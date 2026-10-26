Menestys syntyy uskalluksesta lähteä kohti tuntematonta
28.10.2026 07:02:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun alumnitapahtumassa kuultiin Riku Rantalan keynote-puheenvuoro rohkeudesta rakentaa omannäköinen ura. Opiskelijoille Rantalalla oli selkeä viesti: Valmistukaa!
Vaasan ammattikorkeakoulun alumnitapahtumassa Vaasan Kaupunginteatterilla 23.10. kuultiin toimittaja, tietokirjailija ja seikkailija Riku Rantalan mielenkiintoinen keynote-puheenvuoro. Puheenvuorossaan Rantala johdatti kuulijat mukaa kiehtoville matkoilleen maailman eri kolkkiin.
Rantalan mukaan menestys ei synny valmiista suunnitelmista vaan uskalluksesta lähteä kohti tuntematonta, tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja oppia epävarmuuden keskellä. Hän muistutti kuulijoita kuinka erilaiset kulttuurit, ihmiset ja kokemukset voivat opettaa meille itsestämme, yhteistyöstä ja muutoksen kohtaamisesta.
”Omannäköisen uran rakentaminen vaatii rohkeutta ja sitä rohkeutta pystyy treenaamaan. Rohkeutta kannattaa opetella niin, että menee pikkuhiljaa kohti omia pelkojaan ja sitten vain toistoja, toistoja ja toistoja”, Rantala neuvoo.
Urapolkunsa tärkeimmiksi asioiksi Rantala nosti jatkuvan ammattitaidon kehittämisen ja uuden oppimisen tärkeyden, uteliaisuuden ja intohimon sekä kyvyn pystyä nauramaan itselleen.
Rohkeus rakentaa omannäköinen ura
Rantala ehti puhumaan myös vaasalaisille korkeakouluopiskelijoille Kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä järjestetyssä keskusteluhetkessä. Tilaisuudessa Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Jimi Oosi haastatteli Rantalaa.
Jotta tulevaisuudessa menestyisi, kehottaa Rantala nykyopiskelijoita panostamaan ihmisten kohtaamisen taitoon ja yleistietoon. Rantala uskoo, että moniosaajilla on keskivertoa paremmat mahdollisuudet selviytyä tekoälyn ajasta.
Rantala painotti lisäksi kohtaamisten tärkeyttä.
”Opiskelkaa kieliä ja vieraita kulttuureita ja menkää maailmalle. Tärkeää on ihmisten kohtaaminen, koska sitä kone ei koskaan osaa ainakaan yhtä hyvin kuin ihminen.”
Hän myös kehotti opiskelijoita nauttimaan opiskeluajasta.
”Ottakaa kaikki irti opintoajasta, tehkää kaikkea kivaa yhdessä. Myöhemmin kokeileminen ja uusien asioiden tekeminen on vähän hankalampaa, nyt on sen aika.”
Lopuksi Rantalalla oli opiskelijoille selkeä viesti: ”Valmistukaa!”
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Yhteyshenkilöt
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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