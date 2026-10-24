YK-johtajat puivat luontotavoitteita Armeniassa – Luonnon monimuotoisuus näkyy yhä laajemmin finanssiyhtiöiden strategioissa ja toiminnassa

Luontokato on ilmastonmuutoksen rinnalla ihmiskunnalle eksistentiaalinen uhka, ja finanssiyhtiöt ovat keskeisessä roolissa siinä, kanavoituvatko rahavirrat luonnon monimuotoisuutta heikentävään vai edistävään liiketoimintaan. Samoja asioita käsitellään parhaillaan YK:n luontokokouksessa Armeniassa.

”Yksi kokouksen teemoista on luonnon monimuotoisuutta turvaavan rahoituksen lisääminen. Finanssialan kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat yksityisen pääoman mobilisointi, rahavirtojen suuntaaminen sekä luontovaikutusten ja -riskien tunnistaminen”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö Pirita Ruokonen.

Mitä paremmin esimerkiksi sijoittaja tunnistaa olennaisimmat luontovaikutukset- ja riskit, sitä paremmin se voi kohdentaa aktiivisen omistajuuden keinoja sinne, missä niillä voidaan eniten saada aikaan muutosta. Luontokadon kaltaiset riskit eivät voi myöskään olla näkymättä rahoituksen ja vakuutusten ehdoissa ja hinnoittelussa.

Finanssiyhtiöt eivät ole olleet toimettomina. FA:n jäsenyhtiöistä 94 prosenttia kertoo kyselyssä pyrkivänsä vaikuttamaan sidosryhmiensä luontoon liittyvään toimintaan sijoitus-, rahoitus- tai vakuutustoiminnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 88 prosenttia.

Strategiassaan luonnon monimuotoisuuden huomioi 50 prosenttia vastaajista. Vuotta aiemmin osuus oli 37 prosenttia. 61 prosentilla on luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tiekartta, strategia tai muuta vastaavaa ohjeistusta. Yhtiöistä 88 prosenttia kertoo tunnistaneensa luontoon liittyviä riskejä ja riippuvuuksia toiminnassaan.

”Luonnon monimuotoisuuden uiminen yhtiöiden strategioihin on hyvä uutinen. Yhtiöt tunnistavat luonnon ja luontokadon valtavan merkityksen liiketoiminnalle ja asettavat nyt konkreettisia luontoon liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita, joita kohti lähteä kulkemaan”, Ruokonen sanoo.

Näin strategisia tavoitteitaan avaa yksi yhtiöistä.

”Luonnon monimuotoisuus on integroitu sijoitusprosessiin erityisesti riskitoimialojen ja suorien sijoitusten osalta. Yhtiön ilmastotavoitteet täydentävät tätä. Ilmasto- ja luontotavoitteet kytkeytyvät toisiinsa, koska ilmastonmuutos on keskeinen luontokadon ajuri.

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