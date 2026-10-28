Kysely paljastaa karun tuloksen suomalaisten perhesuhteista ja älypuhelimista – alle 45-vuotiaat korostuvat
29.10.2026 09:30:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
Lähes puolet suomalaisista kokee, että älypuhelimet haittaavat heidän perhesuhteitaan. Tätä mieltä on 46 prosenttia vastaajista DNA:n vuosittain teettämässä Digitaalinen elämä -kyselytutkimuksessa. Erityisesti 25–54-vuotiaat ja lapsiperheet kokevat älypuhelinten häiritsevän perhesuhteitaan.
Elämänlaatuni olisi parempi, jos käyttäisin vähemmän älypuhelinta -väittämän kanssa oli samaa mieltä 40 prosenttia Digitaalinen elämä -kyselyyn vastanneista. Noin neljäsosa vastaajista puolestaan kertoi kokeneensa keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytön vuoksi.
”Erityisesti alle 45-vuotiaat kokevat älypuhelimen vaikuttavan heikentävästi niin perhesuhteisiin, keskittymiskykyyn kuin elämänlaatuun. Näissä ikäluokissa älypuhelimilla kuluu myös paljon aikaa erilaisiin asioihin: somen selaamiseen, asioiden hoitoon ja yhteydenpitoon. Samaan aikaan he ovat hyvin valveutuneita niiden vaikutuksista ja haluavat tietoisesti viettää aikaa ilman älypuhelimia”, DNA:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja brändin kehityksestä vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck toteaa.
”Tämä on meille kaikille varmasti hyvin tuttua. Kun puhelin vie huomiota, keskittyminen keskusteluun ja yhteiseen tekemiseen kärsii”, Wahlbeck jatkaa.
Puhelin äänettömällä ainakin osan päivästä
Noin joka kolmas kyselyyn vastanneista onkin rajoittanut älypuhelimella viettämäänsä aikaa. Myös älylaitteiden käytön rajoittaminen korostuu lapsiperheissä ja 15–34-vuotiaiden keskuudessa. Suosituin tapa rajoittaa älypuhelimen parissa vietettyä aikaa on lisätä muunlaista aktiviteettia arkeen. Muita suosittuja tapoja ovat puhelinajan rajoittaminen ennen nukkumaan menoa sekä ilmoitusten laittaminen pois päältä.
Kyselyn mukaan yksi suosittu tapa rajoittaa puhelimella vietettyä aikaa on laittaa se äänettömälle. Niistä vastaajista, jotka ovat rajoittaneet puhelimella viettämäänsä aikaa, 36 prosenttia sanoo, että heillä on puhelin aina äänettömällä ja 32 prosenttia pitää puhelinta ainakin osan päivästä äänettömällä.
”Meillä kaikilla on varmasti kokemusta siitä, että puhelimen kilahdus tai näytölle ilmestyvä ilmoitus kiinnittää huomioimme. Kun tähän reagoi, huomaa pian viettäneensä puhelimella aivan turhaan pitkiäkin aikoja. Ilmoitusten poistaminen käytöstä tai puhelimen laittaminen äänettömälle auttaa jo paljon. Itse olen huomannut puhelimen jättämisen toiseen huoneeseen iltaisin erinomaiseksi keinoksi välttää jatkuvaa puhelimen selausta”, Wahlbeck kertoo.
Älyvapaapäivää vietetään viidettä kertaa sunnuntaina 1. marraskuuta 2026. Teemapäivänä on tarkoitus parkkeerata älylaitteet ja viettää aikaa läheisten sekä itselle tärkeän tekemisen parissa. Tarkoituksena on kannustaa pohtimaan omaa suhdetta älylaitteisiin ja niiden parissa vietettyyn aikaan.
DNA:n teettämän Digitaalinen elämä -kyselytutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisten digitaalisesta elämästä. Kysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2013 alkaen, ja sen kohderyhmän muodostavat kaikki yli 15-vuotiaat suomalaiset. Tämän vuoden tutkimus toteutettiin Norstatin verkkopaneelissa 20.–27. huhtikuuta ja siihen osallistui reilu 1000 suomalaista.
Lisätietoja medialle:
Vilhelmiina Wahlbeck, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys, DNA Oyj, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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