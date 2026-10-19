Metsäammattilaiset: Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi metsäkeskustelussa
28.10.2026 10:20:16 EET | Metsäammattilaiset | Tiedote
Miltä sinusta tuntuisi, jos joutuisit jatkuvasti puolustamaan ammattisi lisäksi omaa moraaliasi ja arvojasi? Jos näkemyksesi sivuutettaisiin jo ennen kuin olet ehtinyt perustella niitä? Monelle metsäammattilaiselle tämä on tuttu kokemus. Metsäammattilaisten verkosto haluaa rakentaa keskustelukulttuuria, jossa jokainen voi osallistua turvallisesti, tulla kuulluksi ja kohdata eri tavalla ajattelevan ihmisen kunnioittavasti.
Metsämiesten Säätiön vuonna 2025 teettämässä tutkimuksessa 93 prosenttia metsäammattilaisista piti metsäkeskustelua ja -uutisointia vahvasti polarisoituneena. Jopa puolet piti keskusteluun osallistumista turvattomana.
Epäasiallinen kohtelu voi olla suoraa syyllistämistä tai rikolliseksi leimaamista. Usein se on kuitenkin vaikeammin tunnistettavaa:
”Ymmärrän, että sinun on metsäammattilaisena pakko puolustaa hakkuita.”
”Olisi hienoa, jos metsäammattilaisetkin joskus ajattelisivat luonnon etua.”
Näennäisen kohteliaat kommentit sisältävät oletuksen, ettei metsäammattilainen ajattele itsenäisesti tai välitä luonnosta.
Yksittäiset sanat voivat unohtua, mutta niiden synnyttämä kokemus jää. Kun vähättely ja syyllistäminen toistuvat, ihminen voi alkaa vältellä keskustelua. Samalla menetämme arvokkaita näkökulmia ja käytännön asiantuntemusta yhteisestä metsäkeskustelustamme.
Sosiaalipsykologinen tutkimus osoittaa, että tunteet, identiteetti ja ryhmien väliset suhteet vaikuttavat siihen, miten kuuntelemme ja ymmärrämme toisiamme. Siksi keskustelukulttuurin muuttaminen edellyttää myös luottamuksen rakentamista.
Metsäammattilaisten verkosto haluaa tehdä kuuntelemisesta vahvuuden ja kunnioittamisesta yhteisen toimintatavan.
Tavoitteemme on rakentaa metsäkeskustelua, jossa:
- Jokainen uskaltaa osallistua ja kokee tulevansa kuulluksi.
- Erilaiset näkemykset lisäävät yhteistä ymmärrystä.
- Kritiikki kohdistuu asioihin ja tekoihin, ihmiset kohdataan kunnioittavasti.
- Tutkimustieto, käytännön asiantuntemus ja henkilökohtaiset kokemukset täydentävät toisiaan.
- Keskusteluyhteisö vahvistaa rakentavaa käyttäytymistä ja puuttuu epäasiallisuuteen.
Muutos alkaa myös sivustakatsojista. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, millainen käyttäytyminen saa hyväksyntää. Voimme osoittaa kunnioitusta myös ihmiselle, jonka näkemyksiä emme jaa.
Metsäkeskustelun tulevaisuus rakennetaan kuuntelemalla. Onnistumme, kun eri mieltä olevat ihmiset ymmärtävät toisiaan paremmin – ja jokainen uskaltaa tuoda oman äänensä yhteiseen keskusteluun.
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Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa. Häneen kannattaa olla yhteydessä, mikäli tarvitaan nopeasti metsäammattilaisten näkemystä. Juri auttaa myös löytämään sopivan metsäammattilaisen tarvittaessa.
Kuvat
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
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