Sokos palaa Seinäjoelle – avajaisia vietetään perjantaina 13.11.

Odotettu Sokos avaa ovensa Seinäjoen Prismakeskuksessa perjantaina 13. marraskuuta 2026. Sokoksen paluuta Seinäjoelle juhlistetaan monipuolisella avajaisohjelmalla.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan historian suurin investointihanke etenee, ja yksi uudistuvan Prismakeskuksen odotetuimmista uutuuksista on pian valmis vastaanottamaan asiakkaat. Uusi Sokos sijoittuu Prismakeskuksen laajennusosaan.

Avajaispäivän ohjelmaa juontaa seinäjokelaislähtöinen juontaja ja kauneusvaikuttaja Susanna Laine. Päivän livemusiikista vastaa paikallinen trubaduuri Jukka Järvenpää. Lisäksi avajaisissa on luvassa perinteistä avajaistunnelmaa muun muassa goodiebagien, onnenpyörän ja tuote-esittelyjen merkeissä.

Avajaispäivän tarkemmasta ohjelmasta ja aikatauluista kerrotaan lähempänä tapahtumaa.

Muotia, kosmetiikkaa ja kodin tuotteita saman katon alta

Noin 1 300 neliömetrin palvelu- ja myymäläympäristö tuo Seinäjoelle kattavan valikoiman muotia, kosmetiikkaa ja kodintuotteita sekä tunnettuja kotimaisia ja kansainvälisiä brändejä. Kivijalkamyymälän valikoimaa täydentää Sokoksen verkkokauppa, josta tuotteita voi tilata noudettavaksi kaikkiin Eepeen myymälöihin (Prisma, S market ja Sale) sekä yhteistyökumppaneiden noutolokeroihin.

Sokoksen tavoitteena on täydentää Prisman laajaa valikoimaa ja tuoda entistä monipuolisemmat ostosmahdollisuudet saman katon alle.

– Sokos on ollut yksi asiakasomistajiemme toivotuimmista palveluista. Olemme iloisia siitä, että voimme tuoda Sokoksen Seinäjoelle ja osaksi uudistuvaa Prismakeskusta. Asiakkaat voivat jatkossa hoitaa entistä useammat hankintansa yhdellä asiointikerralla, kertoo marketkaupan toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

Parturi-kampaamo siirtyy Sokoksen yhteyteen Hyvä Olo -hoitolaksi

Prisma Seinäjoen suosittu parturi-kampaamo siirtyy myöhemmin Sokoksen yhteyteen osaksi Sokos Hyvä Olo -palvelukokonaisuutta. Asiakkaille tutut parturi-kampaamon ammattilaiset jatkavat työskentelyä uusissa tiloissa uuden konseptin alla.

Hyvä Olo täydentyy vuodenvaihteen jälkeen myös kauneudenhoidon palveluilla, joten palvelutarjonta laajenee edelleen alkuvuoden 2027 aikana.

Kauneuden tuotteiden tarjonta siirtyi Sokokselle Emotion Seinäjoen sulkeuduttua 18.10.2026. Näin kosmetiikan tuotteet ja kauneuden palvelut muodostavat jatkossa yhdessä Sokoksen kanssa aiempaa laajemman kokonaisuuden.

Sokoksen ja Hyvä Olo -palveluiden muodostama kokonaisuus työllistää noin 40 henkilöä.

Prismakeskuksen mittava uudistus jatkuu

Sokoksen avautuminen on osa Prisma Seinäjoen laajaa uudistushanketta, joka on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan historian suurin investointi. Peruskorjauksen lisäksi Prismakeskus kasvaa noin 4 000 neliömetrin lisäosalla, ja uudistuksen myötä keskukseen tulee lisää tiloja ja palveluita. Prisma palvelee normaalisti uudistustöiden ajan.

Sokos Seinäjoki | Kauppakeskus Prisma Seinäjoki | Hyllykalliontie 2 | 60510 Hyllykallio.

Avoinna ma–pe 9–21 | la 9–19 | su 10–18.

Lisätietoja

toimialajohtaja Iina Kalliorinne | 010 764 6300 | iina.kalliorinne@sok.fi

ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen | 010 764 6304 | jukka.matikainen@sok.fi

myyntipäällikkö Hyvä Olo Anne-Mari Koivuluoma | 010 76 46151 | anne-mari.koivuluoma@sok.fi

myyntipäällikkö Sokos Minna Mäkiranta | 010 7646021 | minna.makiranta@sok.fi