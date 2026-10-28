TAMK vahvistaa Ukraina-yhteistyötään: osaaminen liikkuu molempiin suuntiin

TAMKissa eri alojen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä ukrainalaisten toimijoiden kanssa jo ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä helmikuussa 2022. Viimeaikaiset kohtaamiset Suomessa ja Ukrainassa ovat tuoneet esiin uusia mahdollisuuksia koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyöhön.

Yhteistyön teemat ulottuvat Ukrainan infrastruktuurin jälleenrakentamisesta ihmisten ja yhteisöjen terveyden, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen.

– Meillä on paljon annettavaa, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että meillä on paljon opittavaa ukrainalaisilta. Ukrainalaiset kumppanit ovat toistuvasti painottaneet, että sodan aikana syntyvillä suhteilla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen, Vilppola toteaa.

Vilppolan tehtävänä on yhdistää TAMKin asiantuntijoita ukrainalaisiin ja suomalaisiin kumppaneihin, ohjata yhteistyöaloitteita oikeille tahoille ja edistää uusia avauksia. Ukraina-yhteistyötä tehdään kuitenkin laajasti koko TAMKissa, ja osaamisyksiköissä on siihen nimettyjä henkilöitä.

– Juuri monialaisuus on vahvuutemme: saman haasteen ratkaisemiseen voidaan tarvita sosiaali- ja terveysalan, tekniikan, turvallisuuden ja liiketoiminnan osaamista, Vilppola korostaa.

– Haluamme tuoda TAMKin monialaisen osaamisen Ukrainan tueksi ja rakentaa kumppanuuksia, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Yhteistyö vahvistaa samalla omaa osaamistamme ja kykyämme vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, sanoo rehtori, professori Mika Hannula.

Ukrainalla on paljon annettavaa Suomelle

TAMKissa Ukrainaa ei nähdä vain tuen vastaanottajana. Ukrainalaiset ovat joutuneet kehittämään nopeasti esimerkiksi varautumista ja yhteiskunnan toimintakykyä häiriötilanteissa. Samalla on syntynyt käytännön ratkaisuja ja kansainvälisiä verkostoja, joista voidaan oppia Suomessa.

– Ukraina ei ole kiinnostava kumppani vain sodan vuoksi. Voimme oppia ukrainalaisilta esimerkiksi yhteiskunnan toimivuudesta häiriötilanteissa, varautumisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Monet ratkaisut ovat arvokkaita myös rauhan aikana, Vilppola sanoo.

Uusia kumppaneita etsitään myös Suomesta

TAMK toivoo uusia yhteistyöavauksia niin ukrainalaisilta toimijoilta kuin suomalaisilta yrityksiltä, korkeakouluilta, tutkimusorganisaatioilta ja muilta kumppaneilta. Business Tampere on tärkeä yhteistyökumppani verkostojen rakentamisessa.

– Haluaisin nähdä tulevaisuudessa yhteistä tutkimusta, näyttöön perustuvaa kehittämistä ja ratkaisuja, joista hyötyvät kaikki osapuolet. Akuuttien tarpeiden rinnalle tarvitaan myös pidempikestoista tutkimusta ja yhteistyötä esimerkiksi hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin ja yhteiskuntien toimintakyvyn vahvistamiseksi, Vilppola sanoo.

Vilppolalla on kokemusta kriiseihin ja poikkeusoloihin liittyvistä tehtävistä 1990-luvun puolivälistä lähtien. Ukraina-yhteistyö on hänelle luonteva jatkumo aiemmalle työlle.

– Kun ihmiset tulevat tutuiksi, yhteistyöhön syntyy lisää syvyyttä, ketteryyttä ja tahtoa tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Tätä yhteistyötä rakennamme yhdessä eri alojen asiantuntijoiden ja kumppaneidemme kanssa.

Lisätiedot

Johanna Vilppola

Johtava tutkija, kasvatustieteen tohtori, SAFE-tutkimusryhmä

Partnerships Manager, Ukraine Cooperation

Tampereen ammattikorkeakoulu

johanna.vilppola@tuni.fi, 050 4389 456