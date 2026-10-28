Tammet hakee kasvua droonisuojista – kansanedustaja Limnell tutustui tehtaaseen

Tammisaarelainen metalliverkkovalmistaja Tammet panostaa puolustus- ja suojausratkaisuihin Pohjoismaissa, Baltiassa ja muualla Euroopassa. Vuonna 1948 perustettu yritys vastaa muuttuviin turvallisuustarpeisiin kotimaisella valmistuksella ja soveltamalla metalliverkko-osaamistaan uusiin käyttökohteisiin.

”Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja droonien yleistyminen ovat nostaneet kriittisen infrastruktuurin suojaamisen entistä tärkeämmäksi. Sähkön- ja vedenjakelun, tietoliikenteen ja muiden keskeisten toimintojen jatkuvuus edellyttää sekä varautumista että käytännön suojausratkaisuja”, sanoo Tammetin toimitusjohtaja Jan Silén.

Tammet suunnittelee ja kehittää nopeasti suojausratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Yhtiöllä on laaja-alaista teknistä osaamista metalliverkkoratkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta.

Silénin mukaan uusien turvallisuusratkaisujen kehittäminen perustuu Tammetin vuosikymmenten kansainväliseen kokemukseen. Puolustus- ja suojausratkaisuissa yhtiö hyödyntää olemassa olevaa valmistusosaamistaan ja kehittää sitä vastaamaan uusia tarpeita.

Tammet arvioi vuoden 2026 liikevaihtonsa nousevan noin 16 miljoonaan euroon. Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia erityisesti ratkaisuissa, joilla parannetaan kriittisen infrastruktuurin suojausta, vahvistetaan varautumista ja tuetaan yhteiskunnan keskeisten toimintojen jatkuvuutta.

Modulaarinen rakenne helpottaa asennusta ja korjaamista

D-Block on modulaarinen metalliverkkosuoja, joka muodostaa fyysisen esteen droonin ja suojattavan kohteen välille. Rakenne suojaa kohdetta sivuilta ja yläpuolelta.

Rakenne mukautuu laitteen ja sijoituspaikan vaatimuksiin, ja sen keskeisiä ominaisuuksia ovat nopea asennus, muunneltavuus ja korjattavuus. Vaurioituneet osat voidaan vaihtaa yksitellen, ja kulkuovi sekä huoltoluukku helpottavat suojattavan laitteen ylläpitoa.

Konttikuljetuksiin soveltuva suoja täydentää muita turvallisuusratkaisuja. Toteutus suunnitellaan kohteen käyttötarkoituksen ja uhka-arvion perusteella osaksi kokonaissuojausta.

Kotimainen tuotanto tukee huoltovarmuutta

Tammetin mukaan kotimaisen teollisuuden merkitys huoltovarmuudelle näkyy valmistuskapasiteetin lisäksi kyvyssä kehittää, ylläpitää ja korjata tuotteita. Tammisaaressa sijaitseva tuotanto mahdollistaa tiiviin yhteistyön tuotekehityksen, valmistuksen ja asiakkaiden välillä.

”Kun tuotekehitys ja valmistus ovat lähellä toisiaan, asiakaskohtaisia ratkaisuja voidaan kehittää tiiviissä yhteistyössä tuotannon kanssa. Kotimainen valmistus tukee myös tuotteiden ylläpitoa, varaosien saatavuutta ja mahdollisuutta tehdä muutoksia käyttötarpeiden kehittyessä”, Silén sanoo.

Panostus puolustukseen ja suojaukseen kertoo myös paikallisen teollisuusyrityksen kyvystä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin. Tammetille uudistuminen tarkoittaa vuosikymmenten aikana kertyneen metalliverkko-osaamisen soveltamista kohteisiin, joissa suojaamisen ja toimintavarmuuden merkitys kasvaa.

Vierailulla esillä teollisuuden rooli huoltovarmuudessa

Limnellin tehdasvierailulla nousivat esiin kotimaisen teollisuuden rooli huoltovarmuudessa sekä kriittisen infrastruktuurin muuttuvat suojaustarpeet.

”Suomen turvallisuus rakentuu myös kotimaisen teollisuuden osaamisesta. Droonien yleistyessä kriittisen infrastruktuurin suojaaminen korostuu entisestään. Tammet on hyvä esimerkki siitä, miten suomalainen teollisuus voi vahvistaa huoltovarmuuttamme ja kehittää uusia turvallisuusratkaisuja. Tässä on Suomelle merkittäviä kasvun ja viennin mahdollisuuksia”, kommentoi Limnell.

Tammet – metalliverkko-osaamista vuodesta 1948

Tammet on vuonna 1948 Tammisaaressa perustettu metalliverkkoratkaisujen valmistaja. Pehr Sommarin perustama yritys on kasvanut paikallisesta verkonvalmistajasta kansainväliseksi toimijaksi. Sen tuotteita käytetään rakentamisessa, teollisuudessa, arkkitehtuurissa sekä puolustus- ja suojauskohteissa.

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Kuvat ja video: Ahmed Alalousi