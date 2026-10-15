Luonnon tarjoamat hyödyt ylläpitävät hyvinvointia ja yhteiskuntien kriisinkestävyyttä – mediatilaisuus ti 3.11.2026 klo 9.00
28.10.2026 14:36:24 EET | Luontopaneeli | Kutsu
Ihmisen hyvinvointi rakentuu luonnon ja sen monimuotoisuuden varaan. Toimivat luonnonjärjestelmät ylläpitävät talouden, turvallisuuden, terveyden, hyvinvoinnin ja huoltovarmuuden perustaa. Luontopaneelin tuore mietintö tarkastelee luonnon ihmisille tarjoamia hyötyjä esimerkiksi yhteiskunnan resilienssin eli kriisinkestävyyden, ruoantuotannon, metsätalouden ja muun yritystoiminnan näkökulmasta.
Luonnon monimuotoisuuden hyötyjen turvaaminen päätöksenteossa edellyttää näiden moninaisten hyötyjen tunnistamista. Jo pienilläkin heikennyksillä ekosysteemin tilaan voi olla merkittäviä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille. Heikentämällä elinympäristöjä ja ekosysteemien elinvoimaisuutta heikennämme samalla yhteiskuntajärjestelmämme kestävyyttä ja tulevien sukupolvien mahdollisuutta hyvinvointiin.
Luonnon tilan parantaminen voi tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä vuosittain miljardien eurojen arvosta. Jos päätöksenteossa korostuvat esimerkiksi luonnonsuojelusta tai ennallistamisesta nykyhetkessä ja lähitulevaisuudessa koituvat kustannukset, luonnon heikkenemisen pitkän aikavälin kehityskulut jäävät helposti huomiotta. On tärkeää tunnistaa luonnon tilan parantamisen pitkälle kantavat hyödyt sekä nykyisille ja tuleville sukupolville aiheutuvat kustannukset, haitat ja riskit, jos luontokatoa ei pysäytetä.
Luonnolla on myös ihmisestä riippumaton itseisarvo, eivätkä kaikki luonnon arvot tai ihmiselle tarjoamat hyödyt ole mitattavissa rahassa. Sukupuutto on peruuttamaton: menetettyjä lajeja ja niiden tehtäviä elämää ylläpitävissä ekosysteemeissä ei voida palauttaa.
Aika: tiistai 3.11.2026 klo 9.00–10.00
Paikka: etätilaisuus Teams-videopalvelussa (ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki)
Ohjelma
9.00 Luonnon tarjoamat hyödyt terveydelle, taloudelle ja yhteiskunnan kriisinkestävyydelle
- Janne Kotiaho, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori
- Anna-Kaisa Kosenius, Suomen Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston ympäristötaloustieteen dosentti
9.30 Keskustelua ja kysymyksiä
Ilmoittaudu mediatilaisuuteen viestinnän asiantuntija Sanna Autereelle (sanna.autere@syke.fi) maanantaihin 2.11. 2026 mennessä. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen tilaisuuden alkua. Taustamateriaalit ovat saatavilla embargolla etukäteen. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille, ja sen jälkeen on mahdollista vielä erikseen sopia haastatteluja.
Luontopaneelin luonnon monimuotoisuuden hyötyjä tarkasteleva mietintö julkaistaan keskiviikkona 4.11.2026 klo 01.00.
Lisätietoja
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Sanna Autere, viestinnän asiantuntija, Suomen Luontopaneeli, puh. 050 532 9301, sanna.autere@syke.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna AutereViestinnän asiantuntijaSuomen LuontopaneeliPuh:0505329301sanna.autere@syke.fi
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