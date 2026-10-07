Sweco Finland Q3 2026: Asiakaslähtöisyys ja vahva asema piristyvässä markkinassa tukivat hyvää kehitystä
29.10.2026 10:54:48 EET | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 kolmannelta neljännekseltä. Sweco Finlandin liikevaihto ja tulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, ja kasvu jatkui sekä orgaanisesti että yritysostojen vauhdittamana.
Sweco Finlandin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 81,8 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden oli 11,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBITA) oli 8,3 miljoonaa euroa, joka oli 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikevoittoprosentti oli 10,0, kun se vuotta aiemmin oli 9,1. Kasvu jatkui sekä orgaanisesti että yritysostojen vauhdittamana ja oli 17 %, josta orgaanista kasvua oli 5 % ja yritysostoihin liittyvää kasvua 12 %.
”Markkinan kehitys lähti kolmannella kvartaalilla hyvään suuntaan, vaikkakin eri segmenttien välillä oli edelleen eroja. Infrarakentamisen markkina säilyi vakaana, ja energia- ja teollisuussektorin markkinatilanne kehittyi positiivisesti. Vilkastunut aktiviteetti datakeskusmarkkinassa tuki positiivista kehitystä, ja julkisen rakentamisen kysyntä säilyi hyvänä. Asuntorakentamisessa markkina pysyi edelleen haastavana”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.
Sweco Finland voitti ja toteutti vuoden kolmannen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.
Suomen johtava vetytalouden kehittäjä Ren-Gas valitsi Swecon Tampereen e-metaanilaitoksen EPCM-kumppaniksi. Laitos yhdistää vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, synteettisen metaanin valmistuksen, ja lämmön talteenoton yhdeksi integroiduksi energiajärjestelmäksi. Laitos on suunniteltu toimimaan joustavasti, jotta tuotanto voidaan mukauttaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön saatavuuteen samalla, kun se täyttää RFNBO-polttoaineille asetetut tiukat vaatimukset. Kyseessä on merkittävä energiasiirtymän hanke, joka edistää fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvalla e-metaanilla ja tukee samalla hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamista. Sweco johtaa laitoksen suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen kokonaisuutta ja vastaa tuotantolaitoksen teknologioiden integroinnista.
Sweco laati ympäristöministeriölle selvityksen luonnonarvopankin toteuttamisen tavoista ja niiden kustannuksista. Luonnonarvopankin tavoitteena on madaltaa sekä yritysten että maanomistajien riskiä osallistua luonnonarvomarkkinoille, ja parhaimmillaan pankki voisi kiihdyttää uuden markkinan syntymistä ja tukea sitä kautta luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ennallistamista. Selvityksessä keskeistä oli tarkastella, millaisilla toimintamalleilla luonnonarvopankki voisi toimia Suomessa, ja millaisia käynnistämistoimenpiteitä ja budjettia ne edellyttävät.
Sweco toimi kumppanina Enston Porvoon tehtaalla käyttöön otettavan energiakeskuksen suunnittelussa. Hanke yhdistää teollisuuden jäähdytyksen, lämpöpumpputeknologian ja kaukolämpöjärjestelmän kokonaisuudeksi, jossa teollisuuden prosessien synnyttämä lämpö hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa. Porvoon Energian ja Enston yhteishanke liittyy laajempaan kehitykseen, jossa energiayhtiöt etsivät uusia paikallisia lämmönlähteitä perinteisen energiantuotannon rinnalle. Suunnittelussa sovitettiin yhteen energiakeskuksen tekniset vaatimukset, tehdasympäristön rajallinen tila sekä tuotannon jatkuvuuden asettamat reunaehdot.
Swecon osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2026
Tiedustelut:
Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
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