Henkilöstön kelpoisuudet paranivat yli puolessa valvotuista yksityisistä päiväkodeista - osassa merkittäviä puutteita
29.10.2026 13:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto selvitti syksyllä 2026 yksityisten päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksia. Edellisvuodesta jatkunut valvonta osoitti kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön osuuden kasvaneen yli puolessa valvotuista päiväkodeista. Myös merkittäviä puutteita ilmeni: jopa 53 päiväkodissa ei ollut lainkaan kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa.
Valvonta kohdistui elokuun 2026 lopussa niihin yksityisiin päiväkoteihin, joissa varhaiskasvatuksen opettajien osuus oli enintään 30 prosenttia tai kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön osuus enintään 50 prosenttia syksyllä 2025 tehdyssä tarkastelussa. Valvonta kattoi yhteensä 91 palveluntuottajan ylläpitämät 228 yksityistä päiväkotia.
Valvonnan aikana kymmenessä päiväkodissa henkilöstön kelpoisuustilanne oli korjaantunut siten, että koko henkilöstö täytti varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Valvonnan kohteena olleista päiväkodeista jopa 162:ssa kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön osuus oli kasvanut verrattuna syksyyn 2025.
Merkittäviä puutteita ilmeni kuitenkin edelleen. Yhteensä 53 päiväkodissa ei ollut lainkaan kelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa. Kolmessa päiväkodissa ei ollut yhtään varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimukset täyttävää työntekijää.
Valvonnan aikana usea palveluntuottaja oli tehnyt rekrytoinnin lisäksi erilaisia toimenpiteitä saadakseen päiväkotiin kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön. Näitä olivat muun muassa yhteistyö oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden kanssa, henkilöstön kouluttautumisen tukeminen, erilaisten kannustimien käyttäminen ja henkilöstön työolosuhteiden kehittäminen.
Varhaiskasvatuslain mukaan yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä.
Syys-lokakuussa 2026 antamissaan ratkaisussa Lupa- ja valvontavirasto kiinnitti 39 palveluntuottajan huomiota varhaiskasvatuslaissa säädettyjen kelpoisuusvaatimusten noudattamiseen. Yhteensä 34 palveluntuottajalle annettiin huomautus varhaiskasvatuslaissa säädettyjen kelpoisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suomeksi: Tanja Tiainen, varhaiskasvatuksen ryhmäpäällikkö, tanja.tiainen@lvv.fi, p. 0295 254 688
Ruotsiksi: Heidi Henriksson, erikoissuunnittelija, heidi.henriksson@lvv.fi, p. 0295 254 144
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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lvv.fi
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