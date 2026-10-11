Kokoomuksen varapuheenjohtaja Multala: Puhelinmyynti vain luvan antaneille – Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten painostamisella ei pidä tehdä Suomessa bisnestä

– Hauraiden ikäihmisten sumuttaminen on moraalitonta, härskiä ja yksinkertaisesti väärin. Jokainen meistä on kuullut ikäihmisestä, joka on painostettu tarpeettomiin tai kohtuuttoman kalliisiin ostoihin puhelin- tai ovelta ovelle-myynnissä. Esimerkiksi ystäväni nopeasti etenevää muistisairautta sairastavalle äidille oli myyty parissa vuodessa yli kymmenellä tuhannella eurolla erilaisia tuotteita. Tälle on laitettava stoppi. Rehellinen yrittäjä ei tarvitse painostusta eikä harhautusta tehdäkseen kauppaa, sanoo Multala.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan ikäihmisiä koskevissa yhteydenotoissa toistuvat ongelmalliset myyntitavat: aggressiivinen myynti, väärä tai puutteellinen tieto sekä tarpeettomat tai kohtuuttoman kalliit tuotteet ja palvelut. KKV:lle tulleissa ilmoituksissa tuotiin usein esille ikäihmisen alentunut toimintakyky, ja ennen kaikkea muistisairaudet ja -ongelmat.

- Vastuu reilusta kaupankäynnistä ei voi olla muistisairaan ikäihmisen harteilla. Jokaisella on oikeus ymmärtää, mitä on ostamassa sekä tehdä ostopäätöksensä ilman painostusta tai harhaanjohtamista. Kenenkään ei pidä huomata puhelun jälkeen sitoutuneensa hintavaan kestotilaukseen, jota ei ymmärtänyt tekevänsä, Multala sanoo.

Multalan mukaan kyse on myös reilusta kilpailusta. Epäasiallisia keinoja käyttävät yritykset eivät saa hyötyä niiden kustannuksella, jotka toimivat vastuullisesti ja noudattavat sääntöjä. Vuoden 2023 alusta puhelimessa tehty sopimus on syntynyt vasta, kun kuluttaja hyväksyy puhelun jälkeen lähetetyn kirjallisen tarjouksen, esimerkiksi tekstiviestillä. Sääntöä noudatetaan kuitenkin heikosti: KKV:n tutkimuksen mukaan vain noin puolet puhelinmyynnistä tilanneista oli saanut lain vaatiman kirjallisen tarjouksen puhelun jälkeen.

– Nyt on aika kääntää asetelma oikein päin. Ikäihmisen ei pidä osata puolustautua aggressiiviselta myynniltä, vaan myyjän on kannettava vastuu siitä, että kauppa tehdään rehellisesti. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten painostamisella ei pidä voida tehdä Suomessa bisnestä, Multala sanoo.

Puhelinmyynnin sääntöjä on tiukennettu muualla Euroopassa. Esimerkiksi Ranskassa ja Hollannissa edellytetään ennakkosuostumuksen antamista puhelimitse tapahtuvaan myyntiin. Ruotsissa selvitetään parhaillaan puhelinmyynnin ennakkosuostumusmallia ja mahdollisia kieltoja.