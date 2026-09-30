Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Ii- ja Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosasiassa
28.10.2026 10:09:46 EET | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
Vaasan hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Ii- ja Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosasiassa. Asia perustuu Lapin ELY-keskuksen vuonna 2017 jättämiin muutoshakemuksiin, joista Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksensä vuonna 2024. Vaasan hallinto-oikeus on nyt antanut päätöksensä aluehallintoviraston päätöksestä tehtyihin valituksiin.
”Tutustumme päätöksiin sekä niiden perusteluihin tarkemmin ja arvioimme niiden pohjalta mahdollisia jatkotoimia”, toteaa PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli.
”Vesivoima on elintärkeää sähköjärjestelmän toimivuuden ja sähkön toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon merkittävä kasvu korostaa vielä entisestäänkin sähköjärjestelmän toimintaa turvaavan vesivoiman tarvetta”, Pulli sanoo.
”Olemme sitoutuneet vaelluskalojen luonnonkierron palauttamisen edistämiseen yhteistyössä ja jatkamme meneillään olevaa laajaa yhteistyötä. Näemme, että vesivoiman tuotanto ja vaelluskalojen palauttaminen ovat sovitettavissa yhteen. Vaelluskalojen kannalta paras lopputulos saavutetaan laajassa yhteistyössä, monipuolisilla keinoilla, vaiheittain edeten, tutkimustuloksia hyödyntäen ja joen kehittämistä kokonaisuutena tarkastellen.”
Ii- ja Kemijoella tehdään pitkäjänteistä vaelluskalatyötä yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Työ sisältää muun muassa ylös- ja alasvaellusratkaisujen kehittämistä sekä vaelluskalakantojen elvyttämistä tukevia toimenpiteitä. Iijoella kehitetään yhteistyössä aikaan saatua avustettua vaelluskalojen luonnonkiertoa. Alimmalla voimalaitoksella Raasakassa kerätään kokemuksia Kalasydän-kalatiestä ylösvaelluksessa ja ylimmällä voimalaitoksella Haapakoskella Suomen ensimmäisestä vaelluskalojen poikasten alasvaellusreitistä. Kemijoella haetaan ratkaisuja jo olemassa olevien, Isohaaran kahden kalatien kehittämiseksi.
Lisätietoja:
Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 386 2680, jani.pulli@pvo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin 20 %. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti hyvä työpaikka. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Vastuullisena toimijana yhteensovitamme tuotannossamme toimitusvarmuuden, kustannustehokkuuden ja ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi
PVO-Vesivoima Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia sähköä Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitoksillaan keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Yhtiö on osa Pohjolan Voima -konsernia. Vesivoiman erinomainen säädettävyys tekee siitä keskeisen sähköjärjestelmän tasapainottajan. Se mahdollistaa säästä riippuvien tuotantomuotojen kasvua sekä varmistaa yhdessä uusien ratkaisujen kanssa järjestelmän toimivuutta ja toimitusvarmuutta. www.pohjolanvoima.fi; X: @PVOVesivoima, Facebook: PVO-Vesivoima Oy
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