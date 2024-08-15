Neljä uutta professoria Helsinki GSE:hen

Arno Apffelstaedt aloitti Hankenin apulaisprofessorina syyskuussa. Hän on käyttäytymistaloustieteilijä, joka yhdistää tutkimuksessaan soveltavaa talousteoriaa ja kokeellista taloustiedettä. Apffelstaedt on valmistunut taloustieteen tohtoriksi Hampurin yliopistosta vuonna 2018. Hankenille hän siirtyi Kölnin yliopiston apulaisprofessorin tehtävästä.

Songyuan Teng aloitti Aalto-yliopistossa apulaisprofessorina niin ikään syyskuussa. Teng valmistui taloustieteen tohtoriksi Yalen yliopistosta aiemmin tänä vuonna. Tutkimuksessaan Teng keskittyy makrotaloustieteeseen, talouskasvuun ja innovaatioihin.

Lassi Ahlvik aloittaa Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötaloustieteen professorina tammikuussa 2027. Hänen tutkimuksensa keskittyy ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen arviointiin ja suunnitteluun sekä siihen, miten niillä voidaan torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Professuuri on taloustieteen sekä matematiikan ja systeemianalyysin laitosten yhteinen. Ahlvik on valmistunut taloustieteen tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2016. Ennen Aalto-yliopistolle siirtymistä Ahlvik on työskennellyt Norjan kauppakorkeakoulussa ja professorina Helsingin yliopistossa.

Aapo Stenhammar aloittaa Hankenissa apulaisprofessorina tammikuussa 2027. Stenhammarin tutkimusaiheita ovat työn taloustiede, politiikan taloustiede ja taloushistoria. Stenhammar on valmistunut taloustieteen tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2024, ja viimeisimmäksi hän on työskennellyt apulaisprofessorina Bonnin yliopistossa.

“Olemme iloisia, että tiedeyhteisömme kasvaa. Apffelstaedt, Teng, Ahlvik ja Stenhammar valittiin satojen pätevien hakijoiden joukosta. Heidän osaamisensa vahvistaa tutkimus- ja opetusosaamista sekä kotiyliopistoissaan että koko GSE-yhteisössä”, sanoo Marko Terviö, Aalto-yliopiston professori ja Helsinki GSE:n akateeminen johtaja.