AdBlue ongelma hoidettava myös työkoneissa

Tiedote 29.10.2026

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Europarlamentaarikot Katri Kulmuni (kesk.) ja Merja Kyllönen (vas.) ovat jättäneet EU-komissiolle kysymyksen liittyen työkoneiden AdBlue järjestelmien pakkaskestävyyteen. Kyllönen ja Kulmuni ovat osallistuneet poliittisten ryhmiensä neuvottelijoina Automotive omnibus lainsäädäntökokonaisuuteen, jonka osana myös AdBlue-ongelmaa on parlamentin puolelta nostettu ratkaistavaksi.

Autoteollisuutta koskevassa lakipaketissa emme pääse suoraan puuttumaan työkoneita koskevaan lainsäädäntöön, sillä niille on oma Stage V sääntelynsä. AdBlue-järjestelmien jäätyminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia myös työkoneissa. Siksi pyydämme komissiota nyt selvittämään tarkemmin, miten työkoneiden AdBlue-järjestelmien jäätymisestä aiheutuvat ongelmat voitaisiin ratkaista, mepit sanovat.

Myös työkoneiden päästöjä koskeva Stage V lainsäädäntö on juuri avautumassa muutoksille.Pyrimme tietenkin vaikuttamaan päivityksille aukeavaan työkoneiden päästöjä koskevaan Stage V lainsäädäntöön ja kannustamme myös Suomen hallitusta nyt toimimaan asiassa aktiivisesti, mepit toteavat.

Lisätietoja:

Katri Kulmuni p. 0442555903

Merja Kyllönen p. 0504484853



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Kirjallinen kysymys:

AdBlue-related equipment damage in non-road mobile machinery operating in cold climates

In Finland, freezing temperatures can cause failures in AdBlue-based exhaust after-treatment systems in agricultural, forestry and construction machinery. According to a survey by INFRA ry, the Finnish association representing infrastructure contractors, nearly 85% of respondents reported such problems in earthmoving machinery, continuously or occasionally, at temperatures below −11°C. Equipment damage causes repair costs and downtime, potentially disrupting infrastructure maintenance, construction and mining operations, including critical raw material supply chains.

Non-road mobile machinery is subject to the Stage V framework under Regulation (EU) 2016/1628. Solutions should maintain emissions standards while ensuring technology neutrality.