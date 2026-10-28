Kotimaiset suosikkielokuvat nyt yhdessä suoratoistopalvelussa
30.10.2026 10:00:00 EET | Nordisk Film | Tiedote
Nordisk Film+ -palvelussa on katsottavissa yhdeksän kymmenestä suomalaisten kaikkien aikojen kotimaisista suosikkielokuvista. Kymmenen kärkeen mahtuu sekä palkittuja mestariteoksia että yleisön suosikkeja.
Suomalaiset valitsivat kaikkien aikojen parhaat kotimaiset elokuvat kyselyssä, jonka YouGov-tutkimuslaitos toteutti Nordisk Film+ -suoratoistopalvelulle. Top 10 -listalta löytyy kattava valikoima kotimaisia elokuvia komediaklassikko Kummeli – kultakuumeesta yli miljoona katsojaa valkokankaalle keränneeseen Aku Louhimiehen Tuntemattomaan sotilaaseen. Uusimpana listalta löytyy 2020-luvun katsotuin kotimainen elokuva Myrskyluodon Maija.
Yhdeksän kymmenestä suosituimmasta elokuvasta on nyt saatavilla uudessa suomalaisessa suoratoistopalvelussa Nordisk Film+:ssa.
”Kysely osoittaa selvästi, että kun haluamme viettää elokuvailtaa kotona, palaamme tiettyjen suomalaisten elokuvien pariin yhä uudelleen. Olemme nyt koonneet suomalaisten suosikkielokuvat Nordisk Film+ -palveluun. Tavoitteenamme on luoda suomalaisille edullinen suoratoistopalvelu, jossa pääpaino on kotimaisissa elokuvissa”, sanoo Katarina Nyman, Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja.
Tuntematon sotilas vuodelta 2017 on listan kärjessä suomalaisten suosikkielokuvana. Aku Louhimiehen tulkinta Väinö Linnan klassikkoromaanista on edeltäjiensä tapaan valloittanut paikkansa suomalaisten sydämissä. Toiselta sijalta löytyy Aleksi Mäkelän kotimaisten rikoselokuvien klassikko Häjyt, kolmantena on Dome Karukosken ohjaus Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajasta, ja neljännellä sijalla on Tiina Lymin koskettava Myrskyluodon Maija -menestyselokuva.
Väinö Linnan Tuntematon sotilas romaani (1954) on suomalaisen sotamuistin kulmakiviä. Aku Louhimiehen uusi tulkinta kansallisesta kertomuksesta toi sen tarinan uuden sukupolven ulottuville realistisemmalla sodankuvauksella, jossa taistelukohtaukset ovat fyysisiä ja väkivallan seuraukset näkyviä. Toisaalta elokuvassa korostetaan myös kotirintamaa ja näytetään mitä sota merkitsi kotona oleville. Sotilaat näyttäytyvät tavallisina miehinä, joilla on pelkoja, väsymystä ja ristiriitoja.
Sotaveteraanien sukupolven harvetessa elokuva tarjosi nuoremmille tavan käsitellä isovanhempien ja isoisovanhempien kokemuksia. Se herätti keskustelua talvi- ja jatkosodan perinnöstä, traumasta ja siitä, miten sotaa muistetaan. Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas onkin 2000-luvun katsotuin kotimainen elokuva, ja on erityisen ajankohtainen nyt, kun elokuvan sisarteos Lapin sota on nähtävissä elokuvateattereissa kautta maan, keräten niin ikään ennätysyleisöä.
”On ilahduttavaa nähdä kuinka Tuntematon sotilas puhuttelee yhä suomalaisia ja että se on saavuttanut vankan aseman myös elokuvia kotona katsovan yleisön keskuudessa”, toteaa ohjaaja Aku Louhimies.
Sijoille viidestä kymmeneen suomalaisten suosikkielokuvien listalla yltävät Sisu, Uuno Turhapuro armeijan leivissä, Pahat pojat, Napapiirin sankarit 2, Luokkakokous ja Kummeli - kultakuume.
”Nordisk Film+:ssa näemme, kuinka suosittuja kotimaiset elokuvat ovat. Aikana, jolloin suoratoistovaihtoehtoja on loputtomasti, kotimaisilla elokuvilla on erityinen asema. Suomalaiset yksinkertaisesti rakastavat suomalaisia elokuvia, jotka ovat osa yhteistä kulttuurihistoriaamme”, sanoo Katarina Nyman, Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja.
Suomalaisten TOP 10 suosikkielokuvat*
- Tuntematon sotilas (ohj. Aku Louhimies, 2017)
- Häjyt (ohj. Aleksi Mäkelä, 1999)
- Mielensäpahoittaja (ohj. Dome Karukoski, 2014)
- Myrskyluodon Maija (ohj. Tiina Lymi, 2024)
- Sisu (ohj. Jalmari Helander, 2022)
- Uuno Turhapuro armeijan leivissä (ohj. Ere Kokkonen, 1984)
- Pahat pojat (ohj. Aleksi Mäkelä, 2003)
- Napapiirin sankarit 2 (ohj. Teppo Airaksinen, 2015)
- Luokkakokous (ohj. Taneli Mustonen, 2015)
- Kummeli – kultakuume (ohj. Matti Grönberg, 1997)
Kaikki lihavoidut elokuvat löytyvät Nordisk Film+ -palvelusta.
*Kyselyn toteutti tutkimuslaitos YouGov. Tutkimus koostui yhteensä 1 500 verkkokyselyhaastattelusta (CAWI), jotka tehtiin 18 vuotta täyttäneille suomalaisille 13.2.–3.3.2025.
Nordisk Film+ -palvelun kattavasta valikoimasta löytyy kotimaisten elokuvien lisäksi myös Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia sekä lastensisältöä. Uusia elokuvia lisätään palveluun jatkuvasti.
Kotimaisista elokuvista tämän vuoden aikana katsottavaksi saapuu vielä esimerkiksi joulukomedia Kulkuset, kulkuset, Jussi-palkittu Valoa, valoa, valoa, koko perheen suosikki Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!, rikosjännäreiden faneille Vares 6 – kaidantien kulkija sekä kansainvälistä kotimaista kauhua elokuvassa The Twin – paha kaksonen.
Loppuvuoden kansainvälisiä julkaisuja ovat mm. Boudica – The Queen of War, jossa nähdään myös Peter Franzén kelttisoturina, Pierce Brosnanin tähdittämä mafiajännäri Fast Charlie, maailmanlaajuisen viihdeilmiön viimeinen osa After Everything sekä Saw X, joka palaa elokuvasarjan juurille.
Palvelusta löytyy myös pohjoismaisia suosikkeja kuten Stieg Larssonin Millenium -trilogiaan pohjautuvat elokuvat Miehet, jotka vihaavat naisia, Tyttö, joka leikki tulella ja Pilvilinna, joka romahti sekä kaikki Jussi Adler-Olsenin osasto-Q dekkareihin pohjautuvat elokuvat (Vanki, Metsästäjä, Pullopostia, Tapaus 64, Poika varjoista ja Vartija) sekä ylistetty tanskalaisdraama Yhdet vielä.
Tietoa Nordisk Film+ -palvelusta:
· Nordisk Film+ on suoratoistopalvelu, jossa on laaja valikoima kotimaisia elokuvia. Palvelusta löytyy yhdeksän kymmenestä suomalaisten top 10 -suosikkielokuvasta.
· Kotimaisten elokuvien lisäksi Nordisk Film+ tarjoaa hauskan ja turvallisen lastenmaailman, pohjoismaisia elokuvia sekä valikoituja Hollywood-tuotantoja.
· Vuoden 2027 aikana mukaan lisätään myös pohjoismaisia tv-sarjoja
· Elokuvavalikoima vaihtuu jatkuvasti, ja suoratoistopalveluun lisätään 2-3 uutta elokuvaa joka viikko.
· Palvelua voi kokeilla 7 päivää maksutta rekisteröitymällä osoitteessa www.nordiskfilmplus.fi
· Katseluvaihtoehtoina ovat verkkosivu, mobiilisovellus (Android ja iOS) sekä uudemmat LG ja Samsung -älytelevisiot
· Tilaus maksaa 5,99 € kuukaudessa tai 47,88 € vuodessa.
· Nordisk Film+ -sisällöt löytyvät myös Nelosen Ruutu -palvelusta ja niitä pääsee katsomaan erillisellä tilauksella.
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Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
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