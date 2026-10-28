MTK: EU:n itärajan ruoantuotanto on osa Euroopan turvallisuutta
29.10.2026 10:52:13 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomen ja Baltian maiden maatalouden erityisasema on otettava huomioon EU:n tulevissa rahoitusratkaisuissa. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä korosti Brysselissä komissaaritapaamisissa, ettei EU:n itäisen ulkorajan maataloutta voi tarkastella vain maatalous- tai aluepolitiikkana. Kyse on myös ruokaturvasta, huoltovarmuudesta ja Euroopan kokonaisturvallisuudesta.
MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä tapasi tiistaina Brysselissä yhdessä Baltian maiden viljelijäjärjestöjen edustajien kanssa talouskomissaari Valdis Dombrovskia, komission varapuheenjohtaja Henna Virkkusta ja maatalouskomissaari Christophe Hansenia. Tapaamisten läpileikkaavana viestinä oli Suomen ja Baltian maiden erityinen asema EU:n itärajalla. Komissaarien kanssa keskusteltiin myös investointitarpeista, ruokamarkkinoiden toiminnasta, sääntelyn keventämisestä sekä maatalouden teknologisesta ja infrastruktuurisesta kestävyydestä.
– Euroopan itärajan elinvoimainen maatalous on turvallisuuskysymys. Suomen ja Baltian maatilat tuottavat ruokaa, ylläpitävät kriittistä infrastruktuuria ja pitävät raja-alueet elinvoimaisina. Tämä on tunnistettava myös EU:n rahoituspäätöksissä. Euroopan turvallisuutta ei vahvisteta samaan aikaan heikentämällä sen kykyä tuottaa ruokaa, Hemmilä sanoo.
Komissaarikeskusteluissa Suomen ja Baltian erityisasema tunnistettiin vahvasti. Samalla nousi esiin alueen investointivaje. Maatiloihin, elintarviketeollisuuteen, energiahuoltovarmuuteen ja teknologiaan tarvitaan investointeja, mutta maatalouden heikko tulokehitys ja pääoman puute rajoittavat niitä.
Maatalouden asema liittyy yhä tiiviimmin myös turvallisuuspolitiikkaan. Energiahuoltovarmuus, kyberturvallisuus, riippuvuus EU:n ulkopuolisesta teknologiasta ja Venäjän aiheuttamat häiriöt muodostavat kasvavan riskikokonaisuuden. Komissaaritapaamisissa maatalouden ja itärajan turvallisuuden yhteys nousi yhdeksi vahvimmista yhteisistä poliittisista viesteistä.
CAP-ratkaisu liikkui Suomen kannalta oikeaan suuntaan
EU:n maatalousministerien CAP-kannassa Suomen tavoitteet etenivät useissa kysymyksissä, ja yhteinen vaikuttamistyö näkyy maatalousneuvoston päätöksissä. Tulevan maatalouspolitiikan rahoitus on kuitenkin vielä auki. MTK vaatii, että maatalouden rahoitustaso turvataan tulevalla CAP-kaudella vähintään nykytasolla. Suomen ruoantuotantokyvyn merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt heikentävät tuotantoedellytyksiä muualla Euroopassa. Suomen on pystyttävä vastaamaan tähän tuottamalla nykyistä enemmän ruokaa.
– Nyt ratkaisevaa on, että tulevat EU:n rahoitus- ja CAP-päätökset vahvistavat Suomen kykyä tuottaa ruokaa. Itäisen Euroopan maatalouden vahvistaminen on investointi koko unionin ruokaturvaan ja turvallisuuteen, puheenjohtaja Hemmilä sanoo.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Hanna Leiponen-Syyrakki, johtaja, MTK:n Brysselin toimisto, 040 094 7633
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864
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