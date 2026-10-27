Uudenmaan Vihreät nimesi 3 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

"Ihmisoikeudet ja luonnonsuojelu eivät ole asioita, joista tingitään silloin, kun ne käyvät kalliiksi. En voi vain sopeutua maailmaan, joka kohtelee ihmisiä eriarvoisesti ja kuluttaa elinympäristöään loppuun. Haluan etsiä kestäviä tapoja järjestää yhteiskuntaa", perustelee alue- ja kaupunginvaltuutettu Anni Juulia Tuomainen Vantaalta ehdokkuuttaan.



Anni Juulia Tuomaisen ja muiden valittujen ehdokkaiden myötä Uudenmaan Vihreät on nimennyt yhteensä 32 ehdokasta. Muut kaksi valittua ehdokasta julkistetaan myöhemmin. Uudenmaan Vihreät tulee jättämään eduskuntavaaleissa 2027 täyden listan.



Kaikkiaan nimetyistä ehdokkaista neljä ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita syyskokouksessaan 16.12. tai hallituksen päätöksellä tarvittaessa. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Heidi Blomberg (Vantaa), Tiina Elo (Espoo), Reija Friman (Vantaa), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Milla Jokisaari (Porvoo), Jenna Jourio (Tuusula), Anu Kantola (Espoo), Ronja Karkinen (Kirkkonummi), Tero Koskinen (Espoo), Lauri Lavanti (Kirkkonummi), Santeri Leinonen (Hyvinkää), Krista Lomas (Kerava), Tommi Muhli (Vihti), Johanna Muurinen (Sipoo), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Sami Petteri Nieminen (Vantaa), Leni Niinimäki (Nurmijärvi), Ville Niinistö (Espoo), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo), Tia Seppänen (Vantaa), Susanna Sielo (Espoo), Laura Skaffari (Lohja) ja Samson Tanke Aba (Vantaa).