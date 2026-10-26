Kauppakamarikysely: Osaajapolitiikka saa yrityksiltä arvosanan 7– – ”Lupajonossa ei hitsata eikä hoideta”
28.10.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Yritykset antavat hallituksen osaajapolitiikalle kouluarvosanan 7-. Kauppakamarien kyselyyn vastanneista 867 yrityksestä vain noin kolmannes arvioi hallituksen onnistuneen osaavan työvoiman turvaamisessa hyvin.
Kauppakamarien tekemässä osaajakyselyssä yritykset arvioivat hallituksen osaajapolitiikkaa kouluarvosanoin. Noin 38 prosenttia vastaajista antoi arvosanan 4–6, 31 prosenttia arvosanan 7 ja noin 31 prosenttia arvosanan 8–10. Arvosanojen keskiarvo on seitsemän miinus.
”Yritykset tunnistavat hallituksen toimet työmarkkinoiden joustavuuden ja työnteon kannustimien vahvistamiseksi, mutta enemmistön mukaan osaavan työvoiman turvaaminen on vielä riittämätöntä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava osaamisen ja maahanmuuton asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Korkeasta työttömyydestä huolimatta yrityksissä on yhä tehtäviä, joihin on vaikea saada tekijöitä. Tämä korostuu erityisesti teollisten maakuntien pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yritykset toivovat täsmäkoulutusta osaajapula-aloille ja byrokratian purkamista kansainvälisestä rekrytoinnista.
”Osaajapula ja työttömyys voivat esiintyä samaan aikaan. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat jo olennainen osa työvoimaa sote-alalta teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin. Kokemukset kansainvälisestä rekrytoinnista ovat yrityksissä hyvin myönteisiä”, Pulkkinen sanoo.
Kyselyn tulos osuu keskelle keskustelua työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyydestä. Korkeat työttömyysluvut ovat tehneet keskustelusta entistä kiivaampaa.
Pulkkinen muistuttaa, että Suomessa jo työskentelevät osaajat ja heidän perheensä seuraavat tarkasti, millaisena heidän asemansa ja tulevaisuutensa täällä nähdään.
”Jos viesti on epävarma tai torjuva, rekrytointi ulkomailta vaikeutuu. Lisäksi vaarana on, että menetämme osaajia, jotka ovat jo rakentaneet elämänsä ja työuransa Suomeen”, Pulkkinen sanoo.
Seuraavalta hallitukselta odotetaan sujuvuutta ja ennakoitavuutta
Yritysten mukaan työperäisen maahanmuuton prosessien on oltava ennen kaikkea sujuvia ja ennakoitavia, ja byrokratiaa on karsittava.
”Lupajonossa ei hitsata eikä hoideta”, Pulkkinen sanoo.
Lisäksi työikäisten osaamista on voitava uudistaa nopeasti, ja koulutuksen on vastattava nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin.
Yritysten mielestä joustavat työmarkkinat ja työperäinen maahanmuutto eivät sulje toisiaan pois, vaan niitä tarvitaan yhtä aikaa. Myös osaajapolitiikkaan tyytyväiset yritykset pitävät työperäistä maahanmuuttoa välttämättömänä osana toimivia työmarkkinoita. Tyytymättömimpiä yrityksiä yhdistää ennen kaikkea kokemus siitä, ettei osaajapulaan ole löydetty riittävän vaikuttavia ratkaisuja.
”Suomen on pystyttävä samaan aikaan kouluttamaan uusia osaajia, kehittämään työikäisten osaamista ja olemaan maa, johon kansainväliset osaajat haluavat tulla – ja jossa he haluavat myös pysyä”, Pulkkinen sanoo.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 17.8.-23.8.2026 ja siihen vastasi 885 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Vastaajajoukko koostui pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Eniten vastauksia kyselyyn saatiin palvelualan yrityksistä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion alueen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Riihimäen-Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarien sekä Ålands handelskammare jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
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