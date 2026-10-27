Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Uudenmaan Vihreät nimesi 3 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

28.10.2026 20:35:07 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

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Uudenmaan Vihreät nimesi 28.10.2026 ylimääräisessä yleiskokouksessaan yhteensä 3 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin, joista julkinen ehdokas on pääkaupunkiseudun nuorin alue- ja kapunginvaltuutettu Anni Juulia Tuomainen. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 32 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa.

Anni Juulia Tuomainen
Anni Juulia Tuomainen

"Ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu eivät ole asioita, joista tingitään silloin, kun ne käyvät kalliiksi. En voi vain sopeutua maailmaan, joka kohtelee ihmisiä eriarvoisesti ja kuluttaa elinympäristöään loppuun. Haluan etsiä kestäviä tapoja järjestää yhteiskuntaa", perustelee alue- ja kaupunginvaltuutettu Anni Juulia Tuomainen Vantaalta ehdokkuuttaan.

Anni Juulia Tuomaisen ja muiden valittujen ehdokkaiden myötä Uudenmaan Vihreät on nimennyt yhteensä 32 ehdokasta. Muut kaksi valittua ehdokasta julkistetaan myöhemmin. Uudenmaan Vihreät tulee jättämään eduskuntavaaleissa 2027 täyden listan. 

Kaikkiaan nimetyistä ehdokkaista neljä ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita syyskokouksessaan 16.12. tai hallituksen päätöksellä tarvittaessa. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Heidi Blomberg (Vantaa), Tiina Elo (Espoo), Reija Friman (Vantaa), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Milla Jokisaari (Porvoo), Jenna Jourio (Tuusula), Anu Kantola (Espoo), Ronja Karkinen (Kirkkonummi), Tero Koskinen (Espoo), Lauri Lavanti (Kirkkonummi), Santeri Leinonen (Hyvinkää), Krista Lomas (Kerava), Tommi Muhli (Vihti), Johanna Muurinen (Sipoo), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Sami Petteri Nieminen (Vantaa), Leni Niinimäki (Nurmijärvi), Ville Niinistö (Espoo), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo), Tia Seppänen (Vantaa), Susanna Sielo (Espoo), Laura Skaffari (Lohja) ja Samson Tanke Aba (Vantaa).

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Anni Juulia Tuomainen
Anni Juulia Tuomainen
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.

Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.  

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