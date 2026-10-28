Kotimaiset suosikkielokuvat nyt yhdessä suoratoistopalvelussa

Osmo ja Peltsi valkokankaille – isän ja pojan suuri seikkailu Peikkovuoren valloittajat elokuvateattereissa vuonna 2027 22.10.2026 10:30:55 EEST | Tiedote

TV:stä tutut Osmo ja Mikko ’Peltsi’ Peltola nähdään valkokankailla vuonna 2027, kun Osmo ja Peltsi – Peikkovuoren valloittajat saapuu elokuvateattereihin. Elokuva vie isän ja pojan vaativalle pyöräseikkailulle Ruotsin ja Norjan halki kohti kuuluisaa Trolltungaa. Matkan varrella koetellaan niin fyysisiä kuin henkisiäkin rajoja, ja opetellaan, milloin on aika päästää irti. Elokuva yhdistää huikeat maisemat, luonnon, mytologian, huumorin ja koskettavan kasvutarinan. Katso elokuvan teaser: ”Idea leffaan tuli tuotantoyhtiöltä. Jos saa soiton, että voitais tehdä teistä elokuva niin onhan se selvää, että siihen sanotaan joo! Suunnittelu on retkeilyn ja matkailun suola. Silloin kaikki on vielä edessä ja into korkealla. Itse reissu oli erittäin hieno, mutta samalla raskas. Niin sen kyllä pitääkin olla. Uskon, että elokuvasta tulee hieno tarina isän ja pojan seikkailusta kohti tuntemattomia korkeuksia niin maisemallisesti kuin henkisesti”, kommentoi Mikko ’Peltsi’ Peltola. Elokuvan ohjasi Iris O