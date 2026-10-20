Puiden kuolleet oksat liikkuvat – ja täysin eri tavalla kuin elävät
28.10.2026 07:00:00 EET | Maanmittauslaitos | Tiedote
Kuolleet puunoksat eivät suinkaan ole paikallaan, vaan liikkuvat selvästi vuorokauden aikana. Tämä käy ilmi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n ja Heidelbergin yliopiston yhteisestä tutkimuksesta.
Tutkimus tehtiin laserkeilaamalla joukko puita kerran tunnissa useana peräkkäisenä päivänä Hyytiälän tutkimusmetsässä. Seurantajaksoksi valittiin päivät, jolloin tuuli tai sade eivät vaikuttaneet puiden liikkeeseen.
Kuolleiden oksien järjestelmällistä liikettä oli pitkään epäilty, mutta sitä ei ollut aiemmin pystytty mittaamaan tarkasti luonnollisissa olosuhteissa. Autonomisen laserkeilauksen avulla tutkijat onnistuivat seuraamaan oksien pientäkin liikettä tarkasti ja järjestelmällisesti.
Mallinnus osoitti, että kaikki tutkitut oksat, yhteensä 16 havupuusta ja yhdestä lehtipuusta, noudattivat selkeää ja systemaattista liikemallia vuorokauden aikana.
Kuolleet havupuiden oksat liikkuivat päivisin alaspäin ja öisin ylöspäin, kun taas tutkitut koivun oksat käyttäytyivät päinvastoin. Oksien kärjet liikkuivat vain muutamassa päivässä jopa 43 senttimetriä korkeussuunnassa.
Kuolleet oksat reagoivat ilmankosteuteen
Tutkimuksen perusteella kuolleet oksat liikkuvat ympäristötekijöiden vaikutuksesta, ja keskeisessä roolissa on ilman kosteuden vaihtelu. Suhteellisesta kosteuserosta riippuen puuaines joko sitoo vettä ilmasta tai luovuttaa sitä, jolloin puu laajenee tai kutistuu. Oksien liikkeissä havaittiin viive suhteessa kosteuspitoisuuteen: liike seurasi kosteuden muutoksia keskimäärin noin 3,5 tunnin viiveellä.
Sama ilmiö näkyy esimerkiksi saunan lauteiden tai terassilaudoituksen vääntymisenä.
– Puun reagoiminen kosteuteen on tuttua puurakenteissa, mutta ilmiön todentaminen elävissä puissa on uutta. Pitkä aikasarja laserkeilaamalla auttaa havaitsemaan pieniäkin muutoksia puissa systemaattisesti, kertoo apulaisprofessori Eetu Puttonen Maanmittauslaitoksesta.
Lisäksi tutkimus osoitti, että elävien ja kuolleiden oksien liikekuviot poikkeavat selvästi toisistaan. Tämän ilmiön seuranta voi auttaa kehittämään uusia menetelmiä kuolleiden tai vasta kuolevien puunosien tunnistamiseen.
Laserkeilausaikasarjoihin perustuvalla tutkimusmenetelmällä on aiemmin havaittu, että puut ”nukkuvat” öisin ja että samankin lajin puut heräävät kevääseen omia aikojaan.
Tutkimusta rahoittivat Saksan tutkimussäätiö (DFG), Suomen Akatemian tutkimusneuvosto sekä Suomen tutkimuslaitosten Tulanet-postdoc-ohjelma. Tutkimus on osa metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta tutkivaa lippulaiva UNITE:a.
Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu avoimesti Agriculture and Forest Meteorology -lehdessähttps://doi.org/10.1016/j.agrformet.2026.111444
Yhteyshenkilöt
Eetu PuttonenApulaisprofessoriMaanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGIPuh:+358 50 364 0555eetu.puttonen@maanmittauslaitos.fi
Kuvat
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Fem års uppföljning har avslöjat trädens individuella skillnader i stresstålighet20.10.2026 07:50:00 EEST | Pressmeddelande
Kontinuerliga observationer med laserskanning insamlade timme för timme erbjuder en unik möjlighet att upptäcka tidiga varningssignaler på att träd försvagas.
Viisi vuotta seurantaa paljasti puiden yksilölliset erot stressinsietokyvyssä20.10.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Jatkuvat, tunneittain kerätyt laserkeilaushavainnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tunnistaa puiden heikkenemisen varhaisia varoitusmerkkejä.
Lisääntyneitä syystulvia ja sulaa kesken talven – Suomen joissa näkyy muutos, jonka seuraaminen auttaa varautumaan tulevaan1.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Tänä syksynä monet pohjoisen joet ovat nousseet lähelle tulvakorkeuksia, jopa korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Kesällä puolestaan eri puolilla Suomea ihmeteltiin, mitä tehdä laitureille, joiden alta vedenpinta oli paennut. Tutkijat Turun yliopistosta ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:stä palasivat juuri Oulankajoelta maastomittauksista, jotka kertovat jokien muutoksesta.
Nelostien Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen lunastuskorvaukset tulevat maksuun29.9.2026 07:27:02 EEST | Tiedote
Kirri-Tikkakoski-moottoritiehankkeen lunastuskorvauksista maanomistajille päätetään 1.10.2026 Jyväskylässä, kun Maanmittauslaitoksen vetämä lunastustoimikunta vie päätökseen maantietoimituksen. Noin 15 km pitkä uusi moottoritie avattiin liikennekäyttöön joulukuussa 2021.
Hirvivahingoista 55 miljoonan vuosittaiset tappiot metsänomistajille – löytyykö robotiikasta apu vahinkojen vähentämiseen?14.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Puiden taimet maistuvat hirville, mutta syönninestoaineen levittäminen käsin on hidasta ja työlästä. Nyt tutkitaan, voisivatko droonit korvata ihmistyön ruiskuttamalla ainetta tekoälyn avulla tunnistamiinsa taimiin. Metsäkeskuksen vetämässä tutkimushankkeessa mukana ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, Luonnonvarakeskus ja Riistakeskus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme