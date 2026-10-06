Markkinointilogistiikan markkinajohtaja Velox sai uuden enemmistöomistajan – Sponsor Capital vauhdittamaan kasvua
28.10.2026 12:42:35 EET | Velox Logistiikka Oy | Tiedote
Pääomasijoittaja Sponsor Capitalista on tullut Velox Logistiikka Oy:n uusi enemmistöomistaja 6.10.2026 toteutuneessa yrityskaupassa. Kauppa tukee Suomen johtavan markkinointilogistiikan toimijan kasvua ja luo uusia mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. Kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi Velox kartoittaa mahdollisuuksia laajentua kansainvälisille markkinoille. Yrityksen nykyinen johto jatkaa yhtiössä ja merkittävinä omistajina.
Sponsor Capitalin mukaantulo merkitsee Veloxille uutta vaihetta yhtiön kehityksessä. Veloxilla on laaja ja kasvava asiakaskunta, johon kuuluu kotimaisia ja kansainvälisiä lääke-, elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksiä. Useat näistä yrityksistä ovat luottaneet Veloxin markkinointilogistiikan palveluihin jo vuosien ajan. Uuden enemmistöomistajan tuella Velox vahvistaa edellytyksiään kasvattaa liiketoimintaansa ja panostaa entistä vahvemmin oman teknologiansa ja digitaalisen palveluympäristönsä kehittämiseen. Asiakkaille tämä avaa mahdollisuuksia entistä sujuvampaan markkinointimateriaalien hallintaan, tehokkaampaan markkinointilogistiikkaan ja materiaalien vaikuttavampaan hyödyntämiseen. Uusi omistaja tuo Veloxille lisää mahdollisuuksia kasvaa myös kansainvälisesti yrityskauppojen kautta.
”Olemme vuosien aikana rakentaneet Veloxille oman teknologian ja toimintamallin, joiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia markkinointilogistiikan ratkaisuja. Sponsor Capitalin mukaantulo tuo meille kokemusta ja osaamista erityisesti yritysostojen toteuttamiseen ja kasvun vauhdittamiseen”, kertoo Veloxin toimitusjohtaja Eeva Ylimartimo.
Kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen ohella Velox kartoittaa mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Yhtiön oma teknologia ja pitkälle kehitetty toimintamalli tarjoavat vakaan perustan kansainvälisen kasvupotentiaalin arvioinnille.
”Veloxin kehitys ja yrittäjien pitkäjänteinen työ yhtiön rakentamisessa ovat tehneet meihin vaikutuksen. Näemme yhtiössä merkittävää kasvupotentiaalia niin orgaanisen kasvun, yritysostojen kuin kansainvälistymisenkin kautta. Odotamme innolla yhteistyötä Eevan, Markuksen ja koko Veloxin tiimin kanssa yhtiön seuraavan kasvuvaiheen toteuttamiseksi”, kertoo Jussi Seppälä Sponsor Capitalista.
Yhtiön nykyinen johto Eeva Ylimartimo ja Markus Autio jatkavat yhtiössä ja merkittävinä omistajina. Järjestely ei vaikuta yhtiön työntekijöihin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva Ylimartimo
Toimitusjohtaja
Velox Logistiikka Oy
010 217 6883
eeva.ylimartimo@velox.fi
Jussi Seppälä
Sijoitusammattilainen
Sponsor Capital Oy
044 337 7665
jussi.seppala@sponsor.fi
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Velox Logistiikka Oy
Velox on Suomen ainoa puhtaasti markkinointilogistiikkaan keskittynyt yritys. Yli 20 vuoden kokemuksella yhdistämme markkinointi- ja myynninedistämismateriaalien varastoinnin, hallinnan ja jakelun sekä digitaalisen palveluympäristön saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka tehostaa markkinoinnin toteutusta, parantaa kustannustehokkuutta ja vahvistaa brändien näkyvyyttä.
Sponsor Capital Oy
Sponsor Capital on vuonna 1997 perustettu suomalainen pääomasijoittaja. Yritys tekee pääosin enemmistösijoituksia keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin, joilla on erinomainen johto, vahva markkina-asema sekä ennustettava kassavirta. Sponsor Capital toimii vastuullisesti, pitkäjänteisesti, tulosorientoituneesti ja aina uskoen yrittäjähengen tärkeyteen. Suuret suomalaiset instituutiot sijoittavat pääomiaan Sponsor Capitalin kautta.
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