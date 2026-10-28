Euromääräinen tilisiirto on Pohjoismaiden välillä usein edullisin vaihtoehto

Kotitalouksille Pohjoismaiden välinen tilisiirto on yleensä edullisempi tehdä euroissa kuin pohjoismaisessa valuutassa. Näin on jopa kahden sellaisen maan välillä, jotka eivät käytä euroa. Syynä tähän on EU-lainsäädäntö, joka rajoittaa euromääräisistä tilisiirroista perittäviä maksuja.

Jatkossa euromääräiset tilisiirrot voivat olla myös pohjoismaisissa valuutoissa tehtäviä tilisiirtoja nopeampia, kun EU:n pikamaksusääntelyn velvoitteet laajenevat koskemaan myös niitä EU-maita, joiden valuutta ei ole euro, esimerkiksi Ruotsi ja Tanska. Toisessa valuutassa tehdyissä korttimaksuissa kotitalouksien kustannukset puolestaan muodostuvat korttiyhtiön ja pankkien omista valuuttakurssimarginaaleista. Pankkien valuuttakurssimarginaaleissa on merkittäviä eroja Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaiden välisen maksamisen kustannuksia voivat tulevaisuudessa alentaa uusien maksupalveluntarjoajien lisäämä kilpailu sekä maksamisen infrastruktuurin kehittäminen. Esimerkiksi TIPS-pikamaksujärjestelmä mahdollistaa euron sekä Ruotsin ja Tanskan kruunujen välisten pikamaksujen käsittelyn ja voi osaltaan tehostaa Pohjoismaiden välistä maksamista.Yhteisraportti keskittyy kotitalouksien Pohjoismaiden välisten tilisiirtojen ja korttimaksujen kustannuksiin. Selvitys perustuu pääosin pankkien julkisesti saatavilla oleviin hinta- ja valuuttakurssitietoihin.

Costs of cross-border payments in the nordics