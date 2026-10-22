“Huoli on kuultu” — Matti Vanhanen, Ina Mikkola ja Perttu Pölönen kutsuvat suomalaisia perustamaan uutta mediaa, jossa ääneen pääsevät ihmiset

Tekoälysisältöjen hypätessä silmille yhdistää kaipuu toisten ihmisten henkilökohtaiselle viisaudelle ja rosoisuudelle monia.

– Huoli tekoälyyn hukkumisesta on kuultu monesta suunnasta. Nyt otamme ensimmäistä askelta ratkaisujen suuntaan, Ihmisen tekemää -hankkeen tuottaja Sanna Grav kertoo.

– Raivaamme tilaa moniäänisyydelle ja oivaltavien näkökulmien kohtaamiselle.

Matti Vanhanen: “Tarvitsemme paikan, jossa sisältöjen takana on ihminen”

Entinen pääministeri, valtioneuvos Matti Vanhanen on ollut mukana Ihmisen tekemää -hankkeessa toukokuusta alkaen.

– Olen uskonut tähän alusta asti. Tarvitsemme paikan, jossa äänessä ovat ihmiset ja lukija tietää, että niiden takana on oikea ihminen, Vanhanen sanoo.

Alustan käynnistymiseen tarvittavat rahat kerätään nyt. Vanhanen rohkaisee yleisöä mukaan perustajiksi.

– Meillä on koossa todella hieno joukko tekijöitä, uudenlainen toimintamalli ja meritoitunut päätoimittaja Ville Pernaa valmiina työhön. Jos koet tällaisen projektin tarpeelliseksi, ennakkotilaus kannattaa tehdä heti ja kutsua ystävätkin mukaan.

Ina Mikkola: “Haluan uuden kotimaisen, omaäänisen median”

Yleisradiota lukuunottamatta suomalainen mediakenttä on pääosin ulkomaalaisten tai kotimaisten suurkonsernien omistuksessa.

– Itse haluan Suomeen omavaraisen ja omaäänisen median, jonka julkaisemissa jutuissa ei ole käytetty tekoälyä, sanoo Ina Mikkola.

– Ajattelun alustan on määrä olla uniikki, kotimainen, moniääninen ja puhtaasti ihmisten ajatteluun perustuva media, joka tällä hetkellä siis puuttuu Suomesta.

Mikkola on palkittu toimittaja, kirjailija ja dokumentaristi, joka on tehnyt useita yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä dokumenttisarjoja ja podcasteja. Viimeisimpänä hän on tehnyt Ylelle Ina Mikkola & portinvartijat -podcastin, jossa pureudutaan kulttuurialojen rakenteisiin ja vallankäyttöön.

Nyt Mikkola liittyy mielellään Ajattelun alustan kirjoittajien joukkoon. Hän itse asuu Helsingissä, mutta toivoo haastetta median pääkaupunkikeskeisyydelle ja ajatuksia laajasti ympäri Suomen.



– Toivon, että alusta tavoittaa muutkin kuin keski-ikäiset ja keskiluokkaiset helsinkiläiset akateemikot. Tavoitteena on, että Ajattelun alustasta muotoutuu aidosti moniääninen media, joka palvelee laajalti erilaisia suomalaisia, hän maalailee.

– Suomi on myös täynnä lahjakkaita kirjoittajia, joilta puuttuu vain paikka. Hienointa olisi se, että niin sanonut uudet äänet pääsisivät myös tätä kautta esille.

Perttu Pölönen: "Ihmisten on aika kääriä yhdessä hihat"

Futuristi ja tietokirjailija, Mensa-palkittu Perttu Pölönen pitää ihmisen tekemän tunnistamista välttämättömänä.

– Olemme siirtyneet aikaan, jossa kone luo kulttuuria. Tekstin luomiseen ei tarvita enää ajattelua, vaan tilastomatematiikkaa. Tarvitsemme keinon tukea niitä ajattelijoita, joita arvostamme ja joihin luotamme.

– Olen Ajattelun alustasta innoissani ja uskon siihen. Nyt pitää kääriä yhdessä hihat ja rakentaa sellaista maailmaa, jossa seuraavallakin sukupolvella on tilaa ajatella ja luoda itse.

Ennakkotilaukset mahdollistavat käynnistämisen

Ajattelun alusta avautuu helmikuussa 2027, jos perustamiskampanja onnistuu.

Päätoimittajana aloittaa Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja, dosentti Ville Pernaa. Pieni ydintoimitus vastaa journalistisesta laadusta ja kokoaa tekijäverkoston.

Ennakkotilauksilla rahoitetaan ensimmäisten sisältöjen tekemistä ja palvelun rakentamista.

Perustaja saa vuoden käyttöoikeuden kaikkiin sisältöihin. Käyttövuosi alkaa alustan avautumisesta.

Yksi tilaus avaa kaikki tekstit, podcastit ja videot. Päivittäin julkaistavat näkymykselliset sisällöt käsittelevät aikamme suuria muutoksia, ajankohtaisia puheenaiheita ja oman elämän kysymyksiä: valtaa ja teknologiaa, kulttuuria, mieltä, ihmissuhteita ja arvoja.

Omien alojensa huipputekijät ovat vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. He tarjoavat tietoa, kokemuksia ja perusteltuja näkökulmia sekä maailman että arjen ymmärtämiseen.

Tilaajat ja tekijät voivat keskustella sisällöistä, kysyä ja jakaa kokemuksiaan. Yhteisössä voi kohdata ihmisiä oman kuplan ja tuttavapiirin ulkopuolelta, olla eri mieltä ja oppia toisilta.



Tilaaja voi halutessaan vaikuttaa myös siihen, mille teemoille ja keiden tekijöiden työhön hänen maksunsa kohdentuu. Näin hän tukee itselleen tärkeiden aiheiden käsittelyä ja kiinnostavien tekijöiden työtä.







Ajattelun alusta on toukokuussa Alfred Kordelinin säätiön tuella käynnistyneen Ihmisen tekemää -hankkeen ensimmäinen käytännön ratkaisu. Sitä seuraavat vuonna 2027 Kulttuurin alusta ja Ihmisen tekemä -tunniste, kun perustamiskampanjassa ensin onnistutaan.