SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen eläkeleikkuri esiin

- Kokoomus ja viime viikolla sopeutuspaperinsa julkaissut perussuomalaiset ovat ilmeisesti jo sopineet eläkkeiden leikkaamisesta, jos oikeistopuolueet jatkavat vallassa vaalien jälkeen. Kumpikin on selvästi matkalla eläkeläisten taskulle ja ainoastaan SDP:n reilu vaalivoitto voi estää eläkeläisten toimeentulon laittamisen leikkuriin, Lindén sanoo.

- Riikka Purraa ja perussuomalaisia voi sentään kiittää siitä, että he ovat avoimesti kertoneet leikkaavansa kaikilta yli 2000 euron eläkettä saavilta indeksikorotukset pois. Se tarkoittaisi esimerkiksi tänä vuonna 2100 euron eläkettä saavalle 648 euroa pienempiä tuloja ensi vuodelle. kokoomuksen eläkeleikkuria myydään sen sijaan kuin sikaa säkissä, eikä Petterin kahden miljardin taikalaatikkoon ole päässyt kurkistamaan vielä kukaan.

Lindén vaatii, että kokoomuksen on aika konkreettisesti avata, mistä he aikovat koota kahden miljardin säästöt. Kokoomuksen esitykseen sisältynyt ajatus konkreettisten eläkeratkaisujen jättämisestä työmarkkinajärjestöjen kanssa käytäviin kolmikantaneuvotteluihin ei sekään saa Lindéniltä lämmintä vastaanottoa.

- Nyt kun valtiovarainministeriön paperit ovat pöydällä, on oikea aika kertoa, paljonko indekseistä leikataan ja mihin tavoite-eläkeikä on tarkoitus nostaa. Pääministeri Orpo ei voi mennä vaaleihin sammutetuin lyhdyin ja luvata äänestäjille miljardien sopeutustoimia ilman muuta konkretiaa kuin kosteikkoviljelyn tuet, kuten kokoomus teki edellisissä, vuoden 2023 vaaleissa. Vastuun ulkoistaminen työmarkkinajärjestöille kertomatta, mistä säästö olisi saatavissa on äänestäjien johtamista harhaan, Lindén päättää.