Joko vahva kasvu näkyy koko teknologiateollisuuden työllisyydessä? – Kolmannen neljänneksen talousnäkymät 4.11.2026 klo 10

Teknologiateollisuuden tuoreimmassa, laajassa yritystiedustelussa selvitetään, miten alan yritysten tilaukset, tilauskanta, liikevaihto ja henkilöstömäärät ovat kehittyneet vuoden kolmannella kvartaalilla, vahvan kevätkauden jälkeen. Kyselyn tulokset antavat ajantasaisen kuvan Suomen suurimman vientialan tilanteesta ja lähikuukausien näkymistä.

Journalisteille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Onko teknologiateollisuuden tilauskehitys jatkunut vahvana?

Näkyykö talouden piristyminen jo koko toimialan henkilöstömäärissä?

Miten alan liikevaihto ja tilauskanta ovat kehittyneet?

Millaiset ovat teknologiateollisuuden lähiajan talous- ja työllisyysnäkymät?

Tiedustelun tulokset esittelee Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen ja tilannetta arvioi toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Aika: keskiviikko 4.11.2026 klo 10

Paikka: Microsoft Teams, saat linkin tilaisuuteen ilmoittautuessasi!

Tilaisuus: Teknologiateollisuuden talousnäkymien mediatilaisuus

Kohderyhmä: journalistit

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 2.11.: masu@teknologiateollisuus.fi tai Marjo Ollikainen, puh: 050 5914 818, marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi.