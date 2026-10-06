Markkinointilogistiikan markkinajohtaja Velox sai uuden enemmistöomistajan – Sponsor Capital vauhdittamaan kasvua

Sponsor Capitalin mukaantulo merkitsee Veloxille uutta vaihetta yhtiön kehityksessä. Veloxilla on laaja ja kasvava asiakaskunta, johon kuuluu kotimaisia ja kansainvälisiä lääke-, elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksiä. Useat näistä yrityksistä ovat luottaneet Veloxin markkinointilogistiikan palveluihin jo vuosien ajan. Uuden enemmistöomistajan tuella Velox vahvistaa edellytyksiään kasvattaa liiketoimintaansa ja panostaa entistä vahvemmin oman teknologiansa ja digitaalisen palveluympäristönsä kehittämiseen. Asiakkaille tämä avaa mahdollisuuksia entistä sujuvampaan markkinointimateriaalien hallintaan, tehokkaampaan markkinointilogistiikkaan ja materiaalien vaikuttavampaan hyödyntämiseen. Uusi omistaja tuo Veloxille lisää mahdollisuuksia kasvaa myös kansainvälisesti yrityskauppojen kautta.

”Olemme vuosien aikana rakentaneet Veloxille oman teknologian ja toimintamallin, joiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia markkinointilogistiikan ratkaisuja. Sponsor Capitalin mukaantulo tuo meille kokemusta ja osaamista erityisesti yritysostojen toteuttamiseen ja kasvun vauhdittamiseen”, kertoo Veloxin toimitusjohtaja Eeva Ylimartimo.

Kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen ohella Velox kartoittaa mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Yhtiön oma teknologia ja pitkälle kehitetty toimintamalli tarjoavat vakaan perustan kansainvälisen kasvupotentiaalin arvioinnille.

”Veloxin kehitys ja yrittäjien pitkäjänteinen työ yhtiön rakentamisessa ovat tehneet meihin vaikutuksen. Näemme yhtiössä merkittävää kasvupotentiaalia niin orgaanisen kasvun, yritysostojen kuin kansainvälistymisenkin kautta. Odotamme innolla yhteistyötä Eevan, Markuksen ja koko Veloxin tiimin kanssa yhtiön seuraavan kasvuvaiheen toteuttamiseksi”, kertoo Jussi Seppälä Sponsor Capitalista.

Yhtiön nykyinen johto Eeva Ylimartimo ja Markus Autio jatkavat yhtiössä ja merkittävinä omistajina. Järjestely ei vaikuta yhtiön työntekijöihin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin.