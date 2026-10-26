Nostot medialle 2.–6.11.2026 | Maankäyttöpaineet Saamenmaalla ja miten muovin kiertotaloutta vauhditetaan seuraavalla hallituskaudella?
29.10.2026 12:53:51 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ke 28.10. | Blogi
Miten kasvavat maankäyttöpaineet voidaan sovittaa yhteen saamelaisten perinteisten elinkeinojen kanssa?
Huomenna päättyvässä YK:n luontokokouksessa Armeniassa on jatkettu työtä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen aseman vahvistamiseksi biodiversiteettisopimuksen toimeenpanossa. Matkailu, metsätalous ja muu maankäyttö lisäävät painetta Saamenmaan alueille. Vaikutukset näkyvät muun muassa porojen laidunten ja kuljetusreittien pirstoutumisena. Miten maankäytön sääntelyä ja suunnittelua pitäisi kehittää, jotta saamelaisten oikeudet ja perinteiset elinkeinot voidaan huomioida paremmin?
Syken Aino Lipsanen ja Kari Oinonen tarkastelevat Ratkaisuja-blogissa kahden pohjoismaisen tutkimushankkeen havaintoja. He nostavat esiin monitieteisen tutkimuksen, paikkatietomenetelmien sekä poronhoitajien ja tutkijoiden yhteistyön merkityksen maankäytön yhteisvaikutusten tunnistamisessa ja haittojen vähentämisessä.
Lue koko blogikirjoitus (syke.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tutkijat Aino Lipsanen, puh. 029 525 1279 ja Kari Oinonen, puh. 029 525 1474, viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ke 4.11. | Tapahtuma
Muovifoorumi 2026
Mitä muovin kiertotaloudessa pitäisi huomioida seuraavalla hallituskaudella ja hallitusohjelmassa?
Muovifoorumissa luodaan ajankohtainen tilannekuva muovipolitiikasta, muovin kiertotalouden sääntelystä ja markkinoista. Millaisilla toimilla kiertotaloutta pitäisi edistää, miten rakennetaan toimivat markkinat ja mitä tutkimus kertoo mikromuovien ympäristövaikutuksista?
Näitä kysymyksiä käsitellään Muovifoorumi 2026:ssa, joka kokoaa yhteen yrityksiä, tutkijoita, päättäjiä ja muita alan toimijoita.
Tapahtuman järjestävät ympäristöministeriö ja PlastLIFE-projekti.
Lue lisää Muovifoorumista (ym.fi)
Syken Sari Kauppi esittelee PlastLIFE-hankkeen keskeisiä toimenpidesuosituksia muovien kiertotalouden edistämiseksi ja Maiju Lehtiniemi kertoo mikromuovien vaikutuksista ympäristössä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tutkijat Sari Kauppi, puh. 029 525 1268 ja Maiju Lehtiniemi, puh. 029 525 1356, viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
To 5.11. | Uutinen
Elektroniikkalaitteiden tuottajavastuujärjestelmän tuettava korjaamista ja uudelleenkäyttöä
Miten elektroniikkalaitteet saataisiin pysymään käytössä pidempään ja niiden arvokkaat raaka-aineet paremmin talteen?
Elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kunnostamista halutaan lisätä sekä tehostaa käytöstä poistettujen laitteiden sisältämien arvokkaiden ja kriittisten raaka-aineiden talteenottoa. Uusi DemoEPR-projekti pureutuu tuottajavastuujärjestelmään ja etsii keinoja elektroniikkatuotteiden kiertotalouden edistämiseen Euroopassa.
Horizon Europe -ohjelman rahoittama 3,5-vuotinen projekti kokoaa yhteen 23 kumppania, kuten yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, 13 maasta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Kehittämispäällikkö Petrus Kautto, puh. 029 525 1272, viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Pe 6.11. | Väitös
Nuorten kestävyystoimijuus ei mahdu muodollisiin osallistumiskanaviin
Miksi varmuus omasta tiedosta ei aina johda toimintaan? Syken tutkija Iikka Oinosen väitöstutkimuksessa nuoret, jotka kokivat tietävänsä hyvin, miten kestävyyttä edistetään, osallistuivat vähemmän kollektiiviseen kestävyystoimintaan. Noin 13 prosenttia osallistui paljon, vaikka koki omat valmiutensa keskimääräistä heikommiksi, kun taas noin 12 prosenttia koki valmiutensa hyviksi, mutta ei osallistunut kollektiiviseen toimintaan.
Oinonen tarkastelee väitöskirjassaan nuorten kestävyystoimijuutta ja sitä, miksi se ilmenee eri nuorilla eri tavoin. Tutkimuksen mukaan nuorten kestävyystoimijuuden tukeminen edellyttää virallisten osallistumiskanavien rinnalle rakenteita, jotka sopivat nuorten omiin tapoihin vaikuttaa.
Oinonen väittelee perjantaina 6.11.2026 klo 13 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa: Linkki tapahtumaan (uef.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tutkija Iikka Oinonen, puh. 029 525 2383, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Lue Itä-Suomen yliopiston väitöstiedote (uef.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
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Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
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www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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