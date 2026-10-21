VAS Andersson: Amazonin algoritmiseen riistoon tulee puuttua uusilla EU-säännöillä
28.10.2026 12:51:49 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson vieraili tällä viikolla verkkokauppajätti Amazonin varastokeskuksissa työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan (EMPL) kanssa selvittääkseen laajoja väitteitä puutteellisista työoloista sekä tutustuakseen algoritmiseen johtamiseen ja teknologian käyttöön työntekijöiden seuraamisessa.
Vierailu on jatkoa parlamentin vuosia kestäneelle kiistalle Amazonin kanssa, joka alkoi yhtiön kieltäydyttyä päästämästä parlamentin edustajia varastoille selvittämään huonoihin työoloihin liittyviä väitteitä sekä yrityksen kieltäydyttyä kutsusta parlamentin kuulemisiin. Seurauksena Amazon suljettiin ulos Euroopan parlamentin tiloista, mutta nyt valiokunta päästettiin Saksan ja Puolan keskuksiin keskustelemaan yhtiön edustajien ja työntekijöiden kanssa.
Andersson korostaa, että vierailun havainnot alleviivaavat tarvetta saada EU-komissiolta esitys algoritmisesta johtamisesta ja tekoälyn käytöstä työelämässä kaikilla aloilla. Tällä hetkellä tällaista sääntelyä on vain osana alustatyödirektiiviä.
– Osoittautui käytännössä mahdottomaksi saada kunnolla tietoa työn valvontaan ja tehokkuuden seurantaan käytettävien järjestelmien toiminnasta. Työntekijät eivät tiedä, mitä dataa kerätään ja mihin sitä käytetään. Kiristyvät tehokkuusvaatimukset kuitenkin aiheuttavat vaaratilanteita ja kuormitusta. Riisto muuttuu näkymättömäksi, kun sen suorittaa algoritmi, Andersson tiivistää.
Andersson tuo myös esille, miten Amazon on vaarallinen esimerkki pyrkimyksestä juurruttaa yhdysvaltalainen työmarkkinamalli myös Eurooppaan.
– Amazonin Bezosin ja Teslan Muskin kaltaisille teknologiajättien johtajille on periaatekysymys, että ammattiliittojen kanssa ei neuvotella. Tässä ajattelussa esimerkiksi palkka ja työehdot kuuluvat työnantajan määräysvaltaan. Samalla kuulimme työntekijöiltä siitä, että liittoon kuuluvia tai lakkoon osallistuvia työntekijöitä painostetaan tai jopa irtisanotaan, Andersson sanoo.
Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta tulee seuraamaan kehitystä Amazonin varastoilla myös jatkossa. Eurooppalaisen työelämän pelisääntöjen tulee perustua järjestäytymiseen ja tasapainoiseen vuoropuheluun – myös uusien teknologioiden käytössä tulee seurata näitä periaatteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Li AnderssonEuroparlamentaarikkoPuh:+358 40 508 8697li.andersson@ep.europa.euliandersson.fi
Aleksi KarppinenViestinnän erityisavustaja
MEP Li Anderssonin kabinetti
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