikas traileri

Elokuvan virallinen traileri on nyt julkaistu. Trailerissa nähdään ensi kertaa, kuinka viimeisen keksijäätelötötterön metsästys vie Riston ystävineen vauhdikkaalle junaseikkailulle kohti Pohjois-Karjalan Höljäkkää.

Traileri on katsottavissa ja jaettavissa tästä.

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Selkkaus kesämökillä synnytti suositun seikkailutarinan

”Idea tarinaan syntyi kesämökillämme Hämeessä, kun sisareni tarjosi vieraallemme vahingossa silloin 10-vuotiaan tyttäreni Emman keksijäätelöä, jota hän oli säästellyt koko kesän. Keksijäätelöpakkaukset olivat loppuneet kaikista kaupoista, mutta saimme selville, että yksi pakkaus olisi vielä ollut jäljellä, kaukana Kokkolassa. Siskoni Sinikka lupasi hakea sen ja pakkasi jo kylmälaukunkin mukaansa, kunnes Emma heltyi ja vapautti hänet vastuusta”, kertoo elokuvan käsikirjoittaja Tiina Nopola.

”Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on kertomus pienistä ja suurista unelmista ja niiden tavoittelusta. On ollut hauskaa nähdä, miten tarina jännittävine juonenkäänteineen ja salaperäisine hahmoineen herää eloon”, toinen käsikirjoittaja Emma Nopola sanoo.

Elokuva perustuu Tiina ja Sinikka Nopolan kirjoittamaan, vuonna 2007 ilmestyneeseen kirjaan. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on kaikkien aikojen myydyin Risto Räppääjä -kirja.

Uudet lapsinäyttelijät tähdittävät juhlavuoden elokuvaa

Ensimmäisen Risto Räppääjä -kirjan ilmestymisestä tulee vuonna 2027 kuluneeksi jo 30 vuotta, eli elokuvan ilmestymisen aikaan juhlitaan myös Räppääjän juhlavuotta. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö on järjestyksessään jo 11. Risto Räppääjä -elokuva.

Elokuvassa Ristona nähdään 12-vuotias Emil Paloniemi ja Nellinä 13-vuotias Miisa Kivimäki. Muissa päärooleissa nähdään tutut Minka Kuustonen Rauha Räppääjänä, Ylermi Rajamaa Lennart Lindberginä ja Jenni Kokander Pakastaja-Elvinä. Rajamaalle ja Kokanderille kyseessä on jo viides Risto Räppääjä -elokuva. Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö -elokuvan on ohjannut Niklas Lindgren.

Elokuvan tuottavat Anni Pänkäälä, Jukka Helle ja Markus Selin Solar Filmsiltä, ja osatuottajana on Ricky Rapper Oy. Elokuvan levityksestä vastaa Nordisk Film.

Elokuvan synopsis

Vauhdikas koko perheen seikkailukomedia alkaa, kun naapurin Lennart ahmaisee vahingossa viimeisen tötterön Riston lempijäätelöä. Pian selviää, ettei sitä ole enää saatavilla koko Euroopassa.

Onneksi pienestä Höljäkän kylästä löytyy vielä muutama tuutti, joita Risto, Nelli, Rauha-täti ja Lennart lähtevät metsästämään. Matkalla kohti Höljäkkää on luvassa yllättäviä käänteitä, epäilyttäviä matkustajia, naamioitumisia ja kesäistä seikkailumieltä.

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