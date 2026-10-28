Aku Louhimiehen Lapin sota ylittänyt 100 000 katsojan rajapyykin ennätysajassa
28.10.2026 12:43:56 EET | Nordisk Film | Tiedote
Aku Louhimiehen Lapin sota -elokuva on ylittänyt 100 000 katsojan rajapyykin. Elokuvan ensi-ilta oli perjantaina 23.10.2026 ja eiliseen 27.10.2026 mennessä elokuva on saanut kaikkiaan 100 575 elokuvateatterikatsojaa, joten raja ylittyi ainoastaan viidessä päivässä.
Elokuvan avaustulos, 80 178 katsojaa ennakoineen, oli myöskin paras kotimaisen elokuvan perjantai-sunnuntai-avaustulos 2020-luvulla.
Lapin sodan tuottaja Andrei Alén kommentoi hienoa katsojamäärää seuraavasti: ”Suuri kiitos kaikille Lapin sota -elokuvan jo nähneille sekä heille, jotka vasta suunnittelevat sen katsomista. Lapin sota on kokonaan Suomessa toteutettu elokuva, mikä on tänä päivänä poikkeuksellista.”
Ennen kaikkea hän kiittää yleisöä: “Yleisön osoittama kiinnostus on meille erittäin merkityksellistä. Jokainen elokuvalippu on samalla osoitus siitä, että Suomessa kannattaa tehdä kunnianhimoisia kotimaisia elokuvia myös tulevaisuudessa. Ennen kaikkea yleisön tuki mahdollistaa sen, että voimme jatkossakin työllistää suomalaisia elokuva-alan ammattilaisia ja kertoa meille kaikille tärkeitä tarinoita. Tästä mahdollisuudesta olemme todella kiitollisia.”
Katso ohesta kohtaus Kannaksen suurhyökkäyksestä, johon nuoret pojat joutuivat osallistumaan kokeneiden rinnalla. Kohtauksen voi jakaa eri medioissa.
Elokuvasta
Lapin sodan pääosissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård, Luukas Niskanen ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -menestyssarjan pääroolista. Muissa merkittävissä nähdään Olli Rahkonen, Pyry Kähkönen, Elias Keränen, Hilma Kotkaniemi ja Ronja Orasta.
Elokuvan on tuottanut Aku Louhimiehen ja Andrei Alénin tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoff, ja sen levittää Nordisk Film. Antti Tuurin Rauta-antura-romaanin pohjalta tehty käsikirjoitus on Antti Tuurin ja Aku Louhimiehen käsialaa. Lapin sota on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle Aku Louhimiehen ohjaamalle Tuntemattomalle sotilaalle.
Lehdistömateriaalit
https://media.filmikamari.fi/
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Ohessa elokuvan traileri. Trailerin voi jakaa eri medioissa.
Synopsis
Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944, Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa.
Nuori sotamies Heikki taistelee Karjalan kannaksella ystävänsä Paulin kanssa. Komppaniaan liittyy vankilasta vapautunut Arvo, jonka maailmankuva haastaa muiden käsitykset sodasta ja velvollisuudesta. Aselepo herättää toivon kotiinpaluusta, mutta pian selviää, että Suomen on käännyttävä entisiä saksalaisia liittolaisiaan vastaan Lapissa.
Samaan aikaan Rovaniemellä saksalaisten tulkkina työskentelevä Saara joutuu valitsemaan tulevaisuutensa: jäädä Suomeen vai paeta Saksaan rakastettunsa, majuri Duisbergin, kanssa.
Lapin sota on vahvasti hahmojensa inhimillisiin kokemuksiin nojaava kertomus ihmisistä, jotka ajautuvat historiallisten mullistusten keskelle. Sodan kauheuksien keskeltä he etsivät merkitystä, inhimillisyyttä ja anteeksiantoa – ja kysyvät, miten armottomassa ympäristössä voidaan löytää armollisuutta.
Yhteistyökumppaneista
Elokuvan yhteistyökumppaneina toimivat Nordisk Film, MTV, Veikkaus, VR, Fireframe, Leijona Catering, Business Finland, Kaleva, Suomen elokuvasäätiö, Tornionlaakson Sähköverkko, Nitro group, NTRNZ creative, MPK ja Tornion kaupunki. Puolustusvoimat on mukana elokuvan teossa ja kunnioittaa veteraanien perintöä.
Yhteystiedot: Tiedotuspäällikkö Katja Toivanen, katja.toivanen@helsinkicalling.com , puh 040-7011686
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Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
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