Huijaus voi piiloutua myös tavalliseen työviestiin

Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu viime aikoina huijauksia S-Pankin, OP, Klarnan, McAfeen, Suomi.fi-palvelun sekä MobilePayn ja Vippsin nimissä. Myös DNA:n nimissä esiintyviä huijauksia on havaittu, vaikka niitä on aikaisemmin raportoitu vain vähän. Osa huijauviesteistä esiintyy ”Turvallisuuskeskuksen” lähettäminä.

Myös yrityksiä on lähestytty epäilyttävillä laskuilla. Kilpi-sovellukseen tehtyjen ilmoitusten joukossa on esimerkiksi Poind Intelligence ApS nimissä lähetettyjä 750 euron laskumuistutuksia. Viestin otsikko kuuluu: ”Reminder: Your invoice from Poind Intelligence ApS #ST-43695 is 7 days past due”. Lasku sisältää maksupainikkeen ja PDF-liitteen. Kyseessä on rekisteröity tanskalainen yritys, jonka nimissä lähetetyistä perusteettomiksi ilmoitetuista laskuista on varoitettu myös muualla Euroopassa.

Google Workspacea jäljittelevä huijausviesti puolestaan ilmoittaa: ”You're currently using 95% of your pooled storage limit." Viestissä varoitetaan käyttörajoituksista ja ohjataan hankkimaan lisää tallennustilaa.

Oikean sijoituspalveluyritys Saxon nimissä lähetetyssä huijausviestissä kehotetaan uusimaan Yhdysvaltojen verotukseen liittyvä W-8BEN-lomake: ”Please complete the necessary identity verification, sign, and submit the updated form.” Huijarit jäljittelevät yrityksen virallista viestintää ja pyrkivät saamaan vastaanottajan luovuttamaan arkaluonteisia tietojaan.

Varsinkin puhelimella viestiä luettaessa tällaiset huijaukset näyttävät uskottavammalta, koska lähettäjän osoite jää esikatselussa piiloon.

”Moni huijaus näyttää nykyään juuri sellaiselta viestiltä, jonka kiireinen vastaanottaja voisi saada tavallisena työpäivänä. Varsinkin laskujen ja tilien turvallisuuteen liittyvät yhteydenotot kannattaa tarkistaa suoraan palveluntarjoajalta, ei viestin linkin kautta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Vanhat huijaukset kiertävät edelleen

Myös perinteisempiä huijausyrityksiä on viime viikkoina näkynyt paljon. Esimerkiksi Nigerian entisen öljyministerin nimissä lähetetyssä sähköpostissa tarjotaan vastaanottajalle 30 prosentin palkkiota 98 miljoonan dollarin varojen siirtämisestä ja pyydetään pankkitietoja.

Huijauspuheluita on ilmoitettu uusista suuntanumeroista, kuten Haiti (+509) ja Algeria (+213. Ilmoituksia on tullut myös paljon Norjasta (+47), Tanskasta (+45), Isosta-Britanniasta (+44), Italiasta (+39), Irlannista (+353), Alankomaista (+31), Kanadasta ja Yhdysvalloista (+1), Puolasta (+48), Ruotsista (+46), Kroatiasta (+385), Virosta (+372), Portugalista (+351), Ranskasta (+33) ja Belgiasta (+32).

Puhelinmyyntikiellolla voi vähentää häiriöitä

Kilpeen tehdään edelleen paljon ilmoituksia kotimaisten puhelinmyyjien yhteydenotoista. Runsaasti ilmoitetaan lisäksi tekstiviesteillä tulevia lainatarjouksia. Etenkin taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevan kuluttajan kohdalla toistuva lainamarkkinointi voi herättää kysymyksiä markkinoinnin vastuullisuudesta.

Kuluttajalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Suomen Telemarkkinointiliitto ry tarjoaa puhelinmyyntikieltopalvelun, johon voi liittyä osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi tai lähettämällä tekstiviestin ESTO numeroon 173322. Kannattajajäsenyys maksaa kahdeksan euroa vuodessa ja uusiutuu vuosittain, ellei sitä irtisanota. Liitto välittää kieltoja yrityksille ja auttaa puuttumaan kiellon vastaisiin yhteydenottoihin.

Puhelinmyyntikielto kohdistuu markkinointiin, eikä se yksin estä rikollisten huijauspuheluita. Telemarkkinointikiellon verkkosivujen hakupalvelusta voi tarkistaa epäilyttävän numeron tai sähköpostiosoitteen. Suomen Telemarkkinointiliitto ry kehittämä Kilpi-sovellus puolestaan auttaa tunnistamaan ja estämään tunnettuja huijauksia ja muita häiritseviä yhteydenottoja. Kilven on ladannut jo yli 200 000 suomalaista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.