SDP EDUSKUNTA

Psoriasisliiton puheenjohtaja Karlsson: Hyvä hoito on välttämätöntä, mutta ennakkoluuloja ei voi hoitaa lääkkeillä

29.10.2026 08:03:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Psoriasisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Anette Karlsson (sd.) vaatii valtakunnallista tukimateriaalia näkyviä pitkäaikaissairauksia sairastavien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi kouluissa. Maailman psoriasispäivänä 29. lokakuuta Karlsson haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten ennakkoluulot ja muiden ihmisten asenteet vaikuttavat lasten ja nuorten itsetuntoon ja arkeen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Hyvä hoito on välttämätöntä, mutta emme voi hoitaa ennakkoluuloja lääkkeillä. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua pelkäämään muiden reaktioita tai häpeämään omaa ihoaan tai kehoaan. Kouluissa tarvitaan lisää tietoa ja konkreettisia keinoja näkyviä sairauksia sairastavien lasten tukemiseen, Karlsson sanoo.

Maailman psoriasispäivän kansainvälinen teema tänä vuonna on Look Beyond My Skin, joka nostaa erityisesti nuorten kokemukset esille. Suomessa noin kolmasosalla psoriasista sairastavista ensimmäiset oireet alkavat ennen 20 vuoden ikää.

– Nuoruuteen kuuluu oman identiteetin rakentaminen ja tarve tulla hyväksytyksi. Uimahalliin meneminen, liikuntatunnilla vaatteiden vaihtaminen tai lyhythihaiseen paitaan pukeutuminen voivat tuntua vaikeilta, jos nuori pelkää muiden reaktioita. Kenenkään ei pitäisi joutua peittelemään sairauttaan tullakseen hyväksytyksi, Karlsson toteaa.

Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Psoriasisliiton vuonna 2025 toteuttamassa verkkokyselyssä yli 80 prosenttia 374 vastaajasta kertoi ihorauhaansa rikotun esimerkiksi tuijottamalla tai ikävillä kommenteilla.

Karlsson korostaa, ettei vastuu asenteiden muuttamisesta voi jäädä sairastaville itselleen. Psoriasis ei tartu, eikä lapsen tehtävä ole jatkuvasti selittää tai puolustella omaa sairauttaan.

Karlsson jätti eduskunnalle toimenpidealoitteen

Karlsson jätti keskiviikkona 28. lokakuuta eduskunnalle toimenpidealoitteen näkyviä pitkäaikaissairauksia sairastavien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden vahvistamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Aloitteessa esitetään, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta Opetushallitus laatisi valtakunnallista tukimateriaalia yhteistyössä potilasjärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on antaa kouluille paremmat valmiudet ehkäistä sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja, tunnistaa kiusaamista ja tukea pitkäaikaissairaita oppilaita.

– Meillä on jo lainsäädäntöä ja ohjeita kiusaamiseen puuttumisesta, mutta tarvitsemme myös parempaa ymmärrystä siitä, miten pitkäaikaissairaudet vaikuttavat lasten arkeen. Kyse ei ole vain psoriasiksesta, vaan kaikkien lasten oikeudesta turvalliseen koulupäivään, Karlsson sanoo.

Karlsson muistuttaa, että myös sairauden psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset on tunnistettava ajoissa.

– Ihottuman laajuus ei yksin kerro siitä, kuinka paljon sairaus vaikuttaa lapsen elämään. Lapsen hyvinvointia on tarkasteltava kokonaisuutena. Jokaisella lapsella on oikeus tuntea olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on, Karlsson painottaa.

Maailman psoriasispäivää vietetään vuosittain 29. lokakuuta. Suomessa Psoriasisliitto ja Allergia-, iho- ja astmaliitto kampanjoivat yhdessä kaikkien oikeudesta iho- ja kehorauhaan.

Avainsanat

psoriasisyhdenvertaisuuskoulukiusaaminen

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