Alma Media ostaa KTI:n – yrityskauppa vauhdittaa kiinteistömarkkinadatan ja analytiikan kehittämistä
29.10.2026 10:46:28 EET | KTI Kiinteistötieto Oy | Tiedote
Alma Media Oyj on ostanut KTI Kiinteistötieto Oy:n koko osakekannan. Kaupan suurimpia myyjiä ovat Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry sekä Suomen Kiinteistöliitto ry. KTI liittyy osaksi Alma Marketplaces -liiketoimintasegmenttiä 1. marraskuuta.
In English below
Yrityskauppa avaa KTI:lle ja Alma Medialle uusia mahdollisuuksia kehittää yhdessä kiinteistömarkkinoiden monipuolisia informaatio- ja asiantuntijapalveluja. KTI:n ja Alman yhdistetty osaaminen ja voimavarat tukevat erityisesti datan ja teknologian kehittämistä sekä kattavan ja ajantasaisen tiedon ja analytiikan tarjoamista kiinteistösijoitusten johtamisen ja päätöksenteon sekä kiinteistömarkkinoiden analysoinnin tueksi.
”KTI:n markkinatietokannat ja asiantuntemus sekä Alma Median teknologia- ja kehitysosaaminen muodostavat vahvan pohjan yhteiselle kehittämiselle. KTI:n toiminnan perusta säilyy vahvana ja vaalimme myös uudessa tilanteessa keskeisiä arvojamme: luottamuksellisia asiakassuhteitamme, riippumattomuuttamme ja asiantuntijuuttamme. Jatkamme määrätietoisesti palvelujemme kehittämistä sekä kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden edistämistä yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa,” sanoo Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto.
”KTI on arvostettu toimija suomalaisella kiinteistöalalla. Yrityskauppa täydentää erinomaisesti Alma Real Estaten nykyisiä palveluita ja vahvistaa kykyämme palvella kiinteistöalan ammattilaisia entistä laajemmin. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia datavarantojen, analytiikan ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä asiakkaidemme hyödyksi," sanoo Santtu Elsinen, EVP, Alma Marketplaces.”
Lisätietoja:
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy
040 5555 269
---
Alma Media acquires KTI – acquisition accelerates the development of property market data and analytics
Alma Media has acquired the entire share capital of KTI Property Information Ltd. The largest sellers include the Finnish Association of Building Owners and Construction Clients Rakli and the Finnish Real Estate Federation. KTI will become part of the Alma Marketplaces business segment on 1 November.
The acquisition opens up new opportunities for KTI and Alma Media to jointly develop a broad range of information and analytics services for the property market. Their combined expertise and resources will support, in particular, the development of data and technology, as well as the provision of comprehensive, up-to-date information and analytics to support property investment management, decision-making and property market analysis.
“KTI’s market databases and expertise, together with Alma Media’s technology and development capabilities, provide a strong foundation for joint development. The foundations of KTI’s operations remain strong, and we will continue to uphold our core values in this new setting: confidential client relationships, independence and deep property market expertise. We will continue to develop our services and promote transparency in the property market together with our clients and stakeholders,” says Hanna Kaleva, Managing director of KTI.
“KTI is a highly regarded player in the Finnish property sector. The acquisition is an excellent complement to Alma Real Estate’s existing services and strengthens our ability to serve property market players more broadly. We see significant opportunities to leverage data assets, analytics and new technologies for the benefit of our clients,” says Santtu Elsinen, EVP, Alma Marketplaces.
Further information:
Hanna Kaleva, Managing director, KTI Property Information Ltd
+358 40 5555 269
Yhteyshenkilöt
KTI Kiinteistötieto OyPuh:020 7430 130kti@kti.fiwww.kti.fi
KTI Kiinteistötieto Oy
KTI on luotettavan, kattavan ja ajantasaisen kiinteistömarkkinatiedon puolueeton lähde. Käytössämme ovat Suomen laajimmat kiinteistöalan tietokannat. Meillä työskentelee noin 20 kiinteistöalaan erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntemuksemme kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan kentän.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KTI Kiinteistötieto Oy
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2026 on julkaistu: Likviditeetti on yhä markkinan tärkein rakenteellinen kysymys16.9.2026 10:58:00 EEST | Tiedote
Suomessa toimii 22 kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa. Suomalaisten rakennettuihin kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen toimintaympäristöä leimasi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla edelleen markkinan hallittu sopeutuminen aiempaa korkeampaan korkotasoon, kiinteistöjen arvonmuutoksiin ja pitkittyneeseen lunastuspaineeseen. KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus kattaa kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen keskeiset tunnusluvut ja kehityksen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Rahastomarkkinan keskeisin haaste on edelleen kiinteistövarallisuuden epälikvidin luonteen ja rahasto-osuuksien lunastustarpeiden yhteensovittaminen. Merkintöjen ja lunastusten nettovaikutus kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023 ja myös kuluvana vuonna lunastusten määrä on ylittänyt uudet merkinnät.
KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2026 -katsaus julkistettu11.9.2026 10:58:04 EEST | Tiedote
Kiinteistöalan päästötavoitteet täsmentyvät ja raportoinnin avoimuus lisääntyy
KTI Markkinakatsaus, kevät 2026 julkaistu tänään7.5.2026 09:43:20 EEST | Tiedote
KTI Markkinakatsaus Kiinteistökauppavolyymi piristynyt, mutta epävarmuus nostaa taas tuottovaatimuksia Vuoden 2025 loppu ja vuoden 2026 alku vahvistivat odotuksia talouskasvun käynnistymisestä ja kiinteistömarkkinoiden elpymisestä. Kevään aikana toimintaympäristön epävarmuus on kuitenkin jälleen kasvanut geopoliittisten jännitteiden myötä. Asuntovuokramarkkinoilla näkyy varovaisia positiivisia merkkejä, mutta edellytyksiä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uudistuotannolle ei edelleenkään ole näköpiirissä. Toimistovuokramarkkinoidenkin tunnusluvuissa näkyy pitkästä aikaa pieniä valonpilkahduksia.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, kevät 2026 on julkaistu19.3.2026 10:11:52 EET | Tiedote
Erikoissijoitusrahastojen tilanne edelleen haastava, mutta elpyvä kiinteistösijoituskysyntä vahvistaa toimintaedellytyksiä. Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen markkinatilanne pysyi haastavana vuonna 2025, mutta loppuvuotta kohden nähtiin merkkejä vakautumisesta. Kiinteistömarkkinoiden sijoituskysyntä alkoi elpyä, mikä paransi rahastojen edellytyksiä realisoida kiinteistöjä ja vastata sijoittajien lunastuspyyntöihin.
The Finnish Property Market 2026 -raportti on julkaistu16.3.2026 15:05:58 EET | Tiedote
Lue ja lataa sähköinen ja maksuton englanninkielinen The Finnish Property Market 2026 -raportti täältä. Painettujen raporttien tilaukset ja muut asiat: ota yhteyttä osoitteeseen kti@kti.fi tai puh. 020 7430 130.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme