Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Päivärinta varoittaa veronkorotusten kierteestä: Tästä syystä sopeutus tulisi tehdä ilman veronkiristyksiä

28.10.2026 13:35:36 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan mukaan veronkorotuksilla ei voi korjata julkisen talouden rakenteellista ongelmaa. Väestön ikääntyessä menot kasvavat vuosi vuodelta, joten veroilla tehty sopeutus johtaisi vain korotusten kierteeseen. Siksi velkajarrun edellyttämä sopeutus on tehtävä menoja vähentämällä ja julkista sektoria uudistamalla.

– Veronkorotus on kertaluonteinen paikkaus. Samalla menojen kasvu jatkuu joka vuosi, ellemme tee mitään. Jos sopeutus päätetään tehdä veroja kiristämällä, veronmaksajalle pitää lähettää uusi lasku ensi vuonna ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana hamaan tappiin. Vain julkisten menojen saaminen kuriin korjaa itse ongelman, Päivärinta sanoo.

Kireästä verotuksesta huolimatta julkiset menot ylittävät tulot, ja erotus katetaan velalla. Velanotto on tulevien sukupolvien verottamista. Samaan aikaan työikäisiä on yhä vähemmän suhteessa eläkeläisiin, joten jokainen veronkorotus kohdistuu yhä pienempään joukkoon. Veronkorotus on lopulta leikkaus palkansaajan tuloihin.

– Kutistuvan työikäisten joukon verotusta ei voi kiristää loputtomiin. Jos kiristämme työn ja yrittämisen verotusta, heikennämme kannustimia tehdä töitä, työllistää ja investoida ja kavennamme juuri sitä veropohjaa, jolla palvelut rahoitetaan. Sitä, mitä haluamme lisää, ei kannata verottaa enemmän.

Päivärinnan mukaan veronkorotuksia tarjotaan liian usein helppona vaihtoehtona säästöille, vaikka nekin näkyvät arjessa. Palkasta ja eläkkeestä jää vähemmän käteen, ja kulutusverot kiristävät kotitalouksien ostovoimaa entisestään.

– Veronkorotuskin on pois jonkun kukkarosta. Kun rahaa jää vähemmän kauppaan ja palveluihin, se tuntuu myös kotimaisten yritysten kassassa.

Kokoomus on esittänyt seuraavalle vaalikaudelle yhdeksän miljardin euron menosäästöt ilman veronkorotuksia. Menoja hillitään, hallintoa uudistetaan ja julkiset menot priorisoidaan.

– Säästöpäätösten lykkääminen tekee tulevista valinnoista vain vaikeampia. Meidän tehtävämme on turvata tärkeät palvelut, käyttää verorahat paremmin ja huolehtia siitä, että Suomessa kannattaa tehdä työtä ja yrittää, Päivärinta päättää.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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