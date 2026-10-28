SDP:n Paula Werning: Huoltovarmuus on koko yhteiskunnan yhteinen turvallisuuskysymys

Huoltovarmuuskeskuksen tuore raportti ”Ukrainan kokemusten opit Suomen huoltovarmuuteen” kokoaa kymmenen keskeistä oppia Suomen varautumisen kehittämiseksi. SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan ja hallintovaliokunnan jäsen Paula Werning korostaa, että huoltovarmuus on koko yhteiskunnan yhteinen turvallisuuskysymys.

– Ukrainan kokemukset osoittavat, että sodassa on kyse muustakin kuin rintamalinjoista. Iskut kohdistuvat sähköverkkoihin, tietoliikenteeseen, vesihuoltoon ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Meidän on varauduttava siihen, että häiriöt voivat kestää pitkään ja samoihin kohteisiin voidaan iskeä toistuvasti, Werning toteaa.

Raportissa korostuvat kriittisten toimintojen hajauttaminen, riittävä varavoima, nopea korjauskyky, vaihtoehtoiset kuljetusreitit sekä viranomaisten ja yritysten yhteistyö. Myös väestön nopea varoittaminen ja yhteinen tilannekuva ovat keskeisiä.

– Ihmisten on päästävä töihin, lasten kouluun ja terveydenhuollon on toimittava myös kriisin keskellä. Varautuminen ei saa jäädä suunnitelmien tasolle. On varmistettava, että sähköä, polttoainetta, varaosia ja osaavaa henkilöstöä riittää myös kuukausia tai vuosia jatkuvassa kriisissä, Werning muistuttaa.

Werning nostaa esiin myös alueellisen toimintakyvyn merkityksen. Raportin mukaan kaikkea päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista ei ole tarkoituksenmukaista keskittää pääkaupunkiin.

– Kriisitilanteessa paikallistuntemus ja nopea toimintakyky ovat korvaamattomia. Myös pelastustoimen ja sopimuspalokuntien toimintaedellytykset on turvattava. Ne ovat olennainen osa yhteiskunnan turvallisuusverkostoa, erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Raportti muistuttaa myös henkilöstön jaksamisen, osaamisen ja läheisten turvallisuuden merkityksestä pitkittyneessä kriisissä.

– Voimme hankkia kalustoa ja rakentaa varajärjestelmiä, mutta ilman osaavia ja toimintakykyisiä ihmisiä yhteiskunta ei pysy käynnissä. Ukrainan tärkein opetus on, että varautuminen tehdään rauhan aikana, mutta sen todellinen arvo mitataan kriisissä. Suomen on kyettävä turvaamaan ihmisten arki myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, Werning päättää.