Henriksson haluaa uudistaa Pohjoismaiden neuvostoa – Nyt on aika ajatella uudella tavalla ja luoda ”Yhdistynyt Pohjola”, joka pystyy tekemään yhteisiä päätöksiä!
27.10.2026 17:48:45 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson peräänkuulutti tiistaina Pietarsaaressa järjestetyssä Export Leadership Forum -tapahtumassa kunnianhimoisempaa pohjoismaista yhteistyötä.
– Viime vuosina Pohjoismaat ovat tehneet yhä tiiviimpää yhteistyötä. Nyt meidän on kuitenkin nostettava tavoitetasoa ja vaihdettava suuremmalle vaihteelle. Yhdessä voimme saada aikaan enemmän kuin kukin erikseen. Meidän on purettava turhia rajaesteitä ja rakennettava yhdessä vahvempaa Pohjolaa. On suorastaan käsittämätöntä, ettemme ole vieläkään onnistuneet luomaan yhteistä pohjoismaista sähköisen tunnistautumisen järjestelmää, joka helpottaisi kaikkien pohjoismaalaisten arkea. Nyt on aika ryhtyä vakavasti keskustelemaan siitä, mitä itse kutsuisin ”Yhdistyneeksi Pohjolaksi” (The United Nordics), sanoo RKP europarlamentaarikko ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Henriksson, joka toimi aiemmin pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä vuosina 2023–2024, haluaa nähdä nykyistä toimintakykyisemmän pohjoismaisen yhteistyön, jossa viisi Pohjoismaata voisivat myös tehdä yhteisiä päätöksiä.
– Uskon vahvasti, että tarvitsemme jotakin huomattavasti toimintakykyisempää kuin nykyiset Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto. Tarvitsemme foorumin, jossa viisi maatamme voisivat tehdä yhteisiä päätöksiä esimerkiksi elinkeino-, turvallisuus- ja varautumispolitiikasta. Toimintakykyinen pohjoismainen yhteistyö voi aidosti parantaa ihmisten elämää, auttaa rajojen yli kasvua tavoittelevia yrityksiä ja vahvistaa painoarvoamme ulko- ja EU-politiikassa.
Henriksson korosti myös tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön taloudellista potentiaalia.
– Yhdessä viisi Pohjoismaata muodostaisivat maailman kahdenneksitoista suurimman talouden, jossa asuu yhteensä 28 miljoonaa ihmistä. Se antaisi Pohjolalle painoarvoa, jonka turvin se voisi toimia vahvempana vaikuttajana niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisestikin. Se voisi antaa meille paikan G20-pöydässä! Vahvempi Pohjola voi myös vahvistaa Eurooppaa ja antaa Suomelle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
Puheessaan Henriksson painotti myös toimivien liikenneyhteyksien merkitystä vientiyrityksille. Hän arvosteli virkamiesten esitystä seitsemän alueellisen lentoaseman valtiontuen lopettamisesta. Esitys koskisi myös Kruunupyyssä sijaitsevaa Kokkola-Pietarsaaren lentoasemaa.
– Nyt kun Suomi tarvitsee kasvua ja EU:n on vahvistettava kilpailukykyään, ei pidä vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja saada tuotteitaan markkinoille tai ulkomaisten asiakkaiden mahdollisuuksia tulla tänne. Tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ja ymmärrystä siitä, miten tärkeitä vientivetoiset alueet ovat Suomen työpaikoille, kasvulle ja kilpailukyvylle.
Henriksson vaati myös, että EU-maat lopettavat turistiviisumien myöntämisen Venäjän kansalaisille. Lisäksi hän piti myönteisenä presidentti Alexander Stubbin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren aloitetta soittaa presidentti Vladimir Putinille.
– Venäjä ja Putin eivät ole osoittaneet minkäänlaista kiinnostusta rauhan saavuttamiseen. Samalla on selvää, että marraskuussa tullaan käymään Ukrainaa ja Eurooppaa koskevia neuvotteluja, joihin Venäjä ja Yhdysvallat osallistuvat. Pidän tärkeänä, että myös Eurooppa on Ukrainan rinnalla neuvottelupöydässä, kun rauhasta ja rauhanehdoista ryhdytään tosissaan keskustelemaan. Näen kahden Venäjän naapurimaata edustavan pohjoismaisen johtajan tänään Helsingistä käymän puhelinkeskustelun alkuna tälle prosessille, Henriksson päättää.
Yhteyshenkilöt
Ted UrhoErityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 50 544 7730
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