Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä lähestyy – muista maksaa maksu ajoissa

Syksyn terveydenhoitomaksun eräpäivä on 15.11. Maksun voi maksaa OmaKelassa. Opiskelijan kannattaa maksaa maksu heti, sillä jopa kolmannes opiskelijoista ei muista maksaa maksua eräpäivään mennessä.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Korkeakouluopiskelijalla on käytettävissään YTHS:n laajat palvelut, eikä hänen tarvitse maksaa erillisiä käyntimaksuja. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa, vaikka opiskelija ei käyttäisi YTHS:n palveluita tai hänellä olisi käytössään työterveyshuollon palvelut.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua ajoissa, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun. Opiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa Suomen sijaan jokin muu EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti tai EU.

Kela on lähettänyt 15.10. maksuvelvollisille opiskelijoille kirjeen, jossa muistutetaan maksun maksamisesta ja annetaan ohjeet maksamiseen. Suurin osa opiskelijoista on saanut kirjeen OmaKelaan.

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