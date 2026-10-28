Uusi Yamarin Aura Lounge: enemmän tilaa rentoutumiseen
28.10.2026 17:02:39 EET | Inhan Tehtaat Oy Ab | Tiedote
UUSI Yamarin Aura Lounge tarjoaa kolme erillistä oleskelualuetta. Uusi Yamarin Aura Lounge on suunniteltu Yamarin Aura Cabinin runkoon. Aura Cabin on saanut kiitosta ja on valittu arvostettujen Best of Boats ja European Powerboat of the Year finalistiksi. Uusi Aura Lounge perustuu uuteen kansiratkaisuun, joka tarjoaa rentoutumiselle kokoluokkaansa enemmän tilaa. Ja parasta on, että UUSI Yamarin Aura Lounge on tilattavissa nyt, ja sen tuotanto alkaa vuonna 2027.
Yamarinin lippulaivamalliston kehitys
Yamarin Aura on Yamarin-malliston huipulla oleva mallisarja. Se sai alkunsa Yamarin Aura Cabinista, 34 jalan / 10 metrin hyttiveneestä, jossa on poikkeuksellisen tilavat, mukavat ja monikäyttöiset tilat, erinomaiset ajo-ominaisuudet perinteisen progressiivisen V-pohjan ansiosta sekä luokkansa paras käytettävyys integroitujen ratkaisujen (esim. Yamarin Q ja Yamaha Helm Master EX) ansiosta. Yamarin Aura -mallisto on suunniteltu maailmanlaajuisille markkinoille, ja varusteluvaihtoehtojen ansiosta se soveltuu niin Välimeren lämpimille aalloille kuin karuille pohjoismaisille tyrskyille.
Yamarin Aura Cabin on saanut paljon kiitosta, ja se on ehdolla sekä Best of Boats- että European Powerboat of the Year -palkintojen saajaksi. Tämän menestyksen myötä Yamarin esittelee nyt uuden Yamarin Aura Lounge -mallin. Samaan runkoon rakennettu uusi avoin hardtop-malli säilyttää Aura Cabinin tutun ja kehutun luonteen vesillä, mutta tuo mukanaan uudelleen suunnitellun kansiratkaisun, joka luo enemmän tilaa oleskeluun, seurusteluun ja ulkoilmaelämästä nauttimiseen.
Mukavuutta uudella tavalla – oleskelualueet
Uusi kansiratkaisu rakentuu kolmen erillisen oleskelualueen ympärille. Keulassa runsaskokoinen aurinkopeti tarjoaa tilaa rentoutumiseen, ja sen alle kätkeytyy suuri integroitu säilytystila. Monikäyttöinen perän oleskelualue muuntuu sekunneissa matkaistuimista ruokailutilaksi ja tilavaksi aurinkopediksi. Kannen alla poikkeuksellisen tilava keulahytti tarjoaa monikäyttöisen oleskelutilan, joka muuntuu runsaskokoiseksi parivuoteeksi, ja siihen on saatavana lisävarusteena myös ilmastointi.
”Yamarin Aura Cabinin menestys rohkaisi meitä suuntaaman kohti uudenlaisia ratkaisuja. Yamarin Aura Loungessa tavoitteenamme oli maksimoida rentoutumiseen käytettävissä oleva tila vesillä. Uskomme onnistuneemme tässä, ja vene tulee palvelemaan veneilijöitä kaikkialla maailmassa”, sanoo Yamarin-veneiden myyntijohtaja Artturi Niittynen.
Lippulaivamallin ominaisuudet
Aura-malliston tunnusmerkkejä ovat kehyksetön panoraamatuulilasi ja esteetön 360° näkyvyys. Uusi Aura Lounge tarjoaa molemmat ja yhdistää ne harkitusti suunniteltuun kansiratkaisuun, joka luo luontevan yhteyden sisätilojen ja ulkotilojen välille. Tyylikkäät kansivalot korostavat tilaa ja pidentävät päiviä vesillä.
Yamarin Aura Lounge yhdistää perinteisen, erinomaiseksi todetun runkorakenteen kolmen hengen ohjaamoon ja katon alle sijoitettuun käytännölliseen wetbariin luoden mukavan ja seurallisen tilan. Edistyksellinen teknologia, kuten aina yhteydessä oleva Yamarin Q -älynäyttö, laitteiden digitaalinen ohjaus, Yamaha Helm Master EX -järjestelmä ja Yamarin-sovellus, yhdistää navigoinnin, veneen hallintalaitteet, veneen etäseurannan ja tarkan ohjailun intuitiiviseksi ja helppokäyttöiseksi veneilykokemukseksi.
Tietoa Yamarinista
Yamarinin juuret ulottuvat vuoteen 1972, ja brändi on osa Yamaha Motor -konsernia. Yamarin on suomalainen premium-venebrändi, jolla on yli viiden vuosikymmenen veneenrakennusosaaminen. Yamarin tunnetaan ajattomasta muotoilustaan, turvallisuudestaan ja luotettavista ajo-ominaisuuksistaan. Yamarin yhdistää pohjoismaisen muotoilufilosofian integroituun teknologiaan ja vahvaan kansainväliseen läsnäoloon. Yamarin on ollut yksi Pohjoismaiden vahvimmista venebrändeistä vuosikymmenten ajan, ja sen veneitä nähdään yhä enemmän ympäri maailmaa.
Uusi Yamarin Aura Lounge on nyt tilattavissa, ja ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuoden 2027 puoliväliin.
Yamarin Aura Loungen tekniset tiedot:
- Kokonaispituus 10,40 m
- Leveys 3,35 m
- Paino n. 5700 kg
- Arvioitu huippunopeus 47 solmua
- Istumapaikkoja 12
Kohokohdat
- Uusi, hyttiversiota leveämpi katto tarjoaa mukavan suojan auringolta
- Wetbar, johon on saatavana sähkögrilli ja induktioliesi
- Lisävarusteena saatavana 140 litran jääkaappitila
- Lisävarusteena WC, jossa suihku ja lämmin vesi
- Yksiosainen panoraamatuulilasi
- Muunneltava perän oleskelualue, joka toimii ruokailutilana, mukavana istuimena ajon aikana ja valtavana aurinkopetinä
- Tasainen kansi ilman portaita peräkannelle, mikä tarjoaa esteettömän pääsyn perään vesiurheilua, uintia ja kiinnittymistä varten. Lisäksi lisävarusteena saatavat perän portit lisäävät turvallisuutta.
- Lisävarusteena kangaskattoluukku tai kiinteä kattoikkuna
- Lisävarusteena täysi Yamaha Helm Master EX Level 4 -järjestelmä, jossa autopilotti, joystick-ohjaus ja Wireless Station
- Digitaalinen kytkentä Yamarin Q -infotainment-järjestelmän kautta
- Acon Airdeck jatkaa perän aluetta ja maksimoi hauskanpidon lähellä vettä
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Yhteyshenkilöt
Johan FinnbergMarketing ManagerJohan.Finnberg@busterboats.com
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Inhan Tehtaat Oy Ab esittely
Inhan Tehtaat Oy Ab on Euroopan suurin alumiinivenevalmistaja ja markkinajohtaja Pohjoismaissa. Valmistamme tunnettuja suomalaisia venemerkkejä Busteria, Yamarinia ja Yamarin Crossia. Toimintaamme on aina ohjannut tinkimätön halu valmistaa ja kehittää laadukkaita, kestäviä ja innovatiivisia veneitä asiakkaillemme. Toimistomme sijaitsee Raisiossa ja oma tehtaamme Ähtärissä. Inhan Tehtaat Oy Ab on osa Yamaha Motor Europe -konsernia.
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