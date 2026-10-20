Hyvinvointialueiden on turvattava vanhusten ihmisarvoinen hoiva, vaativat 12 järjestöä, Ihmisoikeuskeskus ja vanhusasiavaltuutettu

Kotihoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa lisättävä

Iäkkäistä suuri joukko jää tällä hetkellä vaille tarvitsemaansa ympärivuorokautista palveluasumista. Samaan aikaan myös kotihoitoa saa yhä harvempi. Hyvinvointialueiden tulee arvioida ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkomäärän riittävyyttä ja varmistaa, että palvelua järjestetään iäkkäiden todellista tarvetta vastaavasti.

”Hoivapaikkaa valittaessa on otettava paremmin huomioon iäkkään oikeus saada palvelua omalla kielellään sekä oikeus säilyttää yhteys perheeseensä ja muihin läheisiinsä. Hyvinvointialueilla on tässä vielä paljon parantamisen varaa”, toteaa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

Työntekijöiden määrää ja osaamista lisättävä

Tällä hetkellä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on usein liian vähän työntekijöitä suhteessa iäkkäiden asukkaiden tarpeisiin. Lainsäädäntö velvoittaa hyvinvointialueet varmistamaan, että ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat asukkaiden tarpeita. Tämä koskee sekä hyvinvointialueen itse tuottamia että kilpailutusten kautta hankittuja palveluja.

”Hyvinvointialueet vastaavat siitä, että iäkkäiden oikeudet riittävään hoivaan, turvallisuuteen ja itsemääräämiseen toteutuvat käytännössä. Talouden sopeuttaminen ei saa vaarantaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista niiden iäkkäiden kohdalla, jotka ovat kaikkein eniten palveluista riippuvaisia”, toteaa vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Asukkaiden itsemäärääminen ja turvallisuus varmistettava

Iäkkäiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta puuttuu asukkaiden itsemääräämistä turvaava lainsäädäntö. Siitä huolimatta hyvinvointialueiden tulee varmistaa, että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa kunnioitetaan iäkkäiden itsemääräämisoikeutta ja pidetään asukkaiden toiminnan rajoittamista aina viimesijaisena keinona. Rajoittamistoimien vähentämiseksi on etsittävä muita keinoja, joilla varmistetaan asukkaiden turvallisuus.

”Riittävä henkilöstön määrä ja heidän osaamisensa rajoittamistoimien välttämiseksi sekä iäkkäiden asukkaiden tarpeisiin sopiva fyysinen ympäristö ovat muun muassa keinoja vähentää rajoitustoimien käyttöä hoivakodeissa”, sanoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva.

Allekirjoittajat:

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Eläkeliitto ry

Eläkeläiset ry

Folkhälsan

Ihmisoikeuskeskus

Ikivihreät eläkeläiset ry

Kansallinen senioriliitto ry

KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry

Muistiliitto ry

Omaisena edelleen ry

Svenska pensionärsförbundet rf

Vanhusasiavaltuutettu

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry

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