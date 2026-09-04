Kutsu Ruoka-akatemian toimittajatilaisuuteen ti 1.12. klo 8.30: Ruokajärjestelmä kriisien keskellä
29.10.2026 10:16:32 EET | Agronomiliitto ry | Kutsu
Ruuantuotantoa haastavat tällä hetkellä monet päällekkäiset kriisit: sota Ukrainassa ja Iranissa, lannoitteiden ja energian korkeat hinnat, ilmastonmuutos ja El Niño -sääilmiö. Miten nämä vaikuttavat ruokaturvaan globaalisti ja Suomessa?
Tilaisuus on suunnattu toimittajille. Ruuasta riittää kirjoitettavaa talouden, politiikan ja ympäristön näkökulmasta. Tervetuloa kouluttautumaan ja kuulemaan ruoka-alan asiantuntijoiden ja ruuasta kirjoittavien toimittajien ajatuksia Ruoka-akatemian aamiaistilaisuuteen.
Aika: tiistaina 1.12.2026 klo 8.30–11, hyvä aamupala tarjolla klo 8.30, ohjelma alkaa klo 9
Paikka: Agronomitalo, os. Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8
Ilmoittaudu: tästä linkistä mahdollisimman pian, viimeistään 20.11. Paikkoja on rajoitetusti.
Ohjelma
8.30 aamupala tarjolla
9.00 Tilaisuus alkaa
Napakat alustukset
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Ruokajärjestelmä remonttiin - kestävämpää, reilumpaa ja terveellisempää ruokaa, Timo Kaunisto, Silja Varjonen ja Essi Kiander, Agronomiliitto
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Ruokaturva maailmassa, vanhempi tutkija Kaisa Karttunen, Helsingin yliopisto
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El niño -sääilmiön vaikutukset ruuantuotantoon, erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteenlaitos
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Suomalaisen maatalouden talousnäkymät - kannattavuus maailmantalouden epävarmuuden puserruksessa, tutkija Jukka Tauriainen, Luonnonvarakeskus
Kysymyksiä alustajille
10.00 Paneeli: Miksi toimittajan pitäisi kiinnostua kirjoittamaan ruuasta?
Kylvö-kirjan kirjoittajat Hanna Nikkanen, Mikko Pelttari, Johannes Roviomaa
10.30 Keskustelua alustajien ja panelistien kanssa, juttuideoiden hahmottelua
11.00 Loppusanat, tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja VarjonenHankepäällikköAgronomiliitto/Ruoka-akatemia
Ruoka-akatemian hankepäällikkö, vastaa akatemian toiminnasta
Essi KianderViestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijaAgronomiliitto
Agronomiliiton ja Ruoka-akatemian viestintävastaava.
Linkit
Ruoka-akatemia
Ruoka‑akatemia kokoaa päättäjät, vaikuttajat ja ruoka-alan toimijat syventämään ymmärrystä ruokajärjestelmän kokonaisuudesta, sen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja muutostarpeista. Toimintaan kuuluvat päättäjille ja vaikuttajille suunnatut kutsuvieraskurssit sekä keskustelutilaisuudet. Ruoka-akatemiaa toteuttaa Agronomiliitto maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.
Agronomiliitto
Agronomiliitto on tiedeperusteisen ruokajärjestelmän asiantuntija ja vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Johdamme ja kehitämme päättäjien Ruoka-akatemiaa sekä kokoamme alan säätiöitä yhteistyöhön. Tarjoamme jäsenillemme kotipaikan keskustelulle, kokoontumisille ja väylän vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ruoka-alan näkökulmasta.
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