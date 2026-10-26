SAK:n jäsenpaneeli: Palkansaajat ovat valmiita kriisiin, mutta työpaikoilla ei ole kerrottu, miten toimitaan

SAK:n jäsenpaneelin kyselyyn vastasi lokakuussa 1 675 SAK:laisten liittojen jäsentä. Heistä 85 prosenttia on valmis kantamaan kortensa kekoon myös poikkeusoloissa. Valmius on yhtä korkea kaikilla aloilla ja kaikissa ikäryhmissä.

Työpaikoilla valmius ei näy käytännössä. Lähes puolet (49 prosenttia) vastaajista sanoo, ettei henkilöstölle ole kerrottu selkeästi, miten kriisitilanteissa toimitaan. Rakennusalalla ja teollisuudessa osuus on 55 prosenttia. Rakennusalalla lähes neljä kymmenestä on täysin eri mieltä siitä, että ohjeistusta olisi annettu.

– Halua auttaa on, mutta tietoa ei. Jos sähköt katkeavat tai tietoliikenne kaatuu, työntekijän pitää tietää heti, mitä tehdä. Siihen ei riitä, että valmiussuunnitelma on olemassa johdon kansiossa, sanoo SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen.

Syvärisen mukaan korjaus on yksinkertainen ja edullinen.

– Varautuminen on käytävä läpi henkilöstön kanssa samalla tavalla kuin paloturvallisuus- ja työturvallisuusasiat. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat työpaikan arjen, ja heidät kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun alusta asti. Työntekijöiden varautumisosaamista voisi nostaa myös valtakunnallisesti suunnitellulla koulutuksella yhdessä viranomaisten, työnantajien ja ammattiliittojen kanssa.

Ruuhkavuosien kotitalouksissa vähiten varmuusvarastoja

Kyselyn mukaan 46 prosenttia vastaajista arvioi, etteivät kotitalouden ruoka, vesi, lääkkeet ja lämmitys riittäisi 72 tunniksi, jos sähkö ja vedenjakelu katkeaisivat. Erot ikäryhmien välillä ovat suuria. 31–40-vuotiaista 62 prosenttia sanoo, etteivät varat riittäisi, kun yli 60-vuotiaista näin sanoo 32 prosenttia.

– Kyse ei ole välinpitämättömyydestä, sillä myös nuoremmat ovat valmiita toimimaan. Lapsiperheiden arki on kuitenkin kiireistä ja raha tiukalla. Viranomaisten varautumisviestinnän pitää tavoittaa juuri tämä ryhmä, Katja Syvärinen sanoo.

Viranomaisten kykyyn turvata välttämättömät palvelut vakavassa kriisissä luottaa 59 prosenttia vastaajista ja 29 prosenttia ei luota.

Kyselyn toteutus

SAK:n jäsenpaneelin kysely toteutettiin lokakuussa 2026 (n = 1 675). Tulokset on painotettu vastaamaan perusjoukkoa.