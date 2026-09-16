Alma Media ostaa KTI:n – yrityskauppa vauhdittaa kiinteistömarkkinadatan ja analytiikan kehittämistä

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Yrityskauppa avaa KTI:lle ja Alma Medialle uusia mahdollisuuksia kehittää yhdessä kiinteistömarkkinoiden monipuolisia informaatio- ja asiantuntijapalveluja. KTI:n ja Alman yhdistetty osaaminen ja voimavarat tukevat erityisesti datan ja teknologian kehittämistä sekä kattavan ja ajantasaisen tiedon ja analytiikan tarjoamista kiinteistösijoitusten johtamisen ja päätöksenteon sekä kiinteistömarkkinoiden analysoinnin tueksi.

”KTI:n markkinatietokannat ja asiantuntemus sekä Alma Median teknologia- ja kehitysosaaminen muodostavat vahvan pohjan yhteiselle kehittämiselle. KTI:n toiminnan perusta säilyy vahvana ja vaalimme myös uudessa tilanteessa keskeisiä arvojamme: luottamuksellisia asiakassuhteitamme, riippumattomuuttamme ja asiantuntijuuttamme. Jatkamme määrätietoisesti palvelujemme kehittämistä sekä kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden edistämistä yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa,” sanoo Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto.

”KTI on arvostettu toimija suomalaisella kiinteistöalalla. Yrityskauppa täydentää erinomaisesti Alma Real Estaten nykyisiä palveluita ja vahvistaa kykyämme palvella kiinteistöalan ammattilaisia entistä laajemmin. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia datavarantojen, analytiikan ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä asiakkaidemme hyödyksi," sanoo Santtu Elsinen, EVP, Alma Marketplaces.”

Lisätietoja:

Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

040 5555 269

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Alma Media acquires KTI – acquisition accelerates the development of property market data and analytics

Alma Media has acquired the entire share capital of KTI Property Information Ltd. The largest sellers include the Finnish Association of Building Owners and Construction Clients Rakli and the Finnish Real Estate Federation. KTI will become part of the Alma Marketplaces business segment on 1 November.

The acquisition opens up new opportunities for KTI and Alma Media to jointly develop a broad range of information and analytics services for the property market. Their combined expertise and resources will support, in particular, the development of data and technology, as well as the provision of comprehensive, up-to-date information and analytics to support property investment management, decision-making and property market analysis.

“KTI’s market databases and expertise, together with Alma Media’s technology and development capabilities, provide a strong foundation for joint development. The foundations of KTI’s operations remain strong, and we will continue to uphold our core values in this new setting: confidential client relationships, independence and deep property market expertise. We will continue to develop our services and promote transparency in the property market together with our clients and stakeholders,” says Hanna Kaleva, Managing director of KTI.

“KTI is a highly regarded player in the Finnish property sector. The acquisition is an excellent complement to Alma Real Estate’s existing services and strengthens our ability to serve property market players more broadly. We see significant opportunities to leverage data assets, analytics and new technologies for the benefit of our clients,” says Santtu Elsinen, EVP, Alma Marketplaces.

Further information:

Hanna Kaleva, Managing director, KTI Property Information Ltd

+358 40 5555 269