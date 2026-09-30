Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Ii- ja Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosasiassa

”Tutustumme päätöksiin sekä niiden perusteluihin tarkemmin ja arvioimme niiden pohjalta mahdollisia jatkotoimia”, toteaa PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli.

”Vesivoima on elintärkeää sähköjärjestelmän toimivuuden ja sähkön toimitus- ja huoltovarmuuden kannalta. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon merkittävä kasvu korostaa vielä entisestäänkin sähköjärjestelmän toimintaa turvaavan vesivoiman tarvetta”, Pulli sanoo.

”Olemme sitoutuneet vaelluskalojen luonnonkierron palauttamisen edistämiseen yhteistyössä ja jatkamme meneillään olevaa laajaa yhteistyötä. Näemme, että vesivoiman tuotanto ja vaelluskalojen palauttaminen ovat sovitettavissa yhteen. Vaelluskalojen kannalta paras lopputulos saavutetaan laajassa yhteistyössä, monipuolisilla keinoilla, vaiheittain edeten, tutkimustuloksia hyödyntäen ja joen kehittämistä kokonaisuutena tarkastellen.”

Ii- ja Kemijoella tehdään pitkäjänteistä vaelluskalatyötä yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Työ sisältää muun muassa ylös- ja alasvaellusratkaisujen kehittämistä sekä vaelluskalakantojen elvyttämistä tukevia toimenpiteitä. Iijoella kehitetään yhteistyössä aikaan saatua avustettua vaelluskalojen luonnonkiertoa. Alimmalla voimalaitoksella Raasakassa kerätään kokemuksia Kalasydän-kalatiestä ylösvaelluksessa ja ylimmällä voimalaitoksella Haapakoskella Suomen ensimmäisestä vaelluskalojen poikasten alasvaellusreitistä. Kemijoella haetaan ratkaisuja jo olemassa olevien, Isohaaran kahden kalatien kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 386 2680, jani.pulli@pvo.fi