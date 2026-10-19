Metsäammattilaiset: Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi metsäkeskustelussa

Miltä sinusta tuntuisi, jos joutuisit jatkuvasti puolustamaan ammattisi lisäksi omaa moraaliasi ja arvojasi? Jos näkemyksesi sivuutettaisiin jo ennen kuin olet ehtinyt perustella niitä? Monelle metsäammattilaiselle tämä on tuttu kokemus. Metsäammattilaisten verkosto haluaa rakentaa keskustelukulttuuria, jossa jokainen voi osallistua turvallisesti, tulla kuulluksi ja kohdata eri tavalla ajattelevan ihmisen kunnioittavasti.