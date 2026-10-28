Yli 65-vuotiaille perustetaan oma osallisuusraati Itä-Uudellemaalle

28.10.2026 09:25:31 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yli 65-vuotiaita asukkaita uuteen ikääntyneiden osallisuusraatiin. Raadissa asukkaat pääsevät tuomaan kokemuksiaan, näkemyksiään ja ideoitaan hyvinvointialueen palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yli 65-vuotiaita asukkaita uuteen ikääntyneiden osallisuusraatiin.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yli 65-vuotiaita asukkaita uuteen ikääntyneiden osallisuusraatiin.

Osallisuusraatiin valitaan noin 15 osallistujaa, ja sen toiminta jatkuu kevääseen 2029 asti. Vuoden 2027 aikana raati kokoontuu kaksi kertaa. Jokaisessa tapaamisessa käsitellään eri teemaa, johon toivotaan raatilaisten näkemyksiä. Osallisuusraati ei ole hyvinvointialueen virallinen toimielin, vaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Raatitoimintaa koordinoi hyvinvointialueen osallisuuden erityisasiantuntija. 

Kuka voi hakea? 

Osallisuusraatiin voivat hakea kaikki Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuvat yli 65-vuotiaat. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta vaikuttamisesta eikä erityistä asiantuntemusta. Tärkeintä on kiinnostus yhteiseen keskusteluun sekä halu jakaa omia ajatuksia ja kokemuksia. 

Osallistujien valinnassa huomioidaan erityisesti alueellinen kattavuus eri kunnista, osallistujien moninaisuus ja ensikertalaisuus osallistumis- ja vaikuttamistoiminnassa. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen ryhmä eri kuntien ja elämäntilanteiden edustajista. Raadin työskentelykieli on suomi, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsiksi. 

Hae mukaan – ensimmäinen tapaaminen tammikuussa 2027 

Hae mukaan osallisuusraatiin täyttämällä sähköinen hakulomake 19.11.2026 klo 14.00 mennessä. Hakijoiden joukosta valitaan noin 15 osallistujaa, ja valinnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille hakuajan päätyttyä. 

Raadin ensimmäinen tapaaminen järjestetään 25.1.2027 klo 13.30–16.30 Porvoossa. Tilaisuuden luonteen vuoksi etäosallistuminen ei ole mahdollista. Hae mukaan osallisuusraatiin tästä 

Osallisuusraateja eri-ikäisille asukkaille 

Ikääntyneiden osallisuusraadin lisäksi hyvinvointialueella käynnistetään vuoden 2027 aikana lasten, nuorten ja perheiden osallisuusraati sekä työikäisten osallisuusraati. Niiden toiminnasta ja mukaan hakemisesta tiedotetaan myöhemmin. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yli 65-vuotiaita asukkaita uuteen ikääntyneiden osallisuusraatiin.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yli 65-vuotiaita asukkaita uuteen ikääntyneiden osallisuusraatiin.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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