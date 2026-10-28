Keskuspuisto laajenee edelleen vihreiden esityksestä — Turvasimme lähimetsiä ja luontoarvoja ympäri Espoota

Lautakunnan jäsenen Ilkka Särkiön mukaan yksimielinen päätös Keskuspuiston laajentamisesta on kokouksen tärkein onnistuminen. Laajennus turvaa erityisesti Keskuspuiston herkkiä reuna-alueita.

— Keskuspuisto on Espoon vihreä sydän. Jo pohjaesitys sisälsi merkittäviä laajennuksia, mutta onnistuimme nyt turvaamaan lisäksi useita herkkiä reuna-alueita, sanoo Särkiö.

Särkiö iloitsee myös Viherlaakson ratkaisusta. Lautakunta päätti yksimielisesti rajata kerrostalorakentamisen pääosin Turuntien ja Lähderannantien varteen ja turvata metsän kallioalueet viheralueina. Ratkaisussa kuunneltiin asukkaita ja turvattiin samalla Matinkylä–Leppävaara-pikaraitiotien edellytyksiä. Suurpellossa vihreät kantoivat huolta merkittävästi keventyneestä ratkaisusta suunnitellun pikaraitiotien varrella, mutta esitys joukkoliikenteeseen tukeutuvasta kaupungista ei menestynyt.

— Joukkoliikenneinvestointien tuomat edut tulee hyödyntää täysimääräisesti. Suurpellossa kaupunkimaisempi rakentaminen olisi vahvistanut Matinkylä–Espoon keskus -raideyhteyttä ja vähentänyt painetta rakentaa koskemattomaan luontoon muualla, Särkiö sanoo.

Kaupunginvaltuutettu ja lautakunnan jäsen Johanna Karimäki on tyytyväinen siihen, että pyrkimykset sallia rakentaminen Tvijälpin saarelle torjuttiin jälleen. Vihreät esittivät saarta luontoselvitysten suositusten mukaisesti suojelualueeksi, mutta esitys ei saanut riittävästi kannatusta muilta ryhmiltä.

– Tvijälp on luontoarvoiltaan Espoon helmiä, ja on hienoa, että se säästyy rakentamiselta, Karimäki sanoo.

Myntinmäessä vihreät eivät sen sijaan saaneet tukea Mynttilän metsän säilyttämiselle.

– Asema toteutuisi todennäköisesti vasta vuosikymmenten päästä, jos silloinkaan. Arvokasta virkistysmetsää ja luontoarvoa ei pidä uhrata sen vuoksi. Jatkamme taistelua Mynttilän metsän puolesta jatkossakin, Karimäki sanoo.

Lautakunnan jäsen Cosmo Jenytin harmittelee, ettei vihreiden esitys ekologisten yhteyksien sitovista vähimmäis- ja suositusleveyksistä saanut kannatusta. Myös esitys Kurttilan ja Viirukallion rakentamisalueiden laajennusten palauttamisesta viheralueiksi hävisi puheenjohtajan esitykselle, joka kuitenkin pienentää Viirukallion rakentamisaluetta maltillisesti.

— Ekologiset yhteydet ovat luonnon kulkureittejä. Ilman sitovaa leveyttä ne voivat kaventua tarkemmassa suunnittelussa merkityksettömiksi. Viirukalliossa saimme viheraluetta hieman kasvatettua, mutta asukkaiden arvokas lähimetsä olisi ansainnut paremman suojan, Jenytin sanoo.

Lautakunta äänesti myös useista muista vihreiden esityksistä, jotka eivät saaneet riittävää kannatusta. Näitä olivat muun muassa Histan ympäristön viheralueiden laajentaminen, Taavinkylän koulumetsän säilyttäminen sekä Keskuspuistoa halkovan Espoonväylän jatkon hylkääminen.

Vihreät jatkavat työtä erityisesti Keskuspuiston suojelemiseksi Espoonväylän uhalta sekä Tvijälpin ja Myntinmäen luontoalueiden turvaamiseksi.