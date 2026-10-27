Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä lähestyy – muista maksaa maksu ajoissa
28.10.2026 10:07:19 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Läsnä olevaksi ilmoittautuneiden korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu 15.11. mennessä. Maksu kannattaa hoitaa OmaKelassa jo hyvissä ajoin, sillä myöhässä maksetusta terveydenhoitomaksusta peritään viivästymismaksu.
Syksyn terveydenhoitomaksun eräpäivä on 15.11. Maksun voi maksaa OmaKelassa. Opiskelijan kannattaa maksaa maksu heti, sillä jopa kolmannes opiskelijoista ei muista maksaa maksua eräpäivään mennessä.
Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Korkeakouluopiskelijalla on käytettävissään YTHS:n laajat palvelut, eikä hänen tarvitse maksaa erillisiä käyntimaksuja. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa, vaikka opiskelija ei käyttäisi YTHS:n palveluita tai hänellä olisi käytössään työterveyshuollon palvelut.
Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua ajoissa, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun. Opiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa Suomen sijaan jokin muu EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti tai EU.
Kela on lähettänyt 15.10. maksuvelvollisille opiskelijoille kirjeen, jossa muistutetaan maksun maksamisesta ja annetaan ohjeet maksamiseen. Suurin osa opiskelijoista on saanut kirjeen OmaKelaan.
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